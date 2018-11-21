【亞洲投顧】選舉將至宜觀望

◆盤勢分析

台股雖然早盤一度受到影響大跌，但回測 9,632 獲得支撐，隨即震盪走高，今日成交量 1011 億元持續低迷，因選舉前觀望氣氛轉濃，大盤 KD 指標由高檔向下，目前台股量縮以盤代跌為宜，預期近期台股在 9,600 至萬點區間進行整理。台積電 (2330) 今跳空開低，最低 214 元，跌破 10 月 26 日前低 217 元，造成大盤一度向下探底，但盤中疑似有護盤出手拉抬，台積電止跌翻紅，台指期也出現拉高結算的行情。距離選舉僅剩下 2 個交易日，預估量能持續偏萎縮，短線多方進攻力道不足，大盤難有表現空間。不過，櫃買指數打底完成的底部訊號浮現，中小型股表現活潑相對抗跌。

半導體族群在台積電帶領下，族群強勢表態，晶圓相關走勢最強勁，嘉晶、昇陽半、茂矽、漢磊等強攻漲停，另外 IC 設計多檔也表現不俗，神盾、天鈺漲停，晶頂、富鼎、祥碩、立積、威勝、矽統、達能、創意等，也有 3% 以上漲也都有 3% 以上漲幅。

被動元件今日也稍稍回神，國巨大漲逾半根停板，成交量也衝上 2.6 萬張，帶動華新科、信昌電等股價同步走揚；零組件族群整體走勢持穩向上，包含律勝強攻漲停，另外德鴻、合正、達邁、大意、先豐、台虹等，也都有逾 2% 漲幅。

大盤走進量縮緩彈格局，技術面以波浪理論 B 波做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第三買點即將迎接第四賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師