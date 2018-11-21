高價乙烯所累 台聚前三季銷售量為18.8萬噸 年減率3.4%

高價乙烯原料，壓抑台聚 (1304) 前三季銷售表現，整體銷售量為 18.8 萬噸，年減率 3.4%，惟 10 月起乙烯大跌，PE(聚乙烯)報價小跌，EVA (聚乙烯醋酸乙烯酯)相對有撐，PE/EVA 利差轉趨樂觀，大陸 11 月初宣布支持太陽能政策不變，市場對太陽能級 EVA 前景樂觀看待。 台聚擁有 4 條高壓釜式產線，EVA/LDPE(低密度聚乙烯)年產能共計 15 萬噸，1 套氣相法 LLDPE(線型低密度聚乙烯)/HDPE(高密度聚乙烯)年產能共計 13 萬噸，EVA 線產線涵蓋了發泡級、熱熔膠級以及太陽能級。



北美 PE 新產能陸續投產，持續對亞洲石化業帶來相當大的壓力，台聚持續發展差異化、客製化產品來因應，在 2020 年下半年之前，EVA 暫無新增產能投產，供過於求壓力可望緩解。



CBC(環狀嵌段共聚物) 產線 11 月已小量出貨，短期目標搶占食品包裝、導光板、眼鏡鏡片、生物醫學檢測容器等；中期目標鎖定特殊要求的應用，例如：各類光學膜 (包含 LCD 用光學膜)、其他透明導電膜基材和醫療器材相關等。