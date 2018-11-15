iPhone需求疲弱 蘋果供應商AMS下修財測

蘋果供應商奧地利微電子 (AMS)，日前下修第 4 季預估營收，並稱是為了因應「某主要客戶需求變化」；外界解讀，該客戶極可能就是蘋果 (AAPL-US)，AMS 此舉，猶如為 iPhone 銷售表現不佳，提供了新的佐證。

AMS 原預估，第 4 季營收將達 5.7 億美元至 6.1 億美元，但現已下修至 4.8 億美元至 5.2 億美元。

根據路透社報導，AMS 也放棄了 2019 全年營收超越 27 億美元的目標，僅強調，預計未來幾年，年營收將實現兩位數成長。

近期已有多家投行，下調蘋果目標價；瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將蘋果目標價砍至 225 美元，並下調 iPhone 預估銷售量。

瑞銀將蘋果 12 個月目標價，從 240 美元，下修至 225 美元，並將 iPhone 季度銷售量，由 7500 萬支，下調至 7350 萬支。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 於報告中寫道，由於美元持續升值，蘋果將面臨「外匯逆風」，在中國市場，許多消費者會選擇規格相近的在地品牌手機，而非 iPhone XR。

高盛則將蘋果目標價下調至 209 美元，並稱 iPhone 新機需求疲弱，令人憂心

蘋果週三股價收跌 2.82%，至 186.80 美元；台北時間週四 (15 日) 晚間 8 點 50 分，Investing.com 數據顯示，蘋果盤前股價上漲 0.92%，至 188.51 美元。