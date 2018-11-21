預警：如果GE被降至垃圾級 後果可能會很嚴重

近幾周，三年前還擁有 3A 評級的優質企業通用電氣（GE）信用評級被下調至 BBB+，僅比垃圾級高出 3 級。儘管評級仍屬投資級，其債券交易價格卻已和垃圾級相當，並遭華爾街瘋狂拋售。

作為一家擁有 126 年曆史的「百年老字號」，GE 已經成為了全球負債第六高的非金融企業。Refinitiv 數據顯示，該公司未償交易債務規模已經達到 1220 億美元，為全球之最，規模足以撼動整個市場。

由此，《華爾街日報》警告稱，若 GE 債券評級被進一步下調，市場完全有可能遭遇更嚴重的打擊。

上述媒體將 GE 拋售潮與 2005 年時福特和通用兩大汽車巨頭評級降至垃圾級所引發的市場動盪相比較，並指出當時的短期動盪如今會否重演、更致命的問題會否出現，主要取決於以下三個因素：評級本身、對沖基金和企業債務。

首先，現在的狀況與 2005 年最大的區別在於，GE 債券仍為投資級。信用評級公司還表示，若該公司按計劃進行重組，就沒有進一步下調評級的必要。

其次，在 2005 年「攪動風雲」的幕後黑手對沖基金近來損失慘重，債券交易更為困難，使得大型部位對快速流動的基金吸引力降低。這對於更廣泛的市場而言是個好消息。

第三點更為令人擔憂。2005 年時，非金融企業債務相對較少，負債纍纍的問題主要出現在銀行和金融部門。但現下的情況正好相反：自金融危機以來，美國銀行業一直在削減槓桿，而非金融企業則在廉價資金的推動下大舉借貸。

華爾街見聞此前曾提到，目前，美國企業債市場規模已經從 2008 年的 5.5 兆美元膨脹至如今的 9 兆美元。上周追蹤高收益債券市場的交易所交易基金七連跌、防範企業違約的成本大幅上升等市場表現也顯示出人們十分擔憂美國利率上升對企業債市場造成影響。

《華爾街日報》則總結認為，更高的槓桿與更少的保護機制導致現在的債市比以往更容易受到衝擊，因此，GE 評級下調最終可能比十三年前的恐慌更為嚴重。此外，市場已經開始擔心，槓桿貸款的過度使用最終還將令經濟衰退陷入更為糟糕的境地。

擔憂 GE 債券拋售潮影響擴大的言論不止一家。

上周二，Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 就曾推特上表示，GE 債券拋售並不是一個孤立事件，投資級債券的下跌和崩潰已經開始。

新債王岡拉克也稱，下一次經濟衰退到來之時，企業債市場表現一定很糟，並警告投資人不要再對企業債市場抱有希望。

另一位億萬富翁保羅 · 都鐸 · 瓊斯同樣發布警告稱，在企業債市場，麻煩將會出現。

市場對 GE 的「恐懼」具有一定的代表性。因為整個美國公司債市場中像 GE 這樣擁有 BBB 評級，但價格卻越來越向垃圾債靠攏的公司越來越多，如果經濟狀況出現惡化，從 BBB 向垃圾債「下沉」的潛在債券規模可能在 1 兆美元之巨。

彭博社則引述 Legal & General Investment Management America 全球信貸戰略主管 Jason Shoup 指出，利率上升、財政刺激力度減弱、企業盈利走弱及評級下調潮的到來意味著十年來投資評級最差的一年正由債券暴跌開始，2019 年對於美國企業債而言將會是艱難的一年。