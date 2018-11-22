應對華爾街拋售浪潮 倖免類股有哪些？

週二 (20 日) S&P 500 指數和道瓊工業平均指數回吐 2018 年的漲幅，隨著股市受到衝擊，市場傳出醫療保健與金融股可能會在拋售中倖存下來。

週三 (21 日) 一些市場觀察人士正在尋找兩個類股來應對華爾街風暴：醫療保健和金融業。

醫療保健股是今年市場表現最佳的行業，與 S&P 500 指數 1% 跌幅相比增長了 9%。XLV 是 SPDR 健康護理指數基金，遠高於其長期趨勢線及 10 月份低點。

Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 表示：「醫療保健股在技術基礎上具有吸引力，並且在年底前可能也是一個很好的防守。」

如公用事業和消費必需品類股一樣，醫療保健被視為一個防禦性類股，洛克菲勒資本管理公司 Vios Advisors 總經理 Michael Bapis 表示：「投資者可能會在 2019 年轉向投入這些類股，特別是在股市普遍波動的情況下。」

然而，Bapis 的首選是金融股，儘管今年表現劣於大盤，Bapis 偏好其估值。

Bapis 提到：「除了整體市場正在下滑之外，金融股正在遭受重擊，其估值非常具有吸引力。而且財政刺激措施正在開始實施。」

週二道瓊指數、S&P 500 指數和那斯達克綜合指數收低，道瓊指數下跌 551 點。在 S&P 500 指數中，11 個板塊中有 7 個處於修正區。