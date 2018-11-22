政院通過《銀行法》修法 罰鍰上限調高至5000萬元 寶佳條款也入列

行政院會今 (22) 日通過金管會擬具的《銀行法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。金管會表示，為發揮金融監理效能，並考量銀行規模大小不同，未來銀行若違反內稽內控，罰鍰上限調高至 5000 萬元。此外，俗稱「寶佳條款」的競業禁止條款也入列，同一人或同一關係人合計，不能同時投資二家以上銀行且出任董監。

近年金融業弊案頻傳，金管會這次修法，全面檢視罰鍰上限，參考德國、日本立法例及我國銀行規模，未來銀行若違反內稽內控，最高罰鍰從原先的 1000 萬元，調高 5 倍至新台幣 5000 萬元，以嚇阻違法，並增訂情節輕微者得免予處罰，最低罰鍰 200 萬則維持不變。

除了罰鍰上限修改，此次《銀行法》修正重點，包括要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件。金管會表示，為落實負責人遵守競業禁止之基本盡職條件，確保兼職時能兼顧本職及兼任職務的有效執行，依照競業禁止規定，同一人同一關係人合計，不可同時投資二家以上銀行且出任董監。

金管會副主委張傳章解釋，銀行董監關係人若同時擔任其他董監，會被推定為兼職，要向金管會說明是否有利益衝突；若經金管會認定有利益衝突，要按期限處理，若沒有正當理由而不處理，會被金管會解任。

本次修法還包括配合國際洗錢防制的國際合作條款。明定政府得與外國政府、機構或國際組織簽訂合作條約或協定，並基於互惠原則得請相關機構提供必要資訊予該外國政府、機構或國際組織。

為了有效導正銀行的違規行為，主管機關可以運用各種監理措施，例如限制投資、命令限期裁撤分支機構等處分措施，督促銀行改善，以提升金融監理效能，有效導正銀行違規行為。

行政院長賴清德表示，此次修法為強化銀行業者的法令遵循、落實負責人恪守競業禁止的基本盡職條件，並增進我國防制洗錢及打擊資恐國際合作，有助提升金融監理有效性及金融市場競爭力。