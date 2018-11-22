岑智勇：道指先升後跌 恆指料淡

獨立股評人岑智勇發表報告指出，恆指昨天低開高走，全日波幅 503.77點。恆指收報 25971.47點，升131.13點或0.51%，成交金額 782.93億元。國指收報 10486.07點，升19.96點或0.19%；上證收報 2651.5點，升5.65點或0.21%。三項指數都向好，以恆指表現較佳。

恆指以陽燭收市，重上20 SMA及10 SMA之上，若與前筊易日走勢一併參考，則普成「曙光初現」的利好形態。不過，MACD快慢線正差距收窄，反映市況轉弱。全日上升股份856隻，下跌 702隻，整體市況向好。

OECD發表最新全球經濟展望報告，預測明年全球經濟由原本預期的3.7%下調至3.5%，反映貿易緊張和利率上升帶來的影響。預料2020年全球增長維持在3.5%。OECD預期美國今明兩年經濟別長2.9%及2.7%，2020年經濟增長會放緩至2.1%。OECD預期中國經濟增長由今年的6.6%逐漸降至2020年的6%；歐元區經濟增長預計由今年的1.9%降至2020年的1.6%。

美國商務部公布，10月耐用品訂單按月下跌4.4%，是2017年7月以來最大跌幅，幅度超預期。美國能源資料署指，上周美國原油庫存上升490萬桶，超出市場預期，原油庫存連升9個星期，是去年3月以來最長升勢。消息利淡油價表現。

美股三大指數個別發展，道指先升後跌。今早亞太股市個別發展，夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恆指走勢偏淡，支持參考為25770水平。