富士康數度回應縮減成本和裁員：涉及集團百家公司 部分報導不實

11 月 21 日有媒體報導稱，蘋果最大的 iPhone 組裝廠富士康計劃大幅削減成本，將在 2019 年削減 200 億元人民幣（約合 29 億美元），因為面臨「非常困難和強競爭的一年」：

該備忘錄稱，公司明年在 iPhone 業務方面需要減少 60 億元人民幣的開支，並計劃減少約 10% 的非技術人員成本，該公司過去 12 個月的支出約為 67 億美元。富士康還計劃削減在 A 股上市的富士康工業網路公司（工業富聯）30 億元人民幣的開支。

當時對於此類削減成本和裁員的報導，富士康沒有立即發表評論。分析普遍認為，富士康削減成本的計劃，與近日蘋果公司的產品需求量減少、進而大幅削減生產訂單有關。

一天後，22 日據第一財經率先報導，富士康發來了對於是否削減未來開支的聲明稱，「作為集團經營策略，富士康會定期對集團全球營運狀況進行檢視，以確保能夠更好配合集團營運、客戶需求以及核心技術研發等環節，並契合集團業務發展需求」：

富士康內部人士表示，此類常規性檢視亦是對集團客戶、員工、商業夥伴以及對股東的長期責任和承諾。同往年一樣，今年的檢視致力於確保集團在新年度的營運團隊、預算能夠符合客戶當前及預期需求、集團全球業務發展，以及應對未來一兩年的市場及經濟挑戰。

根據記者從富士康內部了解的情況，目前富士康深圳廠區的工人數量仍有 20 萬左右，全國的工人數量在 100 萬，但隨著淡旺季有所變化。「對於開支問題，其實每年富士康都會做這樣的預算，但是每年的實際情況不一定和預算完全吻合，只是一個預估。」

22 日深夜，富士康再度向新京報回應了費用縮減和裁員的傳聞。公司稱，此次範圍包括富士康集團體系下數百家公司，並不僅僅侷限於富士康本身，部分媒體報導存在不實：

費用縮減主要針對集團經營績效未達標單位及獲利表現不如預期的對外投資，並涉及如行政、事務、物流等周邊費用，但不包括集團研發及新產品開發經費。不僅如此，富士康將依據全球化布局版圖及區域特點，增加研發經費。

華爾街見聞曾提及，據華爾街日報披露，過去三周，蘋果公司在至關重要的年末節日購物季開啟之前（通常感恩節開始購物季到明年 1 月）削減了生產訂單。這使得三家蘋果公司最大的供應商—— Lumentum、Qorvo 和 Japan Display 出現產能閒置和庫存積壓。

上述媒體援引知情人士稱，蘋果削減了 9 月發布的所有三款 iPhone 新機型的生產訂單，對預期更暢銷的 iPhone XR 削減幅度最大——蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單至多削減 1/3。去年蘋果對 iPhone X 最初的生產預測就過於樂觀，令許多供應商受損。該公司隨後在 2018 年第一季將 iPhone X 的產量削減了約 2000 萬部。

截至周三收盤，蘋果股價深陷技術位熊市區間，從 52 周新高回落逾 20%，三季報發布後加速回落，市值跌破兆美元關口，本月即將獲得 2008 年金融危機以來最差單月表現。

作為蘋果最大的組裝廠，富士康母公司鴻海精密股價近日也大幅下跌，11 月 22 日收盤報收於 69.5 台幣，較 11 月 5 日 80 台幣的階段高點下跌 13%。其市值同樣跌落一兆元台幣，股價創 2013 年 11 月以來新低。

（紫色為蘋果、藍色為鴻海台股，來源：雅虎財經）

另據每日經濟新聞，富士康削減成本的計劃，或與近年來大力實施「機器換人」計劃用於減少人力成本有關：

今年 6 月上市的鴻海子公司工業富聯在招股書中披露，公司員工人數為 26.9 萬人，其中大專以下學歷的員工 20.9 萬人，占比近八成。而在公司 270 多億元的募資投向中，有 51.08 億元將投向高端手機精密機構件智能製造、無人工廠擴建項目。

在 6 月 22 日舉行的鴻海集團股東大會上，董事長郭台銘也透露，鴻海在 10 年前就決定要用機器人來取代人力，公司內部計劃在 5 年內，將工人裁減 80%：「如果 5 年做不到，10 年內也會做到，因為科技已經在這裡了。」