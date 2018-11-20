BOJ總裁黑田東彥：近期不會拋棄負利率政策

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥週二 (20 日) 表示，近期不會終止負利率的政策，為使通膨加速攀升至央行的 2% 目標，該政策是有存在必要性的。



然而，黑田東彥認為沒有必要加大刺激力度，認為目前的超寬鬆計劃足以驅使通膨達成目標，但在 2020 年財年結束前達成目標的機率非常低。

日本通膨率 (資料來源: tradingeconomics)

黑田東彥向國會表示，「沒有必要採取額外措施，重要的是確保我們的政策是可持續的，並著眼於平衡利弊」。

日本央行在 2016 年開始實行負利率政策，短期利率部份，金融機構存入央行的政策利率結存 (Policy-Rate Balance)，將適用 - 0.1% 的利率。長期利率部份，日本央行將持續實施購債政策，將 10 年期日本公債殖利率維持在 0% 左右的水平。

在負利率的政策下，金融行業的利潤受到衝擊，黑田東彥亦在 11 月初時表示，他理解 QE 對銀行業的損害，將在通膨達標後尋求退場。

此舉使一些市場人士猜測，日本央行可能會提早終止負利率政策，對此，黑田東彥週二澄清，就目前而言，該行將維持大規模貨幣寬鬆計劃。

黑田東彥表示，他歡迎各方人士就日本央行的政策進行討論和分析，但他強調，儘管負利率政策存在各種爭議，該行決心維持該政策，因這是龐大刺激計劃重要的一部分。



日本央行在 10 月底下修物價預測，同一時間，該行預計，在 2021 年 3 月結束之前，通膨可能皆會低於目標。黑田東彥補充，「但若經濟保持良好狀態且失業率維持在歷史最低水平，工資和物價增長可能會加速」。