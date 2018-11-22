日本10月核心CPI年增1% 仍遠低於日央行2%目標

日本總務省週四 (22 日) 公布數據顯示，日本 10 月消費者物價指數 (CPI) 按年增長 1.4%，符合預期，高於前期的 1.2%；扣除生鮮食品的核心 CPI 增長 1%，符合市場中值預期。

10 月核心 CPI 攀升 1%，與 9 月前值相當，代表著日本經濟缺少動能，無法將通膨推升至日本央行的目標。10 月扣除能源與食品價格的核心核心 CPI 僅年增 0.4%，符合預期，仍遠低於日本央行 (BOJ) 的 2% 通膨目標。

日本核心通膨率 (資料來源: tradingeconomics)

10 月能源價格按年上揚 8.9%，為核心 CPI 攀升的主因，日本為以出口為導向國家，在全球貿易緊張局勢升溫以及中國需求放緩下，將對日本經濟前景帶來影響。

日本央行期望該國穩健的經濟增長有有助於通膨，然後通膨攀升力道仍然疲弱，使央行需要維持極寬鬆的刺激措施，金融體系的利潤持續受到零利率政策的侵蝕。

日本央行總裁黑田東彥 20 日表示，為使通膨達到 2% 的目標，寬鬆的刺激計畫具有必要性，因此不會在近期提早結束負利率政策。

受到天災和貿易戰影響，日本第 3 季經季節性調整 GDP 增長率較上季萎縮 1.2%，許多分析師預測，今年第 4 季日本 GDP 應可有所反彈，然而貿易戰以及預計將在明年 10 月上調的消費稅率，為經濟增長的隱憂。

展望通膨前景，能源價格的下滑，以及較低的手機通訊費用，可能使 CPI 面臨下行壓力。