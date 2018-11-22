【華冠投顧】選前押寶多空激戰，台股跌26點，守住9700點!

美股昨晚反彈無力，台股開高震盪走低，指數下跌 26 點，9714 作收，成交量 994 億元。

九合一選舉周六投票日倒數計時，政府全力護盤但不攻擊，護盤護得鳥鳥的，昨日狂拉漲價概念股被動元件與矽晶圓等，今日馬上又走跌，投資人失望，包括中美晶 (5483) 中美晶昨漲停→今跌 6%，環球晶(6488) 昨漲 5.5%→今跌 4%，信昌電 (6173) 昨漲 3.6%→今跌 4.04%，華新科 (2492) 昨漲 5.1%→今跌 4.06%，禾伸堂 (3026) 昨漲 2.2%→今跌 3.04%，大毅 (2478) 昨漲 2.7%→今跌 4.14%，蜜望實 (8043) 昨漲 1.7%→今跌 4.64%。連今日強勢族群光學鏡頭也漲的不乾脆殺尾盤，玉晶光 (3406) 漲停 219… 收盤剩 207.5 元，揚明光 (3504) 漲停 80.8… 收盤剩 77.2 元，聯一光 (3441) 漲停 24.4.. 收盤剩 22.65 元。

選前剩明日最後交易日，投資人大舉押寶選後行情，押多或押空誰贏?

答案: 皆輸，莊家贏! 此刻千萬不打沒把握的仗，能贏莊家的人就是不要賭，等待選後趨勢出現是最好的辦法及策略!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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