富林-KY前三季EPS 2.23元 明召開業績發表會

合成皮廠富林 - KY(1341)成為第三家越南返台掛牌公司，其主要產品乳膠皮占 51%、柔軟皮 18%、膠布 30%，以及其他 1%，今年前三季合併營收 21.3 億元、稅後淨利 8800 萬元、每股稅後盈餘 2.23 元，明 (21) 日召開業績發表會，暫訂於 12 月 24 日掛牌。富林擁有 4 條膠布產線 (海防 1 條、同奈 3 條)，月產能約 2 千噸，應用分別為生活(雨衣、桌巾、浴簾)、工業用(透明膠布、標籤、傢俱) 兩大類；膠皮 (同奈 1 條) 和乳膠皮 (海防 2 條、1 條) 共計 4 條，月產能約 325 萬米，膠皮主要應用機車坐墊，乳膠皮應在用傢俱、皮包、鞋面等，目前乳膠皮產能利率用約 88%、膠布約 70%，以及柔軟皮約 60%。



大陸工資高漲，基於人力、環保考量下，傢俱、製鞋及紡織業等勞力密集紛紛移往越南，鞋用皮革係以 PU 為主，為了擴大產品線，於同奈設立第一條環保 PU 產線，投資金額約 1700 萬美元，月產能 60 萬米，其採用水性乾式塗布技術，排除 DMF 溶劑污染疑慮，該產線產品於今年 10 月試產送樣，環保型 PU 產能挹注下，未來幾年可望維持一成成長空間。



富林乳膠皮及柔軟皮在越南市占率已高達 86%，膠布市佔率則為 34%，成為越南第一大 PVC 人造皮革業者，若就應用面來看，家具類占 32%，皮包類則提升到 2 成，車輛用 13.6%，鞋用 1.4%、雨衣 15.3%，包裝材 12.5%，以及其他 5.2%，從越南內銷，逐步打開外銷市場，傢具類客戶 ASHLEY、皮件類客戶 COACH、MK、GUESS，車用類客戶 YAMAHA、HONDA、TOYOTA 及運動球類客戶 WILSON 等國際知名品牌。

