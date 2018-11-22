亞太電(3682)、揚明光(3504)、威盛(2388)、奇偶(3356)、今國光(6209)

亞太電 (3682)：布局 5G 網路有成，5G NR 實驗網基站通過 NCC 驗證，正式取得執照，率先搶下認證。股價再度以跳空漲停之姿向上攻擊，創下波段新高 7.29 元，攻勢凌厲。

揚名光 (3504)：中國無屏電視銷售大幅成長，智慧家庭產品進入出貨旺季持續挹注營收，第三季營收年增 73%，創下近 32 個季度以來新高。股價創下波段新低 57.8 元後，出現反彈力道，今日股價開高走高，直攻漲停板，上檔落在季線及年線的死亡交叉。



威盛 (2388)：與 AI 視覺新創公司美商露西德公司(Lucid) 合作，在零售、機器人和無人駕駛車輛領域，提供雙鏡頭和多鏡頭設備以 AI 為基礎的深度感測性能。今日股價挑空開高，突破低檔橫盤整理區間，早盤直攻漲停板，下檔以跳空缺口 25 元為支撐，上檔落在季線的下壓。



奇偶 (3356)：美國政府下令禁售關鍵晶片給中國安控龍頭海康威視，可望迎來轉單效應，營運苦盡甘來。近日股價攻勢強勁，一連出現跳空的攻擊價量，創下波段新高 28.4 元，下檔以跳空缺口中間值 27 元為防守點，上檔落在 30 元的整數關卡。



今國光 (6209)：打入美國網通大廠亞馬遜(AWS) 供應鏈，在智慧家庭、物聯網 (IoT) 及車載鏡頭訂單將成長，明年營運可望更上層樓。股價一連拉出 6 根紅棒，籌碼的部分，法人出現連日的買超信號。今日股價跳空開高，早盤直攻漲停板，惟股價來到大量區間而出現拉回。