[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 元大中型100 本盟 昶和 福壽 超眾 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 日馳 大統新創 天仁 易華電 台新MSCI台灣反1 正道 元大電子 國巨 本盟 宏亞 長榮 宏洲 元大台商50 智寶 銘旺科 達新 嘉裕 元大MSCI金融 奇力新 健和興 聚隆 東華 富邦摩台 大毅 旭隼 昶和 立益 富邦發達 強茂 元晶 大統新創 佳和 富邦金融 華新科 遠雄來 程泰 昶和 元大MSCI台灣 嘉晶 統領 氣立 三洋紡 永豐臺灣加權 星通 威宏-KY 榮星 本盟 富邦日本 玉晶光 泰昇-KY 台硝 瑞利 國泰日經225 台勝科 元禎 樂士 元大歐洲50 永崴投控 永記 正峰新 元大日經225 康控-KY 日勝化 億泰 元大韓國 訊芯-KY 展宇 毛寶 元大美債20正2 杜康-DR 華廣 懷特 元大美債20反1 陽光能源-DR 士紙 燁興 國泰20年美債反1 康友-KY 高興昌 中鴻 兆豐藍籌30反1 東明-KY 威致 台新MSCI台灣正2 鑫永銓 華豐 台新MSCI台灣反1 六暉-KY 首利 元大S&P日圓反1 申豐 麗正 富邦歐洲 宏旭-KY 東訊 FH彭博高收益債 銘旺科 華泰 FH彭博新興債 翔耀 錸德 FH富時不動產 吉祥全 倫飛 元大台灣高息低波 華新科 虹光 群益道瓊美國地產 建碁 威盛 第一金工業30 聯德 國碩 FH富時高息低波 玉晶光 銘旺科 宏洲 圓展 統懋 嘉裕 新至陞 翔耀 東華 時碩工業 太空梭 立益 傳奇 麗臺 佳和 亞弘電 華映 昶和 陞泰 吉祥全 三洋紡 愛山林 憶聲 本盟 皇昌 科風 瑞利 遠雄來 和鑫 樂士 夏都 力特 正峰新 雲品 喬鼎 億泰 鳳凰 正達 毛寶 新天地 晟鈦 懷特 欣欣 聯德 燁興 統領 同泰 中鴻 客思達-KY 新世紀 威致 阿瘦 誠研 華豐 康師傅-DR 綠能 首利 同方友友-DR 誠創 麗正 晨訊科-DR 嘉威 東訊 友佳-DR 力銘 華泰 精熙-DR 亞太電 錸德 一零四 達能 倫飛 欣天然 清惠 虹光 新海 慧友 精元 欣高 捷泰 威盛 全國 天瀚 國碩 jpp-KY 迅杰 銘旺科 台數科 華上 統懋 南六 光麗-KY 翔耀 基勝-KY 元晶 太空梭 波力-KY 華冠 麗臺 泰昇-KY 裕豐 華映 吉源-KY 寶徠 吉祥全 皇普 憶聲 陽明 科風 六福 和鑫 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 耀傑-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠研 精熙-DR 綠能 中福 嘉澤 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 力銘 慶豐富 亞太電 新利虹 達能 國光生 虹堡 清惠 慧友 捷泰 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 淘帝-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 鈺齊-KY