【日盛投顧】期貨領漲、加權開低走高

◆盤勢分析

1. 美股四大指數大幅回檔，亞洲股市晨間普遍呈現大跌。台股早盤開低震盪，一度下跌超過 100 點，但盤中 2330 台積電逐漸轉強，加上期指尾盤即將結算，在期貨帶動下，指數震盪走高，收盤跌幅逐漸收斂。終場加權指數微跌 0.03%，收在 9,741.52 點。

2.6488 環球晶、8069 元太、5347 世界先進的領漲，中小型個股轉強，OTC 指數收盤上漲 1.14%，創下近期反彈新高，沿著五日線走高，表現相對加權強勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線紅 K 棒，短線呈現震盪格局。

(2) 量能：成交量微增至 1013.50 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 13.04 億元；外資 + 2.77 億元、投信 - 1.62 億元、自營 + 11.9 億元。

矽晶圓、被動元件震盪走高

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：產業景氣能見度高，短期供給維持吃進狀態，市場資金進入低基期的個股，低價 3016 嘉晶早盤快速漲停，帶動 5483 中美晶、6182 合晶、6488 環球晶股價走高。

(2) 被動元件、MOSFET：波段跌幅已深，市場人氣回籠，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2478 大毅股價轉強。功率半導體 3707 漢磊，MOSFET 的 8261 富鼎、5299 杰力、3317 尼克森、6435 大中尾盤收高。

(3) 網通：5G 題材發酵，外資頻送秋波，5388 中磊爆量上攻，網通族群的 4991 環宇 - KY、4971IET-KY 漲幅超過 5%；3682 亞太電 5G 實驗網獲 NCC 驗證，早盤爆量漲停。

2. 非電子類股

生技：1795 美時第三季轉虧為盈，周三股價創近三個月新高；1786 科研宣布簽訂印尼總經銷的合約，明年開始出貨，股價逆勢上漲。