【華冠投顧】盤後分析：美股走弱 台股抗跌

劉彥良 分析師

受到企業財報不佳的拖累，美股連續兩天重挫，合計下跌將近千點，影響台股開低並一度大跌百點。幸好台股在政府護盤以及陸股拉抬的帶動下逐漸收復失土，終場僅小跌 2 點，唯成交量僅千億元出頭，買氣還是相當低迷。

看準選前有政治護盤力道，內資積極點火中小型股，上櫃指數已改寫 10/12 以來的新高。今天點火的重心在漲價概念股如矽晶圓和被動元件，也就是多數投資人手中持有的股票，在考量人氣匯集以及政治效益下，拉抬這些族群最能達到想要的效果。

選前抗跌，選後則要小心補跌，就好比美股前陣子相對新興市場抗跌，最近則是開始補跌一樣，而且我發現到道瓊指數的年線也即將下彎，代表長期趨勢也將跟進新興市場由多翻空。

除了美中貿易戰懸而未決外，全球經濟成長趨緩才是最大的隱憂，近期包括石油、比特幣都出現急跌，這也是景氣下滑的先兆之一，所以投資朋友在搶反彈的過程當中，也要時時刻刻作好迎接股市回檔的準備，一旦苗頭不對就要及早停損，避免重演 10 月份的慘況。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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