日本10月4K電視出貨量年增29.2% 夏普股價大漲3%

日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 發表了 10 月份民生用電子機器的出貨紀錄，其中日本國內的薄型電視 (含 4K、OLED 電視) 年增率成長達 11.5%，是連續六個月呈現增長，其中 4K 電視 10 月出貨量年增率更是達到 29.2%。

據 JEITA 統計，日本 10 月薄型電視出貨量達 32.6 萬台，因今年度開始 OLED 電視加入計算，故帶動整體薄型電視出貨量與去年同期相比，成長了 11.5%；OLED 10 月出貨量為 1.9 萬台、4K 電視則為 15.6 萬台。

日本國內 10 月 4K 電視出貨量與去年同期相比，年增率成長高達 29.2%；另外 10 月 4K 電視佔整體薄型電視出貨比重亦高達 48.0%；10 月出貨金額為 254 億日圓，佔整體薄型電視的出貨總金額 330 億日圓中高占 76.9%。

而依各尺寸電視出貨量佔整體薄型電視出貨量比例來看，29 吋以下約占整體薄型電視出貨量 17.2%、30-39 吋占 21.1%、40-49 吋占 35.9%、50 吋以上占 25.8%，顯示 40-49 吋仍為目前日本國內薄型電視出貨之主力商品。

鴻海旗下夏普 (6753-JP) 為日本國內 4K 電視龍頭大廠，受到日本 10 月 4K 電視出貨量大幅增長之帶動，夏普 (6753-JP) 週三 (21 日) 股價勁揚 3.02% 以每股 1774.0 日圓作收，創下一週以來新高。