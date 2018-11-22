三星搶5G基地台訂單 智原受惠 明年營運大進補

5G 規格確定，全球電信業者開始佈建 5G 無線通訊網路基礎建設，而三星電子也積極投入 5G 基地台市場建置市場，全力搶攻 5G 基地台及終端晶片市場，此在趨勢下，與三星在 10 奈米與 7 奈米製程端 NRE 業務結盟的智原 (3035) 可望大大受惠。5G 即將在 2019 年陸續進入商用階段，各國電信業者陸續啟動基地台等相關設施的佈建，但隨著中美貿易戰火日趨激烈，大陸知名電信系統業者中興與華為，恐遭各國排擠在供應商名單之外，此舉將讓其他國家供應商明顯受惠。



當中，三星電子其實已經著墨 5G 技術研發許久，也布下為數可觀的 5G 專利及完整生態系統，不單已經開始著手大搶 5G 基建市場大餅，也加強在 5G 高頻設備開發，業界均預期，三星動作積極，可望在 5G 基地台建置上，搶下不少市佔率。



而今年下半年，智原已經與三星結盟，攜手搶進 10 奈米與 7 奈米的 NRE 市場，在三星積極搶進 5G 市場的前提下，智原將可跟著受惠，拿到部分 5G 相關週邊 ASIC 的委託設計 (NRE) 及量產訂單，讓明年營運大進補。