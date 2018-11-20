日產「救世主」不僅在日本跌落神壇 在法國恐怕也要失業了

日產汽車會長、雷諾首席執行官卡洛斯 • 戈恩被捕帶來的市場動盪還在加劇。周二，法國財政部長公開呼籲臨時管理層從戈恩手中接管雷諾。

周二，在接受電台採訪時，法國財政部長 Bruno Le Maire 稱卡洛斯 • 戈恩不再有能力領導雷諾了。

Le Maire 呼籲雷諾董事會「在未來幾小時」開會，以建立一個臨時管理架構，以應對戈恩被捕一事。但其同時強調並沒有要求戈恩正式離開董事會，因為「沒有看到相關不當行為的證據」。

法國政府持有雷諾 15% 的股份，而雷諾持有日產 43.4% 的股份。

戈恩是汽車業最具影響力的人物之一，他是日產、雷諾和三菱的董事長，這三家公司是戈恩打造的三方聯盟的一部分。

雷諾董事會將於周二晚間開會，決定是否撤換戈恩。在會議開始前，雷諾最高管理層對戈恩表示「全力支持」。此前外界分析稱，預計戈恩將在周四的日產董事會上被罷免日產董事長一職。

雷諾首席營運官 Thierry Bollore 在周一晚間發給員工的一份備忘錄中表示，與日產和三菱的結盟是一顆「必須得到保護和培育的工業瑰寶」。

Bollore 是戈恩的副手，是可能執掌雷諾的候選人之一。今年早些時候，Bollore 接手了雷諾的大部分營運職責。

戈恩之前已放棄了日產、雷諾和三菱的大部分日常營運。

日產汽車股價周二下跌 5.5%，拖累整個日本市場。三菱汽車下跌 6.9%，雷諾在歐洲股市下跌 2.7%。

根據東京檢察官辦公室的消息，截止 2015 年 3 月，戈恩先生在之前五年內賺了將近 100 億日元（8870 萬美元），但其申報的只有數字的一半。 如果被判有罪，他可能面臨長達 10 年的監禁，最高可達 1000 萬日元的罰款。

日本媒體周二援引未透露姓名的人士表示，戈恩先生曾在巴西，荷蘭和其他地方使用過一系列公司所有的住宅，這些住宅位於與日產業務關係很小或根本沒有的地方。

市場分析稱，很少有分析師質疑戈恩在 21 世紀初扭轉日產的成就。

然而，近年來他的記錄受到越來越嚴格的審查，因為日產和雷諾之間的權力平衡發生逆轉，同時公司在其最大市場——美國的盈利能力惡化。公司同時受到車輛檢查和偽造燃油經濟數據醜聞的打擊。