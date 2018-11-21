陰謀的「味道」：戈恩被捕前曾想合併雷諾和日產 遭日方強烈反對

日產「救世主」戈恩在日本跌落神壇的消息震驚了全球汽車界，如今越來越多的內幕還在被爆出。

籌劃合併雷諾日產

11 月 21 日，據英國《金融時報》報導，卡洛斯 · 戈恩在被捕前，一直在籌劃雷諾與日產的合併事宜，但日產董事會卻強烈反對這項交易，並曾設法阻止。

一位接近日產董事會的人士透露，該公司董事會的幾位成員此前預計，未來幾個月就會看到合併要約。另一位消息人也稱，合併可能會在「數月內」發生。

但《金融時報》也援引知情人士指出，戈恩雖然是上述合併計劃的幕後推手，然而該計劃卻遭到日產董事會的強烈抵制：

「（日產）董事會一直聲稱，他們會竭力反對任何鞏固二線品牌地位的重組。」

該知情人士還補充說，日產認為雷諾實力較弱，並擔心這家法國公司會從日產手中獲取約 107 億美元的現金。

值得注意的是，早在 2015 年，法國方面就試圖合併雷諾與日產。今年初，戈恩也再度提出將雷諾、日產、三菱合併，但當時日產股東就已對這家日本公司可能會淪為雷諾的附庸表示了擔憂，公司社長西川廣人也在 3 月公開否認雷諾日產將會完全合併。

戈恩被捕疑雲

據日本《朝日新聞》周一報導，總公司位於橫濱市的日產汽車會長卡戈恩因涉嫌過少申報自身報酬，於 19 日傍晚以涉嫌違反《金融商品交易法》中的虛偽記載有價證券報告書為由，被東京地方檢察院特搜部以自願同行方式帶走。此後，東京地方檢察院正式發布逮捕令。

在當晚日產公司舉行的記者會上，西川社長也列舉了戈恩的罪狀，不僅包括少申報收入以致偷稅漏稅，還有個人獨裁，將日產汽車公司建為「戈恩王國」，否定並抹殺日產的傳統與尊嚴，以及動用公款用於私人投資。

至於為何現在才發現戈恩有如此嚴重的罪行，西川社長表示，公司是在接到舉報後，也進行了數月內部調查，並最終確認告發內容的真實，才迅速採取行動，通報給東京地方檢察院特別搜查本部。於是也就有了羽田機場戈恩被捕的一幕。

但是《華爾街日報》仍然質疑，為何公司高層及會計師在向證交所提交文件前並沒發現戈恩有少申報酬薪的行為。

英國《金融時報》也援引分析師指出，戈恩不可能會在沒有廣泛內部合作的情況下，策劃任何不當行為。

彭博更是形容這次的事件有如宮廷政變，並且還指出，日產和雷諾早存矛盾，戈恩事件反映出矛盾開始浮出水面。而這種矛盾正是源於雷諾日產三菱聯盟的失衡架構：目前雷諾擁有日產 43% 股權，這使得它能有效的控制日產，且法國政府也是雷諾最大股東，對該聯盟具有相當大的話語權，但是相對的，日產卻僅持有雷諾 15% 股權，且沒有投票權利。

曾創造神話的「救世者」

64 歲的戈恩是全球最知名的汽車行業高管之一。1999 年雷諾和日產宣布結盟時，其被任命為日產公司的 CEO。當時的日產已經出現了連續七年的嚴重虧損，而且巨額債務纏身，接近破產。

而在戈恩的領導下，日產僅僅用了兩年的時間就扭轉虧損為盈。

2000 財政年度 (2000 年 3 月到 2001 年 3 月) 日產汽車實現了 27 億美元的贏利，創造了當年全球汽車行業最佳的財務業績。在 2001 財年，日產公司綜合稅後純利潤 29.7 億美元，工廠運轉率由 51% 提高到 75%。為此，戈恩在 2004 年被日本明仁天皇授予藍綬褒章。

後來，戈恩還組建了雷諾、日產和三菱汽車的三方聯盟。

2017 年雷諾日產三菱聯盟全球銷量達到 1061 萬輛排名全球第二位，僅次於大眾集團的 1074.15 萬輛，高於豐田集團的 1038.6 萬輛。