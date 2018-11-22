上半年世足備貨需求驅動 今年電視出貨年增3.4%

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新研究報告顯示，2018 年全球電視品牌出貨量為 2.18 億台，年增 3.4%，主要受上半年世足賽備貨需求驅動影響，加上中國 10.5 代線面板投入供給，帶動面板價格大幅調降，可望刺激大尺寸面板市場需求。

綜觀 2019 年各品牌發展重點，WitsView 研究經理楊晴翔指出，國際品牌將持續加強佈局 8K、QLED 以及 OLED 等高階電視應用，中資品牌則是深根海外市場並增加國內大尺寸電視比重。而電視品牌在今年黑色星期五檔期紛紛降價，有望成為明年的常態價格，WitsView 預估明年全球電視品牌出貨量為 2.21 億台，年增約 1.3%。

隨著今年液晶面板價格下跌，原先受 OLED 電視熱賣而聲勢節節敗退的三星 (Samsung)，將 QLED 成本優勢明顯反映在今年黑色星期五檔期的促銷價格中，55 吋 QLED 售價 999 美元、65 吋 QLED 價格則是降到 1,299 美元，顯示三星有意透過 QLED 有感降價來穩住市占率。

相較於國際品牌競相布局高階市場，中資品牌 TCL 與海信則將重心放在海外市場。聚焦國內市場部分，今年 BOE 的 10.5 代線以及明年 CSOT 的 11 代線加入供給，將使大尺寸面板資源更加豐富，可望帶動中國市場大尺寸電視換機需求。

展望未來電視市場，儘管 8K 電視受制價格、供應鏈成熟度等等因素，短期成長較有限，然而 8K 電視的上市，將進一步擴大高階電視市場格局，戰略性意義重大。總體而言，大世代線以及新 OLED 面板產能投入，將加速大尺寸電視平價化以及電視產品升級，成為未來電視市場成長關鍵。