日股受美股大跌影響 日股開盤一度下跌300多點

日股 受美股大跌影響 日股開盤一度下跌 300 多點

外電報導，日經指數在週三 (21 日) 開盤後持續下挫，跌幅一度超過 300 點，目前走勢在 21,400 點左右。受週二 (20 日) 的美股重挫與原油價格下跌影響，投資人的信心不足。東證指數 (TOPIX) 也持續下跌。

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類股方面，礦業類股、非鐵金屬類股、包括綜合貿易商與批發業的資源類股的下跌也較為明顯。週二 (20 日) 的紐約商品期貨交易所 (NYMEX)，原油期貨價格大幅下滑，一度來到 1 年又 1 個月以來的新低，原油需求惡化與擔心全球景氣低迷的悲觀看法，也使得被投資人視為是風險性資產的股票，正慘遭拋售。

任天堂 (JP-7974) 下跌，股價創下今年初以來的新低。三菱電機 (JP-6503)、國際石油開發帝石 (JP-1605)、武田藥品 (JP-4502) 股價低。

另外受到週二 (20 日) 費城半導體指數 (SOX) 反彈影響，東京威力 (JP-8035) 股價高漲，美倍亞 (JP-6479)、尤妮佳 (JP-8113)、京瓷 (JP-6971) 股價上漲。因董事長遭到逮捕而受注目的日產 (JP-7201)，在開盤時下滑，截至週三 (21 日) 股價呈現反彈。