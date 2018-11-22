雙鍵宜蘭利澤廠明年Q4完工 新增光起始劑年產能約4-5千噸

大陸進行環保供應側改革，不合規中小型光起始業者產線停擺，雙鍵 (4764) 光固化材料營收由去年 4 成提升到今年 5 成，營運成長強勁，並展開宜蘭利澤廠建廠，第一期規畫光起始劑年產 4-5 千噸、塑膠添加劑約 800-1000 噸左右，以及中間體約 1 萬噸，預計明年第四季完工。國內 UV 光固產業供應鏈包括國精化(4722)、長興(1717)、日勝化(1735)、新力美等，雙鍵擁有單體、中間體、光起始劑到樹脂一貫化生產能力，大陸強力環保稽查，讓江蘇、浙江一帶動不合規特化業者產線停車，光起始劑供需失衡，報價跟著水漲船高，占雙鍵營收比重由前年 35%，攀升到去年 4 成，而今年更進一步突破 5 成，產品線毛利成長 3 成之多。



受惠光起始劑成長，雙鍵第三季毛利率上升到 28.15%，創下新高水位，較前一季增加 0.3 個百分點，較去年同期成長 4.37 個百分點，單季稅後淨利 1.41 億元，每股盈餘 2.02 元，連續兩個季度保持 2 元以上，累計前三季稅後淨利 4.27 億元，年增率 5 成，亦超越去年全年 3.31 億元，每股盈餘 6.13 元。



雙鍵於宜蘭利澤籌建新廠，第一期光起始劑年產能 4-5 千噸，連同塑膠添加劑、中間體等產線，暫訂明年第四季完工，預估產值約 9.2 億元，第二期則是鎖定光穩劑，目前其大豐廠光起始劑年產能約 5 千噸，加計宜蘭新廠產能後，年產能倍增至 1 萬噸左右。