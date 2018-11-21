新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/20  107/11/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.63670   10.63400   0.00270    0.02539
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.79670    9.82250  -0.02580   -0.26266
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.79940    9.82520  -0.02580   -0.26259
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.75160    9.76270  -0.01110   -0.11370
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.75170    9.76280  -0.01110   -0.11370
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.35000   21.41000  -0.06000   -0.28024
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.97000   22.84000   0.13000    0.56918
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11980    9.12470  -0.00490   -0.05370
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.43820    9.44510  -0.00690   -0.07305
中國信託台灣活力基金                                               12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
中國信託台灣優勢基金                                               14.64000   14.77000  -0.13000   -0.88016
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.83000    8.18000  -0.35000   -4.27873
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.39000    8.77000  -0.38000   -4.33295
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.83980    9.85090  -0.01110   -0.11268
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09300    9.10330  -0.01030   -0.11315
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.19150   10.20850  -0.01700   -0.16653
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.38060    9.39630  -0.01570   -0.16709
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.03330   10.27650  -0.24320   -2.36656
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.67130    8.88150  -0.21020   -2.36672
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.60280   10.60220   0.00060    0.00566
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.45900    9.45850   0.00050    0.00529
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.87000   10.03000  -0.16000   -1.59521
中國信託智能運動基金-美元                                           9.57000    9.73000  -0.16000   -1.64440
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.59000    8.83000  -0.24000   -2.71801
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.44000    8.69000  -0.25000   -2.87687
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99840   10.99830   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32370    9.32550  -0.00180   -0.01930
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.86570    8.86750  -0.00180   -0.02030
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47560    9.48060  -0.00500   -0.05274
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.00500    9.00980  -0.00480   -0.05328
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.79000   10.89000  -0.10000   -0.91827
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.91000   11.01000  -0.10000   -0.90827
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.56000   10.66000  -0.10000   -0.93809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       51.66000   51.98000  -0.32000   -0.61562
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.70810   38.65690   0.05120    0.13245
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.02080   37.15120  -0.13040   -0.35100
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.78000   17.53000   0.25000    1.42613
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49550   11.49220   0.00330    0.02872
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53750   10.54800  -0.01050   -0.09954
元大上證50基金                                                     27.60000   28.12000  -0.52000   -1.84922
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.12700   12.07100   0.05600    0.46392
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.40500   16.32100   0.08400    0.51467
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.75400    9.70400   0.05000    0.51525
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.32900    9.29300   0.03600    0.38739
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.89000    2.88000   0.01000    0.34722
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.86000   12.83000   0.03000    0.23383
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.95260   45.86930   0.08330    0.18160
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49880   10.49170   0.00710    0.06767
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66790    9.66140   0.00650    0.06728
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60430    9.61010  -0.00580   -0.06035
元大巴西指數基金                                                    6.48000    6.54600  -0.06600   -1.00825
元大巴菲特基金                                                     23.98000   24.05000  -0.07000   -0.29106
元大日經225基金                                                    27.21000   27.50000  -0.29000   -1.05455
元大台商收成基金                                                   20.51000   20.85000  -0.34000   -1.63070
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.33000   13.21000   0.12000    0.90840
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.71000   32.32000  -0.61000   -1.88738
元大台灣中型100基金                                                29.54000   29.81000  -0.27000   -0.90574
元大台灣加權股價指數基金                                           22.96900   23.18100  -0.21200   -0.91454
元大台灣卓越50基金                                                 75.79000   76.74000  -0.95000   -1.23795
元大台灣金融基金                                                   17.82000   18.02000  -0.20000   -1.10988
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.55000   29.84000  -0.29000   -0.97185
元大台灣高股息基金                                                 24.05000   24.47000  -0.42000   -1.71639
元大台灣電子科技基金                                               31.51000   31.87000  -0.36000   -1.12959
元大全球ETF成長組合基金                                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.19000   14.29000  -0.10000   -0.69979
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.69000   12.65000   0.04000    0.31621
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.67600   11.65100   0.02500    0.21457
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.66000    8.60000   0.06000    0.69767
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.53000   0.05000    0.76570
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.27000    6.26000   0.01000    0.15974
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.96500    9.00800  -0.04300   -0.47735
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
元大全球農業商機基金                                               16.60000   16.91000  -0.31000   -1.83323
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
元大印尼指數基金                                                    9.02300    9.09400  -0.07100   -0.78073
元大印度指數基金                                                    9.40900    9.30300   0.10600    1.13942
元大印度基金                                                       11.86000   11.77000   0.09000    0.76466
元大多多基金                                                       15.23000   15.36000  -0.13000   -0.84635
元大多福基金                                                       46.58000   46.88000  -0.30000   -0.63993
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.60230    8.59140   0.01090    0.12687
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.02270    7.01380   0.00890    0.12689
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.94200    8.96000  -0.01800   -0.20089
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.42200    9.39400   0.02800    0.29806
元大卓越基金                                                       40.37000   40.52000  -0.15000   -0.37019
元大店頭基金                                                        6.97000    7.03000  -0.06000   -0.85349
元大泛歐成長基金                                                    8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31670   10.31610   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67000    9.66900   0.00100    0.01034
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.91130   31.86650   0.04480    0.14059
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.71270   36.61900   0.09370    0.25588
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.78870   19.82160  -0.03290   -0.16598
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.45890   17.40210   0.05680    0.32640
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.93440   38.85720   0.07720    0.19868
元大高科技基金                                                     16.58000   16.70000  -0.12000   -0.71856
元大得利貨幣市場基金                                               16.27200   16.27170   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99480   11.99460   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
元大華夏中小基金                                                    6.48000    6.44000   0.04000    0.62112
元大新中國基金-人民幣                                               8.51000    8.45000   0.06000    0.71006
元大新中國基金-美元                                                 7.91500    7.87800   0.03700    0.46966
元大新中國基金-新台幣                                               7.90000    7.86000   0.04000    0.50891
元大新主流基金                                                     20.91000   21.10000  -0.19000   -0.90047
元大新東協平衡基金-美元                                             8.97000    8.97500  -0.00500   -0.05571
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.20400   10.23050  -0.02650   -0.25903
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.36950    9.41130  -0.04180   -0.44415
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.23290   10.27260  -0.03970   -0.38646
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.77120    8.80520  -0.03400   -0.38614
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72980    9.72790   0.00190    0.01953
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24760    9.24580   0.00180    0.01947
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90040    9.89280   0.00760    0.07682
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41470    9.40740   0.00730    0.07760
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43530    9.43410   0.00120    0.01272
元大新興亞洲基金                                                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.93780    8.95830  -0.02050   -0.22884
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.59820    8.61800  -0.01980   -0.22975
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.20470    9.22040  -0.01570   -0.17027
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.85870    8.87390  -0.01520   -0.17129
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11780   15.11760   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.50000   32.72000  -0.22000   -0.67237
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
元大實質多重資產基金-美元                                           8.03500    8.01400   0.02100    0.26204
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.86000   15.52000   0.34000    2.19072
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.44000   13.01000  -0.57000   -4.38125
元大摩臺基金                                                       35.01000   35.45000  -0.44000   -1.24118
元大標普500基金                                                    25.08000   25.49000  -0.41000   -1.60847
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.66000   13.43000   0.23000    1.71258
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.74000   31.81000  -1.07000   -3.36372
元大標智滬深300基金                                                15.17000   15.43000  -0.26000   -1.68503
元大歐洲50基金                                                     22.71000   22.86000  -0.15000   -0.65617
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.60760    9.64170  -0.03410   -0.35367
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21500   10.21470   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       43.60000   43.96000  -0.36000   -0.81893
元大韓國KOSPI200基金                                               20.39000   20.58000  -0.19000   -0.92323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.86000   13.93000  -0.07000   -0.50251
日盛上選基金                                                       28.78000   28.88000  -0.10000   -0.34626
日盛小而美基金                                                     15.67000   15.80000  -0.13000   -0.82278
日盛中國內需動力基金                                                8.70000    8.63000   0.07000    0.81112
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.56170   11.58190  -0.02020   -0.17441
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55350    9.57030  -0.01680   -0.17554
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.54530   11.55640  -0.01110   -0.09605
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.53480    9.54400  -0.00920   -0.09640
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.45440   10.46080  -0.00640   -0.06118
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.61820    8.62350  -0.00530   -0.06146
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.31000    9.25000   0.06000    0.64865
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.79000    8.72000   0.07000    0.80275
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
日盛日盛基金                                                       11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
日盛全球抗暖化基金                                                  9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.89060    9.91030  -0.01970   -0.19878
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.15140    9.16960  -0.01820   -0.19848
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.70540    9.72210  -0.01670   -0.17177
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.98110    8.99660  -0.01550   -0.17229
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38010    2.38380  -0.00370   -0.15521
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62640    1.62890  -0.00250   -0.15348
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35880    0.35910  -0.00030   -0.08354
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24590    0.24610  -0.00020   -0.08127
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.90370   11.90800  -0.00430   -0.03611
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.02770    8.03060  -0.00290   -0.03611
日盛亞洲機會基金                                                    6.34000    6.29000   0.05000    0.79491
日盛首選基金                                                       14.93000   14.98000  -0.05000   -0.33378
日盛高科技基金                                                     15.57000   15.65000  -0.08000   -0.51118
日盛貨幣市場基金                                                   14.78590   14.78570   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.69000   34.85000  -0.16000   -0.45911
日盛精選五虎基金                                                   32.95000   33.23000  -0.28000   -0.84261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50010   13.49990   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.40000   25.58000  -0.18000   -0.70367
台新MSCI中國基金                                                   18.82000   18.81000   0.01000    0.05316
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.46000   19.29000   0.17000    0.88129
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.06000   18.39000  -0.33000   -1.79445
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17720   14.17700   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50590   10.49300   0.01290    0.12294
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49510   10.50280  -0.00770   -0.07331
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10000   10.10050  -0.00050   -0.00495
台新中國通基金                                                     36.17000   36.38000  -0.21000   -0.57724
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43540    0.43250   0.00290    0.67052
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.43500   13.33900   0.09600    0.71969
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28760    0.28710   0.00050    0.17416
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
台新主流基金                                                       20.10000   20.22000  -0.12000   -0.59347
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.28000   20.23000   0.05000    0.24716
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66030    0.65920   0.00110    0.16687
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.90000   14.86000   0.04000    0.26918
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48400    0.48310   0.00090    0.18630
台新台灣中小基金                                                   28.63000   28.79000  -0.16000   -0.55575
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.75260    9.73180   0.02080    0.21373
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.95890    8.94490   0.01400    0.15651
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.10220   10.08650   0.01570    0.15565
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.74500    9.76580  -0.02080   -0.21299
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.62390   10.64660  -0.02270   -0.21321
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
台新印度基金                                                       13.90000   13.80000   0.10000    0.72464
台新亞美短期債券基金                                               10.88120   10.88400  -0.00280   -0.02573
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.30700    8.31510  -0.00810   -0.09741
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27420    0.27470  -0.00050   -0.18202
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.71900   11.73050  -0.01150   -0.09804
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38150    0.38210  -0.00060   -0.15703
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10100   11.10090   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.83140   27.95060  -0.11920   -0.42647
台新智慧生活基金-美元                                               9.13700    9.41830  -0.28130   -2.98674
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.42000    9.70000  -0.28000   -2.88660
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08210    8.09670  -0.01460   -0.18032
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27960    8.28970  -0.01010   -0.12184
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.81930    8.83520  -0.01590   -0.17996
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04360    9.05460  -0.01100   -0.12149
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.43850   10.49220  -0.05370   -0.51181
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33290    0.33480  -0.00190   -0.56750
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67780    7.71730  -0.03950   -0.51184
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25790    0.25940  -0.00150   -0.57826
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.30000   0.02000    0.37736
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.29000   20.28000   0.01000    0.04931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.77000   14.21000  -0.44000   -3.09641
未來資產亞洲新富基金                                               18.21000   18.16000   0.05000    0.27533
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57950   12.57940   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17360   11.17070   0.00290    0.02596
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89130    9.87770   0.01360    0.13768
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10620    9.11060  -0.00440   -0.04830
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42200   10.42700  -0.00500   -0.04795
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64480    7.64110   0.00370    0.04842
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81040    8.80600   0.00440    0.04997
永豐中小基金                                                       46.56000   47.11000  -0.55000   -1.16748
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69690    1.70300  -0.00610   -0.35819
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.26820    2.27640  -0.00820   -0.36022
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.67360    7.69280  -0.01920   -0.24958
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.95210    9.97690  -0.02480   -0.24857
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.19000    4.19000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.71000   18.68000   0.03000    0.16060
永豐主流品牌基金                                                   16.11000   16.35000  -0.24000   -1.46789
永豐永豐基金                                                       30.97000   31.16000  -0.19000   -0.60976
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23830    9.28230  -0.04400   -0.47402
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.38410    9.42890  -0.04480   -0.47513
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14800    9.19020  -0.04220   -0.45918
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.29260    9.33540  -0.04280   -0.45847
永豐亞洲民生消費基金                                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
永豐南非幣2021保本基金                                             13.25260   13.24150   0.01110    0.08383
永豐高科技基金                                                     20.41000   20.63000  -0.22000   -1.06641
永豐貨幣市場基金                                                   13.89650   13.89630   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10320    2.10730  -0.00410   -0.19456
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50620    2.51110  -0.00490   -0.19513
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65270    7.65930  -0.00660   -0.08617
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.35870   10.36760  -0.00890   -0.08584
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.87530    6.87510   0.00020    0.00291
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67590   10.67560   0.00030    0.00281
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.17000    9.07000   0.10000    1.10254
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.18000    7.10000   0.08000    1.12676
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.55000   16.36000   0.19000    1.16137
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.50000   48.95000  -0.45000   -0.91931
永豐領航科技基金                                                   33.67000   33.98000  -0.31000   -0.91230
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
永豐趨勢平衡基金                                                   36.96000   37.10000  -0.14000   -0.37736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66690   11.66580   0.00110    0.00943
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39960    9.40130  -0.00170   -0.01808
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74150    9.74320  -0.00170   -0.01745
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41860    9.41880  -0.00020   -0.00212
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65000    9.65030  -0.00030   -0.00311
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41860    9.42090  -0.00230   -0.02441
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.88320    9.88570  -0.00250   -0.02529
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39520    9.39570  -0.00050   -0.00532
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70750    9.70800  -0.00050   -0.00515
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
兆豐國際中小基金                                                   13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.21000   17.14000   0.07000    0.40840
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.09000   17.02000   0.07000    0.41128
兆豐國際生命科學基金                                               14.80000   15.16000  -0.36000   -2.37467
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.96350   10.01610  -0.05260   -0.52515
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.17360   10.23000  -0.05640   -0.55132
兆豐國際全球基金                                                   28.99000   29.67000  -0.68000   -2.29188
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32350   10.32280   0.00070    0.00678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13790   10.13660   0.00130    0.01282
兆豐國際國民基金                                                   19.64000   19.77000  -0.13000   -0.65756
兆豐國際第一基金                                                   11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.78910    9.80920  -0.02010   -0.20491
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.68190    7.69780  -0.01590   -0.20655
兆豐國際萬全基金                                                   18.52000   18.60000  -0.08000   -0.43011
兆豐國際電子基金                                                   22.07000   22.19000  -0.12000   -0.54078
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.30000   20.48000  -0.18000   -0.87891
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.73000   17.59000   0.14000    0.79591
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.35000   30.56000  -0.21000   -0.68717
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51560   12.51550   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.81110    9.83010  -0.01900   -0.19328
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.75300    9.77360  -0.02060   -0.21077
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.79220    9.81190  -0.01970   -0.20078
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.81260    9.83170  -0.01910   -0.19427
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.76010    9.78070  -0.02060   -0.21062
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.79120    9.81090  -0.01970   -0.20080
合庫台灣基金                                                        9.61000    9.73000  -0.12000   -1.23330
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.87270   10.88890  -0.01620   -0.14878
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.71210   11.73290  -0.02080   -0.17728
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.48440   10.50380  -0.01940   -0.18470
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.22760   11.25260  -0.02500   -0.22217
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.84230    7.85400  -0.01170   -0.14897
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.11010    9.12660  -0.01650   -0.18079
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.70610    8.72220  -0.01610   -0.18459
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.58830    8.60660  -0.01830   -0.21263
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.93740    8.95400  -0.01660   -0.18539
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
合庫全球新興市場基金                                                8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
合庫貨幣市場基金                                                   10.14050   10.14040   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.26150    9.26820  -0.00670   -0.07229
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.51550    9.51950  -0.00400   -0.04202
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.81420    9.81570  -0.00150   -0.01528
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22530   11.22980  -0.00450   -0.04007
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.55230   13.56420  -0.01190   -0.08773
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.46070    8.46520  -0.00450   -0.05316
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.14570    9.14960  -0.00390   -0.04262
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.62080    7.62190  -0.00110   -0.01443
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.44790    8.45150  -0.00360   -0.04260
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.92610    9.93470  -0.00860   -0.08657
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安本標準兩岸價值基金                                               10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05590   11.05330   0.00260    0.02352
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88700    9.87310   0.01390    0.14079
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76310    9.74370   0.01940    0.19910
安聯中國東協基金                                                   14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
安聯中國策略基金-美元                                               9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.61000   12.48000   0.13000    1.04167
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
安聯中華新思路基金-美元                                            11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
安聯台灣大壩基金                                                   24.59000   24.72000  -0.13000   -0.52589
安聯台灣科技基金                                                   39.38000   39.63000  -0.25000   -0.63084
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50500   12.50480   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.68000   26.86000  -0.18000   -0.67014
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01920   10.01860   0.00060    0.00599
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.85440   14.85420   0.00020    0.00135
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44150    9.44140   0.00010    0.00106
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.85000   10.94000  -0.09000   -0.82267
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.14000   11.23000  -0.09000   -0.80142
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.21950   12.22140  -0.00190   -0.01555
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00680   10.00910  -0.00230   -0.02298
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.03990   12.04430  -0.00440   -0.03653
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.25490    9.25670  -0.00180   -0.01945
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.11450    9.11660  -0.00210   -0.02303
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.76780    8.77100  -0.00320   -0.03648
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.73000   10.80000  -0.07000   -0.64815
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.87810   11.88100  -0.00290   -0.02441
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.77640   10.77710  -0.00070   -0.00650
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.43790   10.43880  -0.00090   -0.00862
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63490    8.63460   0.00030    0.00347
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43120    8.43170  -0.00050   -0.00593
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.14050    8.14120  -0.00070   -0.00860
安聯全球人口趨勢基金                                               11.06000   11.22000  -0.16000   -1.42602
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.84000    9.06000  -0.22000   -2.42826
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.33000   34.15000  -0.82000   -2.40117
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    8.08000  -0.05000   -0.61881
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92870   11.92510   0.00360    0.03019
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28300   10.27990   0.00310    0.03016
安聯全球新興市場基金                                               16.31000   16.29000   0.02000    0.12277
安聯全球農金趨勢基金                                                9.28000    9.46000  -0.18000   -1.90275
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.20000    8.32000  -0.12000   -1.44231
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.88000   10.04000  -0.16000   -1.59363
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.64000    9.80000  -0.16000   -1.63265
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50000    9.66000  -0.16000   -1.65631
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40000    9.56000  -0.16000   -1.67364
安聯亞洲動態策略基金                                               20.69000   20.74000  -0.05000   -0.24108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.11140   10.10800   0.00340    0.03364
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81460    9.81130   0.00330    0.03363
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.48460   81.61450  -0.12990   -0.15916
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04070   12.05590  -0.01520   -0.12608
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.18420   63.28420  -0.10000   -0.15802
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.26150    9.27320  -0.01170   -0.12617
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58110    2.58180  -0.00070   -0.02711
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.36270   10.35740   0.00530    0.05117
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19090    2.19260  -0.00170   -0.07753
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56870    8.56370   0.00500    0.05839
宏利台灣動力基金                                                   27.15000   27.31000  -0.16000   -0.58587
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.64960    9.67520  -0.02560   -0.26459
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.48200    9.50290  -0.02090   -0.21993
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51120    7.53120  -0.02000   -0.26556
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49730    7.51490  -0.01760   -0.23420
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
宏利全球債券組合基金                                               12.78420   12.78810  -0.00390   -0.03050
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78250    2.78030   0.00220    0.07913
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66610   11.65760   0.00850    0.07291
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58500    8.57880   0.00620    0.07227
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43810    2.43910  -0.00100   -0.04100
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86900   10.85650   0.01250    0.11514
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.17550    3.16330   0.01220    0.38567
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51210    0.51030   0.00180    0.35273
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.80000   14.75000   0.05000    0.33898
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.59990   11.62190  -0.02200   -0.18930
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26530   10.28480  -0.01950   -0.18960
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.93200    9.95000  -0.01800   -0.18090
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.62550    8.64270  -0.01720   -0.19901
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24560    8.26130  -0.01570   -0.19004
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.15140    8.16630  -0.01490   -0.18246
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.10280    8.11950  -0.01670   -0.20568
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72730    2.73080  -0.00350   -0.12817
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39520    0.39560  -0.00040   -0.10111
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.98970   12.00060  -0.01090   -0.09083
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89780    0.89920  -0.00140   -0.15569
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.17290    7.17960  -0.00670   -0.09332
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98890    1.99090  -0.00200   -0.10046
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28600    0.28630  -0.00030   -0.10479
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.77180    8.77980  -0.00800   -0.09112
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31720    0.31780  -0.00060   -0.18880
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65290   13.65270   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.36000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
宏利臺灣股息收益基金                                               23.15000   23.26000  -0.11000   -0.47291
宏利澳幣保本基金                                                   12.24910   12.24270   0.00640    0.05228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.86270    9.86130   0.00140    0.01420
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.06470    9.08060  -0.01590   -0.17510
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.54480    8.55480  -0.01000   -0.11689
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32240   10.33450  -0.01210   -0.11708
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
貝萊德新台幣基金                                                   12.94200   12.94190   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.10000   23.25000  -0.15000   -0.64516
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29310   11.29080   0.00230    0.02037
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88250    9.88530  -0.00280   -0.02832
保德信大中華基金-人民幣                                             8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
保德信大中華基金-美元                                               8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
保德信大中華基金-新台幣                                            26.06000   25.96000   0.10000    0.38521
保德信中小型股基金                                                 37.87000   38.14000  -0.27000   -0.70792
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
保德信中國中小基金-美元                                             7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.67000    7.66000   0.01000    0.13055
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.91790    8.90230   0.01560    0.17524
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.99660    8.97880   0.01780    0.19824
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.04940    9.03300   0.01640    0.18156
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.84440    9.80220   0.04220    0.43052
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.32000    8.24000   0.08000    0.97087
保德信中國品牌基金-美元                                             8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
保德信台商全方位基金                                               30.61000   30.95000  -0.34000   -1.09855
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.78000   27.05000  -0.27000   -0.99815
保德信全球消費商機基金                                             17.53000   17.73000  -0.20000   -1.12803
保德信全球基礎建設基金                                             12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
保德信全球資源基金                                                  7.46000    7.48000  -0.02000   -0.26738
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.87000   10.01000  -0.14000   -1.39860
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.79000   33.23000  -0.44000   -1.32410
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.13720   10.09130   0.04590    0.45485
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.13720   10.09130   0.04590    0.45485
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.13270   10.08090   0.05180    0.51384
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.13270   10.08090   0.05180    0.51384
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.44900    9.50110  -0.05210   -0.54836
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.33950   10.36200  -0.02250   -0.21714
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.99040    9.03480  -0.04440   -0.49143
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82230    9.83800  -0.01570   -0.15959
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94740    7.98040  -0.03300   -0.41351
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61330   10.61270   0.00060    0.00565
保德信亞太基金                                                     19.74000   19.71000   0.03000    0.15221
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.28340    8.31750  -0.03410   -0.40998
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11350   11.11230   0.00120    0.01080
保德信店頭市場基金                                                 27.08000   27.21000  -0.13000   -0.47777
保德信拉丁美洲基金                                                  7.01000    7.04000  -0.03000   -0.42614
保德信金平衡基金                                                   27.95000   28.13000  -0.18000   -0.63989
保德信金滿意基金                                                   37.43000   37.83000  -0.40000   -1.05736
保德信科技島基金                                                   22.54000   22.80000  -0.26000   -1.14035
保德信高成長基金                                                   84.24000   85.22000  -0.98000   -1.14996
保德信第一基金                                                     22.56000   22.81000  -0.25000   -1.09601
保德信貨幣市場基金                                                 15.78570   15.78550   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.15760   10.22840  -0.07080   -0.69219
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.34900   10.41500  -0.06600   -0.63370
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.42670   10.48010  -0.05340   -0.50954
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.94670    9.99180  -0.04510   -0.45137
保德信新世紀基金                                                    9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.81150    7.85370  -0.04220   -0.53733
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.73040   10.73400  -0.00360   -0.03354
保德信新興趨勢組合基金                                             10.37000   10.50000  -0.13000   -1.23810
保德信瑞騰基金                                                     15.55450   15.55380   0.00070    0.00450
保德信歐洲組合基金                                                  9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67610    9.68110  -0.00500   -0.05165
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98360    9.98870  -0.00510   -0.05106
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63150    9.63610  -0.00460   -0.04774
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79140    9.79640  -0.00500   -0.05104
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72060    9.72760  -0.00700   -0.07196
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87390    9.88090  -0.00700   -0.07084
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.59380    9.59910  -0.00530   -0.05521
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.71510    9.72050  -0.00540   -0.05555
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.01410   10.01820  -0.00410   -0.04093
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98480    9.99250  -0.00770   -0.07706
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98360    9.99140  -0.00780   -0.07807
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89250    9.90020  -0.00770   -0.07778
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89250    9.90020  -0.00770   -0.07778
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89750    9.90130  -0.00380   -0.03838
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09130   10.09670  -0.00540   -0.05348
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.78960    9.79390  -0.00430   -0.04390
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.88500    9.88930  -0.00430   -0.04348
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.50280    9.51940  -0.01660   -0.17438
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33210    9.34760  -0.01550   -0.16582
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93870    9.95160  -0.01290   -0.12963
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93460    9.94750  -0.01290   -0.12968
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.04040   10.05570  -0.01530   -0.15215
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.12270   10.13540  -0.01270   -0.12530
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.92670    9.93960  -0.01290   -0.12978
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.92710    9.94000  -0.01290   -0.12978
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92040    1.92240  -0.00200   -0.10404
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65600    2.65870  -0.00270   -0.10155
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28690    0.28700  -0.00010   -0.03484
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43010    0.43020  -0.00010   -0.02325
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21400    8.21670  -0.00270   -0.03286
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.55730   11.55870  -0.00140   -0.01211
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38510    9.38730  -0.00220   -0.02344
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59750   11.60020  -0.00270   -0.02328
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.42750    8.42410   0.00340    0.04036
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45930   10.45500   0.00430    0.04113
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10070   10.10840  -0.00770   -0.07617
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.01510   10.02220  -0.00710   -0.07084
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.06190   10.05820   0.00370    0.03679
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69910   10.69520   0.00390    0.03646
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98200    9.97820   0.00380    0.03808
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71220    9.70530   0.00690    0.07110
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09560   10.08850   0.00710    0.07038
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71160    9.70430   0.00730    0.07522
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95020    9.94240   0.00780    0.07845
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.32260   10.35520  -0.03260   -0.31482
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.01380    6.02260  -0.00880   -0.14612
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.50550   10.52070  -0.01520   -0.14448
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65490   11.65490   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.37000   16.47000  -0.10000   -0.60716
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3747.95000 3770.04000 -22.09000   -0.58594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.96320    9.95110   0.01210    0.12159
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.93210   10.92270   0.00940    0.08606
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.17720   10.16920   0.00800    0.07867
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.78590    8.77530   0.01060    0.12079
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.14470    9.13680   0.00790    0.08646
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.98030    8.97330   0.00700    0.07801
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.07460   10.06240   0.01220    0.12124
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.55850   10.54940   0.00910    0.08626
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.51100   10.50280   0.00820    0.07807
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.38000    6.34000   0.04000    0.63091
柏瑞巨人基金                                                       11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66500   13.66490   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.14000   15.22000  -0.08000   -0.52562
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.25390   13.26690  -0.01300   -0.09799
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.66500   11.67840  -0.01340   -0.11474
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.23810   12.25380  -0.01570   -0.12812
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53280    8.54120  -0.00840   -0.09835
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.57260    6.57900  -0.00640   -0.09728
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.47250    8.48220  -0.00970   -0.11436
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.21990    8.23590  -0.01600   -0.19427
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.40990   10.42330  -0.01340   -0.12856
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.09730    8.10840  -0.01110   -0.13690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.83810   11.85160  -0.01350   -0.11391
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.48220   11.49350  -0.01130   -0.09832
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77320   11.79610  -0.02290   -0.19413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.14050   11.15480  -0.01430   -0.12820
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.71060    8.71910  -0.00850   -0.09749
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46760    9.47840  -0.01080   -0.11394
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.39480    9.41300  -0.01820   -0.19335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.25760    9.26950  -0.01190   -0.12838
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.13570    9.14820  -0.01250   -0.13664
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.00020   10.04000  -0.03980   -0.39641
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.88790    9.92920  -0.04130   -0.41594
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.74700    9.78870  -0.04170   -0.42600
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.82900    9.86920  -0.04020   -0.40733
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.61400    9.65230  -0.03830   -0.39680
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.40080    9.44000  -0.03920   -0.41525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.36370    9.40380  -0.04010   -0.42642
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.44590    9.48450  -0.03860   -0.40698
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.98140   10.02120  -0.03980   -0.39716
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.88790    9.92920  -0.04130   -0.41594
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.74700    9.78880  -0.04180   -0.42702
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.82910    9.86920  -0.04010   -0.40631
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.61400    9.65230  -0.03830   -0.39680
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.40100    9.44020  -0.03920   -0.41525
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.36370    9.40380  -0.04010   -0.42642
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.44620    9.48480  -0.03860   -0.40697
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.57870   10.58570  -0.00700   -0.06613
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.79540   11.80520  -0.00980   -0.08301
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.16700   11.17700  -0.01000   -0.08947
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.82450    8.83030  -0.00580   -0.06568
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50680    9.51480  -0.00800   -0.08408
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37060    9.37900  -0.00840   -0.08956
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.29370   10.30060  -0.00690   -0.06699
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.98290   10.99210  -0.00920   -0.08370
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.78850   10.79820  -0.00970   -0.08983
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.82470    8.83060  -0.00590   -0.06681
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50720    9.51520  -0.00800   -0.08408
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37110    9.37950  -0.00840   -0.08956
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.93000   12.90000   0.03000    0.23256
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.96000    7.93000   0.03000    0.37831
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.17000   12.10000   0.07000    0.57851
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.70000    9.80000  -0.10000   -1.02041
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.27590   11.27480   0.00110    0.00976
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32200    7.32130   0.00070    0.00956
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29040   11.28970   0.00070    0.00620
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97750   10.97880  -0.00130   -0.01184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08320   10.08540  -0.00220   -0.02181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.16470    8.16410   0.00060    0.00735
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.16770    9.16880  -0.00110   -0.01200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.20350    9.20560  -0.00210   -0.02281
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55990   10.56110  -0.00120   -0.01136
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91480    9.91420   0.00060    0.00605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06630   10.06850  -0.00220   -0.02185
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.49760    9.49880  -0.00120   -0.01263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.82190    8.82130   0.00060    0.00680
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.74520    8.74180   0.00340    0.03889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.22750    9.22960  -0.00210   -0.02275
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.74680   11.73330   0.01350    0.11506
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22750   11.21710   0.01040    0.09272
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.63690   10.62800   0.00890    0.08374
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.88890    6.88100   0.00790    0.11481
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60510    8.59710   0.00800    0.09305
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.19910    9.19140   0.00770    0.08377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.09780   10.08620   0.01160    0.11501
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.65380   10.64500   0.00880    0.08267
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.31470    9.30610   0.00860    0.09241
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.78620    8.77610   0.01010    0.11509
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.39520    9.38740   0.00780    0.08309
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10400   11.10180   0.00220    0.01982
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70740   11.70680   0.00060    0.00513
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70810   10.70850  -0.00040   -0.00374
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96020    8.95840   0.00180    0.02009
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48630    9.48590   0.00040    0.00422
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48250    9.48280  -0.00030   -0.00316
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03480   11.03430   0.00050    0.00453
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90720    9.90520   0.00200    0.02019
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20350   10.20380  -0.00030   -0.00294
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37270    9.37080   0.00190    0.02028
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11280    9.11100   0.00180    0.01976
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70550    9.70510   0.00040    0.00412
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24570    9.24600  -0.00030   -0.00324
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.26000   17.34000  -0.08000   -0.46136
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.89000   16.01000  -0.12000   -0.74953
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.64800   12.65210  -0.00410   -0.03241
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.05970   10.12750  -0.06780   -0.66946
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.03210   11.10680  -0.07470   -0.67256
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.60650   11.70060  -0.09410   -0.80423
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.53210   10.60340  -0.07130   -0.67243
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.04130    9.10230  -0.06100   -0.67016
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59710    9.66210  -0.06500   -0.67273
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.45310    9.52980  -0.07670   -0.80484
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.49300    9.55740  -0.06440   -0.67382
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.17210    9.23390  -0.06180   -0.66927
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.40490    9.46860  -0.06370   -0.67275
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.12870   11.21890  -0.09020   -0.80400
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.43770    9.50170  -0.06400   -0.67356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.51000   14.19000   0.32000    2.25511
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.67000   24.77000  -1.10000   -4.44086
國泰大中華基金                                                     16.86000   16.88000  -0.02000   -0.11848
國泰小龍基金                                                       13.34000   13.41000  -0.07000   -0.52200
國泰中小成長基金                                                   36.15000   36.28000  -0.13000   -0.35832
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.85260    3.82100   0.03160    0.82701
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.17000   17.06000   0.11000    0.64478
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.64550    0.64130   0.00420    0.65492
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.60700    0.60320   0.00380    0.62997
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19310    2.19060   0.00250    0.11412
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.55840    9.56180  -0.00340   -0.03556
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98810    7.99090  -0.00280   -0.03504
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31200    0.31220  -0.00020   -0.06406
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.59320   11.59000   0.00320    0.02761
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66800    1.67070  -0.00270   -0.16161
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.97290    9.97500  -0.00210   -0.02105
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32800    0.32820  -0.00020   -0.06094
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.99450    3.96690   0.02760    0.69576
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.80000   17.70000   0.10000    0.56497
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57120    0.56830   0.00290    0.51029
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.97740    2.96950   0.00790    0.26604
國泰中港台基金台幣級別                                             13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
國泰中港台基金美元級別                                              0.43100    0.43070   0.00030    0.06965
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.60000   26.91000  -0.31000   -1.15199
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.90000   12.72000   0.18000    1.41509
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.00000   33.94000  -0.94000   -2.76959
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.26310   10.28210  -0.01900   -0.18479
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.02750   10.04600  -0.01850   -0.18415
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.05090   10.06940  -0.01850   -0.18372
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33180    0.33260  -0.00080   -0.24053
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32400    0.32480  -0.00080   -0.24631
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32460    0.32540  -0.00080   -0.24585
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42260   12.42250   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40610    2.41960  -0.01350   -0.55794
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.74000   10.82000  -0.08000   -0.73937
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34730    0.34990  -0.00260   -0.74307
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47850    0.47970  -0.00120   -0.25016
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43700    0.43730  -0.00030   -0.06860
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.29000    5.35000  -0.06000   -1.12150
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16860    0.17060  -0.00200   -1.17233
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39560    0.39780  -0.00220   -0.55304
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35590    0.35780  -0.00190   -0.53102
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42060    0.42280  -0.00220   -0.52034
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49040    0.49050  -0.00010   -0.02039
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.81000   20.76000   0.05000    0.24085
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.57000   21.76000  -0.19000   -0.87316
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40290    2.39330   0.00960    0.40112
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.73310   10.70480   0.02830    0.26437
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.53200    9.50690   0.02510    0.26402
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34770    0.34700   0.00070    0.20173
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30880    0.30820   0.00060    0.19468
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47600    0.47260   0.00340    0.71942
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.98000   10.89000   0.09000    0.82645
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36700    0.36410   0.00290    0.79648
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.36000   17.55000  -0.19000   -1.08262
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56160    0.56830  -0.00670   -1.17895
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.31000   17.50000  -0.19000   -1.08571
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.76990    0.77520  -0.00530   -0.68369
國泰科技生化基金                                                   27.51000   27.68000  -0.17000   -0.61416
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.96000   27.35000  -0.39000   -1.42596
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.51000   13.29000   0.22000    1.65538
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.00300   37.88210   0.12090    0.31915
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.25370   20.28610  -0.03240   -0.15972
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.74530   17.68740   0.05790    0.32735
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.01530   37.97200   0.04330    0.11403
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.69570   39.69420   0.00150    0.00378
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.63040   42.58280   0.04760    0.11178
國泰紐幣2021保本基金                                               12.24610   12.24080   0.00530    0.04330
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.54030   12.53240   0.00790    0.06304
國泰紐幣保本基金                                                   12.51960   12.51590   0.00370    0.02956
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.65000   18.79000  -0.14000   -0.74508
國泰國泰基金台幣級別                                               18.65000   18.79000  -0.14000   -0.74508
國泰富時中國A50基金                                                17.57000   17.92000  -0.35000   -1.95313
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33240    0.33300  -0.00060   -0.18018
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46470    0.46320   0.00150    0.32383
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.40250   10.42140  -0.01890   -0.18136
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.35240    7.36580  -0.01340   -0.18192
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35220    0.35310  -0.00090   -0.25489
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23790    0.23850  -0.00060   -0.25157
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21500    2.20950   0.00550    0.24893
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.83540    9.82340   0.01200    0.12216
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31730    0.31710   0.00020    0.06307
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.95550   40.77730   0.17820    0.43701
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.78000   18.24000  -0.46000   -2.52193
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37030    0.36980   0.00050    0.13521
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26860    2.26730   0.00130    0.05734
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46900    1.46810   0.00090    0.06130
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33750    0.33790  -0.00040   -0.11838
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33400    0.33460  -0.00060   -0.17932
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22070    0.22100  -0.00030   -0.13575
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.32240   10.33530  -0.01290   -0.12481
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.55860    6.56680  -0.00820   -0.12487
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.11000   14.97000   0.14000    0.93520
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.17000   29.71000  -0.54000   -1.81757
國泰價值卓越基金                                                   12.45000   12.57000  -0.12000   -0.95465
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.59000    9.75000  -0.16000   -1.64103
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32630    0.33170  -0.00540   -1.62798
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.67670   38.63190   0.04480    0.11597
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.80000   19.19000  -0.39000   -2.03231
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.59000   18.50000   0.09000    0.48649
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.95000   17.23000  -0.28000   -1.62507
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.97170   11.97650  -0.00480   -0.04008
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39350    0.39370  -0.00020   -0.05080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01920   10.01900   0.00020    0.00200
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98270    9.98020   0.00250    0.02505
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96910    9.96080   0.00830    0.08333
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01890   10.01860   0.00030    0.00299
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98230    9.97980   0.00250    0.02505
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96910    9.96080   0.00830    0.08333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26140   11.25840   0.00300    0.02665
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81640    9.79840   0.01800    0.18370
第一金大中華基金                                                   23.23000   23.46000  -0.23000   -0.98039
第一金小型精選基金                                                 29.05000   29.23000  -0.18000   -0.61581
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
第一金中國世紀基金-美元                                             7.30640    7.26100   0.04540    0.62526
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.30690    7.26150   0.04540    0.62522
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53350    9.52600   0.00750    0.07873
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14670    8.14800  -0.00130   -0.01595
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.71700   10.70850   0.00850    0.07938
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27740    9.27880  -0.00140   -0.01509
第一金中概平衡基金                                                 22.68000   22.81000  -0.13000   -0.56993
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26850   15.26830   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.03900  178.03700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.14210    9.53370  -0.39160   -4.10753
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.14210    9.53380  -0.39170   -4.10854
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.33000    9.72000  -0.39000   -4.01235
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.33000    9.72000  -0.39000   -4.01235
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.62060   13.01600  -0.39540   -3.03780
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.62130   13.01670  -0.39540   -3.03764
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.15000   12.52000  -0.37000   -2.95527
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.15000   12.52000  -0.37000   -2.95527
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.49660    9.50600  -0.00940   -0.09888
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.49890    9.50820  -0.00930   -0.09781
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.16280    9.16870  -0.00590   -0.06435
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.18670    9.19260  -0.00590   -0.06418
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.05960   10.06950  -0.00990   -0.09832
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.72140    9.72770  -0.00630   -0.06476
第一金全球大趨勢基金                                               21.64000   22.19000  -0.55000   -2.47859
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01850    8.01350   0.00500    0.06239
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67260    5.66910   0.00350    0.06174
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.38300    9.36470   0.01830    0.19541
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.38420    9.36590   0.01830    0.19539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.86370    9.84450   0.01920    0.19503
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.86510    9.84590   0.01920    0.19501
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.29260    8.30850  -0.01590   -0.19137
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.89980    9.91880  -0.01900   -0.19156
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29420    9.31570  -0.02150   -0.23079
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29310    9.31460  -0.02150   -0.23082
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65230    7.67150  -0.01920   -0.25028
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65110    7.67030  -0.01920   -0.25032
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.48350    8.50280  -0.01930   -0.22698
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.48410    8.50340  -0.01930   -0.22697
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.95960   10.98500  -0.02540   -0.23122
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.96050   10.98590  -0.02540   -0.23121
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.74760    9.77210  -0.02450   -0.25071
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.40600   14.43880  -0.03280   -0.22717
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.52990   12.73200  -0.20210   -1.58734
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.54570   12.74810  -0.20240   -1.58769
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.85000   12.03000  -0.18000   -1.49626
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.87000   12.06000  -0.19000   -1.57546
第一金亞洲科技基金                                                 17.06000   17.06000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                             12.52000   12.45000   0.07000    0.56225
第一金店頭市場基金                                                  7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
第一金創新趨勢基金                                                 19.15000   19.35000  -0.20000   -1.03359
第一金電子基金                                                     28.27000   28.45000  -0.18000   -0.63269
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.76000   17.88000  -0.12000   -0.67114
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.91000   20.74000   0.17000    0.81967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.24000    7.20000   0.04000    0.55556
統一大中華中小基金(美元)                                            6.56000    6.52000   0.04000    0.61350
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
統一大滿貫基金-A類型                                               28.93000   29.27000  -0.34000   -1.16160
統一大滿貫基金-I類型                                               28.93000   29.27000  -0.34000   -1.16160
統一大龍印基金                                                     12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.55000    7.53000   0.02000    0.26560
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
統一中小基金                                                       21.28000   21.57000  -0.29000   -1.34446
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.59480    9.61300  -0.01820   -0.18933
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.87080    8.88250  -0.01170   -0.13172
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.60540    8.61590  -0.01050   -0.12187
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.56600   11.58800  -0.02200   -0.18985
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.63030   10.64430  -0.01400   -0.13153
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.29840   10.31100  -0.01260   -0.12220
統一台灣動力基金                                                   14.54000   14.75000  -0.21000   -1.42373
統一全天候基金-A類型                                               96.86000   97.97000  -1.11000   -1.13300
統一全天候基金-I類型                                               97.02000   98.12000  -1.10000   -1.12108
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.11790    8.21590  -0.09800   -1.19281
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.77480    7.86410  -0.08930   -1.13554
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.76140    7.84850  -0.08710   -1.10977
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.49230    8.59490  -0.10260   -1.19373
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.14050    8.23400  -0.09350   -1.13554
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.11970    8.21080  -0.09110   -1.10951
統一全球債券組合基金                                               11.75220   11.76060  -0.00840   -0.07142
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.09000   14.58000  -0.49000   -3.36077
統一全球新科技基金(美元)                                           13.13000   13.58000  -0.45000   -3.31370
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.61000   13.03000  -0.42000   -3.22333
統一亞太基金                                                       22.70000   22.58000   0.12000    0.53144
統一亞洲大金磚基金                                                 11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
統一奔騰基金                                                       50.11000   50.86000  -0.75000   -1.47464
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67720   16.67700   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
統一強漢基金(美元)                                                  8.06000    8.02000   0.04000    0.49875
統一強漢基金(新台幣)                                               21.24000   21.12000   0.12000    0.56818
統一統信基金                                                       25.20000   25.47000  -0.27000   -1.06007
統一黑馬基金                                                       50.92000   51.63000  -0.71000   -1.37517
統一新亞洲科技能源基金                                             15.14000   15.08000   0.06000    0.39788
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74750    7.76040  -0.01290   -0.16623
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.96810    9.98470  -0.01660   -0.16625
統一經建基金                                                       40.60000   41.03000  -0.43000   -1.04801
統一龍馬基金                                                       54.91000   55.87000  -0.96000   -1.71827
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.73000   15.79000  -0.06000   -0.37999
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.39000   40.90000  -0.51000   -1.24694
野村中國機會基金                                                   11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
野村巴西基金                                                        6.15000    6.22000  -0.07000   -1.12540
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.37000   11.24000   0.13000    1.15658
野村台灣高股息基金                                                 22.92000   23.00000  -0.08000   -0.34783
野村台灣運籌基金                                                   31.06000   31.22000  -0.16000   -0.51249
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38610    9.39560  -0.00950   -0.10111
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29710    9.29670   0.00040    0.00430
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36310    9.36170   0.00140    0.01495
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70150    9.71140  -0.00990   -0.10194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53810    9.53770   0.00040    0.00419
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46270    9.46130   0.00140    0.01480
野村平衡基金                                                       17.26000   17.36000  -0.10000   -0.57604
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
野村全球生技醫療基金                                               16.32000   16.58000  -0.26000   -1.56815
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98960   10.00370  -0.01410   -0.14095
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92420    9.93000  -0.00580   -0.05841
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90370    9.90820  -0.00450   -0.04542
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98960   10.00370  -0.01410   -0.14095
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92420    9.92990  -0.00570   -0.05740
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90370    9.90830  -0.00460   -0.04643
野村全球品牌基金                                                   24.66000   25.09000  -0.43000   -1.71383
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.49000   12.60000  -0.11000   -0.87302
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.88000   19.05000  -0.17000   -0.89239
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.96000  -0.12000   -1.00334
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.91040    9.92980  -0.01940   -0.19537
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.31760   10.32650  -0.00890   -0.08619
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.20160   10.20890  -0.00730   -0.07151
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.05860    9.11050  -0.05190   -0.56967
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.82980    8.87000  -0.04020   -0.45321
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.44400    8.47960  -0.03560   -0.41983
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.89750   10.96000  -0.06250   -0.57026
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.38130   10.42860  -0.04730   -0.45356
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99630   10.03850  -0.04220   -0.42038
野村成長基金                                                       26.12000   26.22000  -0.10000   -0.38139
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.25920    8.27320  -0.01400   -0.16922
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25920    8.26550  -0.00630   -0.07622
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.44200    8.44440  -0.00240   -0.02842
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.93510    8.95010  -0.01500   -0.16760
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.82130    8.82810  -0.00680   -0.07703
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.01410    9.01670  -0.00260   -0.02884
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.98000    7.95000   0.03000    0.37736
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.05050    9.07660  -0.02610   -0.28755
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.07990    9.09720  -0.01730   -0.19017
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20000    9.21470  -0.01470   -0.15953
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.72500    9.75470  -0.02970   -0.30447
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.65120    9.66970  -0.01850   -0.19132
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.78330    9.79900  -0.01570   -0.16022
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25100    8.24760   0.00340    0.04122
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.81610    8.82500  -0.00890   -0.10085
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.67850    8.67700   0.00150    0.01729
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.77970   12.77440   0.00530    0.04149
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.88090   11.89310  -0.01220   -0.10258
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.64180    9.64010   0.00170    0.01763
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97460    9.99270  -0.01810   -0.18113
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95860    9.96100  -0.00240   -0.02409
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98160    9.98340  -0.00180   -0.01803
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97280    9.99090  -0.01810   -0.18116
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95730    9.95970  -0.00240   -0.02410
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99670    9.99850  -0.00180   -0.01800
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70950    9.72470  -0.01520   -0.15630
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69200    9.69130   0.00070    0.00722
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.71100    9.70400   0.00700    0.07214
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.72750    9.73470  -0.00720   -0.07396
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83700    9.86020  -0.02320   -0.23529
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.45950    9.46900  -0.00950   -0.10033
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01440    9.02160  -0.00720   -0.07981
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.94450   10.95330  -0.00880   -0.08034
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.74350    9.80070  -0.05720   -0.58363
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.77610   10.85250  -0.07640   -0.70399
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.25850   10.32100  -0.06250   -0.60556
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.06950   10.12710  -0.05760   -0.56877
野村泰國基金                                                       40.30000   40.34000  -0.04000   -0.09916
野村高科技基金                                                      8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.83330    9.90220  -0.06890   -0.69580
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.82950    9.91300  -0.08350   -0.84233
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.17970   10.29040  -0.11070   -1.07576
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.20210    9.27190  -0.06980   -0.75281
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.16640    9.23120  -0.06480   -0.70197
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.99890    9.07150  -0.07260   -0.80031
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.43740   11.53420  -0.09680   -0.83924
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.85520   12.99500  -0.13980   -1.07580
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.37730   10.45590  -0.07860   -0.75173
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.34390   10.41710  -0.07320   -0.70269
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.41420   10.49850  -0.08430   -0.80297
野村貨幣市場基金                                                   16.28490   16.28470   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.91000   14.92000  -0.01000   -0.06702
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92200    9.93720  -0.01520   -0.15296
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.76670    9.79800  -0.03130   -0.31945
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.82490    9.85070  -0.02580   -0.26191
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76110    9.77280  -0.01170   -0.11972
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72040    9.72020   0.00020    0.00206
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71680    9.71710  -0.00030   -0.00309
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83980    9.85160  -0.01180   -0.11978
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78230    9.78210   0.00020    0.00204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89770    9.88780   0.00990    0.10012
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.57350    9.58580  -0.01230   -0.12831
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.51590    9.51830  -0.00240   -0.02521
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.48070    9.48190  -0.00120   -0.01266
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.64060    9.65290  -0.01230   -0.12742
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.57090    9.57330  -0.00240   -0.02507
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.53580    9.53710  -0.00130   -0.01363
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86200    9.86600  -0.00400   -0.04054
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.66280    7.66600  -0.00320   -0.04174
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.48970   11.49460  -0.00490   -0.04263
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.54000    7.49000   0.05000    0.66756
野村精選貨幣市場基金                                               12.08760   12.08750   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.92000   11.06000  -0.14000   -1.26582
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.11000   10.24000  -0.13000   -1.26953
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.52000    7.55000  -0.03000   -0.39735
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
野村積極成長基金                                                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.98000    8.03000  -0.05000   -0.62267
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.06000   29.25000  -0.19000   -0.64957
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.09850   10.11090  -0.01240   -0.12264
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.33970    8.36160  -0.02190   -0.26191
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.68330    7.69380  -0.01050   -0.13647
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.59760    7.60690  -0.00930   -0.12226
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.50180   11.53240  -0.03060   -0.26534
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.32260   10.33670  -0.01410   -0.13641
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.24070   10.25330  -0.01260   -0.12289
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.91000   10.12000  -0.21000   -2.07510
野村環球基金-人民幣計價                                            15.10000   15.43000  -0.33000   -2.13869
野村環球基金-美元計價                                              11.74000   11.99000  -0.25000   -2.08507
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.47000   16.81000  -0.34000   -2.02261
野村鴻利基金                                                       19.90000   19.99000  -0.09000   -0.45023
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86930   16.86920   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.77000   16.84000  -0.07000   -0.41568
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.97600    9.98050  -0.00450   -0.04509
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.08370   13.08990  -0.00620   -0.04736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.94800    9.95570  -0.00770   -0.07734
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80710    9.83300  -0.02590   -0.26340
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54420    9.55720  -0.01300   -0.13602
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.56460    9.57800  -0.01340   -0.13990
凱基台商天下基金                                                   11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
凱基台灣精五門基金                                                 17.64000   17.75000  -0.11000   -0.61972
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.31370   38.26430   0.04940    0.12910
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.30050   38.33010  -0.02960   -0.07722
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.83500   40.86220  -0.02720   -0.06657
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.31820   10.39390  -0.07570   -0.72831
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.42330   11.37290   0.05040    0.44316
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55610   11.55590   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.58000   23.72000  -0.14000   -0.59022
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.61000   20.52000  -0.91000   -4.43470
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.94430   19.83420  -0.88990   -4.48669
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.54000   16.46000   0.08000    0.48603
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.75650   15.68150   0.07500    0.47827
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.21000    7.25000  -0.04000   -0.55172
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.50000   11.62000  -0.12000   -1.03270
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.10450   11.23840  -0.13390   -1.19145
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.40770   11.65680  -0.24910   -2.13695
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.73000   11.98000  -0.25000   -2.08681
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.36000   12.54000  -0.18000   -1.43541
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.07140   12.25160  -0.18020   -1.47083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.92000   14.45000   0.47000    3.25260
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.04000   30.00000  -1.96000   -6.53333
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.06000   28.98000  -0.92000   -3.17460
富邦上証180基金                                                    26.76000   27.31000  -0.55000   -2.01391
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17170    0.17020   0.00150    0.88132
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.31000    5.26000   0.05000    0.95057
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.87000    7.70000   0.17000    2.20779
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.81000   34.34000  -1.53000   -4.45545
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.91850   10.88720   0.03130    0.28749
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.06720   10.04110   0.02610    0.25993
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.65050    9.63350   0.01700    0.17647
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.45420    9.42700   0.02720    0.28853
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.64470    8.62230   0.02240    0.25979
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.29350    8.27890   0.01460    0.17635
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.47190   20.47540  -0.00350   -0.01709
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43130   11.42810   0.00320    0.02800
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39310   10.40390  -0.01080   -0.10381
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.71090   12.74500  -0.03410   -0.26756
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86620    1.86920  -0.00300   -0.16050
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.10590    9.13030  -0.02440   -0.26724
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38420    1.38640  -0.00220   -0.15868
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77610   11.77980  -0.00370   -0.03141
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70850    1.70950  -0.00100   -0.05850
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08330   10.08650  -0.00320   -0.03173
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48160    1.48240  -0.00080   -0.05397
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96380    9.97950  -0.01570   -0.15732
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.94150    9.94920  -0.00770   -0.07739
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.30000   15.15000   0.15000    0.99010
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.45000   20.85000  -0.40000   -1.91847
富邦日本東証基金                                                   20.93000   21.10000  -0.17000   -0.80569
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.85000   44.32000  -0.47000   -1.06047
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.54000   42.88000  -0.34000   -0.79291
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.55000   47.12000  -0.57000   -1.20968
富邦台灣心基金                                                     18.83000   19.05000  -0.22000   -1.15486
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.75000   44.29000  -0.54000   -1.21924
富邦台灣科技指數基金                                               47.61000   48.39000  -0.78000   -1.61190
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.95230   39.87390   0.07840    0.19662
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.25080   41.23020   0.02060    0.04996
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28970    0.29030  -0.00060   -0.20668
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53920    2.53470   0.00450    0.17754
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33770    0.33780  -0.00010   -0.02960
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46460   10.46890  -0.00430   -0.04107
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19360    2.18970   0.00390    0.17811
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32220    0.32240  -0.00020   -0.06203
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98190    8.98550  -0.00360   -0.04006
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.30000   22.11000   0.19000    0.85934
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.78000   14.90000  -0.12000   -0.80537
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.39000   27.95000   0.44000    1.57424
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65650   15.65630   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.88320   39.88390  -0.00070   -0.00176
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.82570   38.80770   0.01800    0.04638
富邦長紅基金                                                       53.33000   53.94000  -0.61000   -1.13089
富邦科技基金                                                       20.11000   20.29000  -0.18000   -0.88714
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.68470   40.63200   0.05270    0.12970
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.62130   38.52850   0.09280    0.24086
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.20010   39.11960   0.08050    0.20578
富邦恒生國企ETF基金                                                19.82000   20.13000  -0.31000   -1.53999
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.41000   14.20000   0.21000    1.47887
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.77000   26.54000  -0.77000   -2.90128
富邦高成長基金                                                     20.56000   20.75000  -0.19000   -0.91566
富邦基金A類型                                                      11.54000   11.68000  -0.14000   -1.19863
富邦基金I類型                                                      11.54000   11.68000  -0.14000   -1.19863
富邦深証100基金                                                     8.27000    8.51000  -0.24000   -2.82021
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.10000   19.11000  -0.01000   -0.05233
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40400    0.40430  -0.00030   -0.07420
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.00040   12.01150  -0.01110   -0.09241
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18170    9.19010  -0.00840   -0.09140
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29570    0.29590  -0.00020   -0.06759
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50190    8.50970  -0.00780   -0.09166
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.30660    9.27430   0.03230    0.34827
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.84890    9.80900   0.03990    0.40677
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.03640    9.00510   0.03130    0.34758
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.55680    9.51810   0.03870    0.40659
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.33000   17.45000  -0.12000   -0.68768
富邦精準基金                                                       39.55000   39.93000  -0.38000   -0.95167
富邦精銳中小基金                                                    9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.49000   15.66000  -0.17000   -1.08557
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.12000   20.36000  -0.24000   -1.17878
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.18000    8.11000   0.07000    0.86313
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.65000   12.88000  -0.23000   -1.78571
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.13000   19.21000  -0.08000   -0.41645
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.98500    9.95590   0.02910    0.29229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.70530    9.69710   0.00820    0.08456
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.86700    9.85070   0.01630    0.16547
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.65290    9.62470   0.02820    0.29300
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.34040    9.33250   0.00790    0.08465
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.48000    9.46440   0.01560    0.16483
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.09000   28.34000  -0.25000   -0.88215
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.72550    9.73480  -0.00930   -0.09553
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.63600    9.64560  -0.00960   -0.09953
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64800    9.65810  -0.01010   -0.10458
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.72530    9.73460  -0.00930   -0.09554
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.63590    9.64560  -0.00970   -0.10056
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.64740    9.65750  -0.01010   -0.10458
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.27780    8.28860  -0.01080   -0.13030
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.76930    8.78080  -0.01150   -0.13097
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.51210    8.52370  -0.01160   -0.13609
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.40760    9.41980  -0.01220   -0.12951
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.38600    9.39830  -0.01230   -0.13087
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.11860    9.13120  -0.01260   -0.13799
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.20110    9.21300  -0.01190   -0.12917
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.14760    8.14580   0.00180    0.02210
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.15310    9.15160   0.00150    0.01639
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.65490    8.65410   0.00080    0.00924
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.30780   10.30520   0.00260    0.02523
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.05290   10.05130   0.00160    0.01592
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.58630    9.58520   0.00110    0.01148
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.79420    8.79270   0.00150    0.01706
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.43660    9.43510   0.00150    0.01590
富達卓越領航全球組合基金                                           14.32000   14.38000  -0.06000   -0.41725
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37160    8.37380  -0.00220   -0.02627
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.03770    9.04050  -0.00280   -0.03097
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73860    8.74180  -0.00320   -0.03661
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.66810    9.67070  -0.00260   -0.02689
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.60780    9.61070  -0.00290   -0.03017
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32880    9.33200  -0.00320   -0.03429
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82500    8.82750  -0.00250   -0.02832
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.41730    9.42000  -0.00270   -0.02866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.88000    6.84000   0.04000    0.58480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.81000    7.78000   0.03000    0.38560
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.65000    7.62000   0.03000    0.39370
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60290    9.60560  -0.00270   -0.02811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.05370    9.06160  -0.00790   -0.08718
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65620    8.66250  -0.00630   -0.07273
富蘭克林華美中華基金                                               10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.80000   17.91000  -0.11000   -0.61418
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.19000   18.27000  -0.08000   -0.43788
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65560    7.65380   0.00180    0.02352
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71290    8.71300  -0.00010   -0.00115
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.47630    9.47640  -0.00010   -0.00106
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03190    9.02970   0.00220    0.02436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.93250   10.93750  -0.00500   -0.04571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.51320    8.51710  -0.00390   -0.04579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85320    8.85720  -0.00400   -0.04516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.10600   13.09360   0.01240    0.09470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.02490   10.01540   0.00950    0.09485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.96950    9.97590  -0.00640   -0.06415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.45330    7.45810  -0.00480   -0.06436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.84880    8.85450  -0.00570   -0.06437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.54550   10.54940  -0.00390   -0.03697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.36280    7.36560  -0.00280   -0.03801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.75880    8.76210  -0.00330   -0.03766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.25050   10.25440  -0.00390   -0.03803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.49200    7.49490  -0.00290   -0.03869
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.95220    7.95850  -0.00630   -0.07916
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.95250    8.96120  -0.00870   -0.09709
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.77230    9.78180  -0.00950   -0.09712
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.35030   12.36000  -0.00970   -0.07848
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.40690   12.45140  -0.04450   -0.35739
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
富蘭克林華美第一富基金                                             33.33000   33.50000  -0.17000   -0.50746
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31540   10.31530   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.99000   14.15000  -0.16000   -1.13074
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.91000   13.08000  -0.17000   -1.29969
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.01000   15.19000  -0.18000   -1.18499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.07330    7.09830  -0.02500   -0.35220
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.97120    9.95540   0.01580    0.15871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.24110    9.25080  -0.00970   -0.10486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.74860   10.75980  -0.01120   -0.10409
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.58410    6.59040  -0.00630   -0.09559
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.67720    8.68710  -0.00990   -0.11396
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.86250    9.87370  -0.01120   -0.11343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.23990   10.24970  -0.00980   -0.09561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.13000   59.06000   0.07000    0.11852
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.40000   60.30000   0.10000    0.16584
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.07000   20.06000   0.01000    0.04985
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70410   11.70320   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   34.92110   35.14690  -0.22580   -0.64245
復華大中華中小策略基金                                              8.06000    8.01000   0.05000    0.62422
復華中小精選基金                                                   59.16000   59.75000  -0.59000   -0.98745
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.95400   50.74900   0.20500    0.40395
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.27000    7.23000   0.04000    0.55325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
復華台灣智能基金                                                   11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
復華全方位基金                                                     25.41000   25.69000  -0.28000   -1.08992
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.79000   12.05000  -0.26000   -2.15768
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.54000   18.93000  -0.39000   -2.06022
復華全球平衡基金-美元                                               8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.75000   18.83000  -0.08000   -0.42485
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.83000   14.20000  -0.37000   -2.60563
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.31000   13.66000  -0.35000   -2.56223
復華全球原物料基金                                                  8.40000    8.49000  -0.09000   -1.06007
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.00000   12.12000  -0.12000   -0.99010
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41170   11.41170   0.00000    0.00000
復華全球債券基金                                                   13.15310   13.15070   0.00240    0.01825
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.48000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.64000   13.70000  -0.06000   -0.43796
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
復華有利貨幣市場基金                                               13.45020   13.45010   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
復華亞太成長基金                                                   12.12000   12.34000  -0.22000   -1.78282
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.85000    8.14000  -0.29000   -3.56265
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.33000    8.63000  -0.30000   -3.47625
復華東協世紀基金                                                   11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
復華南非幣長期收益基金A                                            13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
復華南非幣短期收益基金A                                            13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國新星基金-美元                                              10.90000   11.39000  -0.49000   -4.30202
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.04000   11.53000  -0.49000   -4.24978
復華恒生基金                                                       19.56000   19.94000  -0.38000   -1.90572
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.13000   0.17000    1.86199
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.38000   27.42000  -1.04000   -3.79285
復華神盾基金                                                       22.50100   22.67330  -0.17230   -0.75992
復華高成長基金                                                     58.82000   59.39000  -0.57000   -0.95976
復華高益策略組合基金                                               12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
復華貨幣市場基金                                                   14.41180   14.41160   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.36000   18.41000  -0.05000   -0.27159
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.58000   49.90000  -0.32000   -0.64128
復華復華基金                                                       18.34000   18.52000  -0.18000   -0.97192
復華華人世紀基金                                                   15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
復華傳家二號基金                                                   27.76920   27.93630  -0.16710   -0.59815
復華傳家基金                                                       19.38680   19.46330  -0.07650   -0.39305
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.46000   13.55000  -0.09000   -0.66421
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華新興人民幣債券基金A                                            11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.55000   18.56000  -0.01000   -0.05388
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.74000   59.83000  -0.09000   -0.15043
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.31000    5.32000  -0.01000   -0.18797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.61000   20.06000  -0.45000   -2.24327
復華數位經濟基金                                                   43.27000   43.86000  -0.59000   -1.34519
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.66460    9.67520  -0.01060   -0.10956
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.47130    9.48190  -0.01060   -0.11179
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.81810    9.82890  -0.01080   -0.10988
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.58780    9.59850  -0.01070   -0.11148
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.47100    9.48860  -0.01760   -0.18549
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.99030   10.00300  -0.01270   -0.12696
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49780    9.51600  -0.01820   -0.19126
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01980   10.03310  -0.01330   -0.13256
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49710    9.51530  -0.01820   -0.19127
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.02140   10.03470  -0.01330   -0.13254
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.85690    9.83150   0.02540    0.25835
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.84420    9.85920  -0.01500   -0.15214
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87640    9.88570  -0.00930   -0.09408
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.81170    9.78730   0.02440    0.24930
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78880   10.60470   0.18410    1.73602
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.77420    9.78920  -0.01500   -0.15323
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.81160    9.78730   0.02430    0.24828
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78860   10.60450   0.18410    1.73606
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.77480    9.78980  -0.01500   -0.15322
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84050    9.84980  -0.00930   -0.09442
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05910    9.05620   0.00290    0.03202
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08710    8.10780  -0.02070   -0.25531
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07750    8.09330  -0.01580   -0.19522
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42530   11.42160   0.00370    0.03239
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22090   10.24690  -0.02600   -0.25374
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.32620   10.34650  -0.02030   -0.19620
景順主流基金                                                       14.52000   14.59000  -0.07000   -0.47978
景順台灣科技基金                                                   25.03000   25.29000  -0.26000   -1.02807
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
景順全球科技基金                                                   20.03000   20.69000  -0.66000   -3.18995
景順全球康健基金                                                   19.18000   19.34000  -0.16000   -0.82730
景順貨幣市場基金                                                   15.95070   15.95060   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.67000   26.81000  -0.14000   -0.52219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.05000   13.43000  -0.38000   -2.82949
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.22000   12.56000  -0.34000   -2.70701
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.32000   10.49000  -0.17000   -1.62059
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.50000   10.67000  -0.17000   -1.59325
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.59000   10.77000  -0.18000   -1.67131
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.79000   10.96000  -0.17000   -1.55109
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.51820    8.52950  -0.01130   -0.13248
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77650    7.76410   0.01240    0.15971
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.02010   11.03470  -0.01460   -0.13231
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.04010   10.02410   0.01600    0.15962
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.32000    7.29000   0.03000    0.41152
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.95000    6.91000   0.04000    0.57887
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32770    9.32320   0.00450    0.04827
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53710    9.52700   0.01010    0.10601
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68540    9.68080   0.00460    0.04752
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90570    9.89520   0.01050    0.10611
華南永昌永昌基金                                                   16.60000   16.80000  -0.20000   -1.19048
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.08350   14.09010  -0.00660   -0.04684
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.64000    8.89000  -0.25000   -2.81215
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.93000    9.18000  -0.25000   -2.72331
華南永昌全球精品基金                                               14.80000   15.04000  -0.24000   -1.59574
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.07000   12.21000  -0.14000   -1.14660
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.99000   12.13000  -0.14000   -1.15416
華南永昌物聯網精選基金                                              9.98000   10.12000  -0.14000   -1.38340
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22390   16.22370   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.77660   21.90610  -0.12950   -0.59116
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95000   11.94990   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17260   10.17370  -0.00110   -0.01081
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.01180   10.02570  -0.01390   -0.13864
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72780    9.72880  -0.00100   -0.01028
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.54370    9.55700  -0.01330   -0.13917
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93660    9.93870  -0.00210   -0.02113
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72600    9.74040  -0.01440   -0.14784
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59610    9.59820  -0.00210   -0.02188
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.38270    9.39670  -0.01400   -0.14899
華頓中小型基金                                                     20.82000   20.85000  -0.03000   -0.14388
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.94730   11.07410  -0.12680   -1.14501
華頓台灣基金                                                       21.85000   22.04000  -0.19000   -0.86207
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53180   11.53170   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.25000   15.30000  -0.05000   -0.32680
華頓全球高收益債券基金A                                            13.20530   13.22030  -0.01500   -0.11346
華頓全球高收益債券基金B                                             8.05020    8.05940  -0.00920   -0.11415
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.10000  -0.02000   -0.39216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44390    2.41690   0.02700    1.11713
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.89550   10.78690   0.10860    1.00678
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35250    0.34920   0.00330    0.94502
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.13720   11.08990   0.04730    0.42651
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.07680   10.03160   0.04520    0.45058
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.87090    9.84010   0.03080    0.31300
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.84660    8.81900   0.02760    0.31296
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.05210   10.02650   0.02560    0.25532
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.03530    9.01340   0.02190    0.24297
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47270    2.47330  -0.00060   -0.02426
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01630    2.01530   0.00100    0.04962
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.47990   11.50450  -0.02460   -0.21383
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20340    9.22320  -0.01980   -0.21468
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35610    0.35670  -0.00060   -0.16821
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29040    0.29110  -0.00070   -0.24047
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.14000    3.12000   0.02000    0.64103
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.98000   13.94000   0.04000    0.28694
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.98000   22.13000  -0.15000   -0.67781
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.77000   11.96000  -0.19000   -1.58863
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.87000    7.91000  -0.04000   -0.50569
匯豐安富基金                                                       24.12000   24.22000  -0.10000   -0.41288
匯豐成功基金                                                       39.61000   39.78000  -0.17000   -0.42735
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56010    2.55680   0.00330    0.12907
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30290    2.29960   0.00330    0.14350
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.33410   11.33790  -0.00380   -0.03352
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.62460    7.62790  -0.00330   -0.04326
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37000    0.37020  -0.00020   -0.05402
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32470    0.32480  -0.00010   -0.03079
匯豐金磚動力基金                                                   13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98810   14.98810   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.74000    4.73000   0.01000    0.21142
匯豐新鑽動力基金                                                   10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32910    5.35200  -0.02290   -0.42788
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99600    9.01930  -0.02330   -0.25833
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.32000   47.66000  -0.34000   -0.71339
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.32000   47.66000  -0.34000   -0.71339
匯豐龍騰電子基金                                                   31.30000   31.54000  -0.24000   -0.76094
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.95990   11.96660  -0.00670   -0.05599
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.22000   16.35000  -0.13000   -0.79511
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
新光中國成長基金(美元)                                              8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.49580   10.52680  -0.03100   -0.29449
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55370    9.56510  -0.01140   -0.11918
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88090    9.88570  -0.00480   -0.04855
新光台灣富貴基金                                                   20.55000   20.65000  -0.10000   -0.48426
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.96000   11.07000  -0.11000   -0.99368
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.71000   10.81000  -0.10000   -0.92507
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92760    9.93460  -0.00700   -0.07046
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72830    9.72830   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50910    9.51610  -0.00700   -0.07356
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.30590    9.30590   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.56000    8.70000  -0.14000   -1.60920
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.11000    9.25000  -0.14000   -1.51351
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.23000  -0.13000   -1.40845
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45920   15.45900   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.09000    9.25000  -0.16000   -1.72973
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.22000    8.35000  -0.13000   -1.55689
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.63000    8.75000  -0.12000   -1.37143
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.62000  -0.12000   -1.39211
新光亞洲精選基金-美金                                              20.79000   20.69000   0.10000    0.48333
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.12000   21.01000   0.11000    0.52356
新光兩岸優勢基金                                                   10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
新光店頭基金                                                       20.93000   21.02000  -0.09000   -0.42816
新光南非幣保本基金                                                 12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
新光特選內需收益ETF基金                                            19.90000   19.94000  -0.04000   -0.20060
新光創新科技基金                                                   13.12000   13.26000  -0.14000   -1.05581
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75490    9.76330  -0.00840   -0.08604
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96670    9.97190  -0.00520   -0.05215
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.59140    9.58950   0.00190    0.01981
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.13620    9.14410  -0.00790   -0.08639
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.34040    9.34530  -0.00490   -0.05243
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98460    8.98280   0.00180    0.02004
新光澳幣八年期保本基金                                             10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98720    9.99750  -0.01030   -0.10303
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43420    9.44400  -0.00980   -0.10377
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.40130    9.40820  -0.00690   -0.07334
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.86010    9.86730  -0.00720   -0.07297
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.81830    9.82720  -0.00890   -0.09056
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.35790    9.36640  -0.00850   -0.09075
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32580    9.34050  -0.01470   -0.15738
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.78080    9.79650  -0.01570   -0.16026
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.74000    6.81000  -0.07000   -1.02790
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.85000    8.78000   0.07000    0.79727
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.62430    9.63750  -0.01320   -0.13696
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.03070    9.04340  -0.01270   -0.14043
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.50040    9.51330  -0.01290   -0.13560
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.99080    9.00290  -0.01210   -0.13440
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.06190    9.07840  -0.01650   -0.18175
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.62970    9.64660  -0.01690   -0.17519
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.49140   13.50570  -0.01430   -0.10588
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.15950    8.16820  -0.00870   -0.10651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.19320   36.15090   0.04230    0.11701
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.85520   38.78670   0.06850    0.17661
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.88340   36.85860   0.02480    0.06728
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.61090   39.54860   0.06230    0.15753
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.40990   39.42100  -0.01110   -0.02816
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.36750   38.34280   0.02470    0.06442
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.00020    9.99990   0.00030    0.00300
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27610   11.27280   0.00330    0.02927
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96910    9.95080   0.01830    0.18390
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.98190   10.95190   0.03000    0.27393
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.14200    8.11160   0.03040    0.37477
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
群益大印度基金-人民幣                                              12.50880   12.48310   0.02570    0.20588
群益大印度基金-美元                                                11.66930   11.63360   0.03570    0.30687
群益大印度基金-新臺幣                                              11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.29530   11.45970  -0.16440   -1.43459
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.80470   10.95100  -0.14630   -1.33595
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.17000   10.30000  -0.13000   -1.26214
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.33660   10.48700  -0.15040   -1.43416
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.02270    9.14480  -0.12210   -1.33519
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.51000    8.62000  -0.11000   -1.27610
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.06440    9.19630  -0.13190   -1.43427
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.94390    8.05140  -0.10750   -1.33517
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.41000    8.52000  -0.11000   -1.29108
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.63260    8.75820  -0.12560   -1.43408
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.81880    7.92460  -0.10580   -1.33508
群益中小型股基金                                                   36.69000   37.02000  -0.33000   -0.89141
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49230    9.48170   0.01060    0.11179
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.74150    8.72290   0.01860    0.21323
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.21600    8.19380   0.02220    0.27094
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.27920    8.26990   0.00930    0.11246
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.62360    7.60740   0.01620    0.21295
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.16620    7.14680   0.01940    0.27145
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.80270    9.82220  -0.01950   -0.19853
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.78300   10.80450  -0.02150   -0.19899
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.39030   10.40750  -0.01720   -0.16527
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.59450    9.60320  -0.00870   -0.09059
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.56190    7.55640   0.00550    0.07279
群益中國新機會基金N-美元                                            6.88750    6.87560   0.01190    0.17308
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.70630    6.70140   0.00490    0.07312
群益中國新機會基金-美元                                             7.36440    7.35170   0.01270    0.17275
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.04000    7.02000   0.02000    0.28490
群益平衡王基金                                                     18.19480   18.23030  -0.03550   -0.19473
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.87000    5.85000   0.02000    0.34188
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.00010   10.97810   0.02200    0.20040
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.41490   10.38360   0.03130    0.30144
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.74200    9.72250   0.01950    0.20057
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.22310    9.19540   0.02770    0.30124
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.79880    9.83490  -0.03610   -0.36706
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.57830    9.61230  -0.03400   -0.35371
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.02690    9.06020  -0.03330   -0.36754
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.94550    8.97730  -0.03180   -0.35423
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.85550    9.89190  -0.03640   -0.36798
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.87870    9.91380  -0.03510   -0.35405
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.18580    9.21970  -0.03390   -0.36769
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.57120    9.60520  -0.03400   -0.35397
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.02370   10.02120   0.00250    0.02495
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.15950    7.15770   0.00180    0.02515
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05800   10.07490  -0.01690   -0.16774
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.92050    9.93640  -0.01590   -0.16002
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.06000   10.07310  -0.01310   -0.13005
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.76780    9.78430  -0.01650   -0.16864
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.67480    9.69030  -0.01550   -0.15995
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.81090    9.82370  -0.01280   -0.13030
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05810   10.07500  -0.01690   -0.16774
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.92050    9.93630  -0.01580   -0.15901
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.06020   10.07320  -0.01300   -0.12906
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.76790    9.78430  -0.01640   -0.16762
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.67480    9.69020  -0.01540   -0.15892
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.81090    9.82370  -0.01280   -0.13030
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.26730    9.45210  -0.18480   -1.95512
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.81000   11.01000  -0.20000   -1.81653
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.16370   15.46610  -0.30240   -1.95524
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.99000   15.28000  -0.29000   -1.89791
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.06000   10.98000   0.08000    0.72860
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.31100   10.27720   0.03380    0.32888
群益印度中小基金N-美元                                              8.58580    8.54900   0.03680    0.43046
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.13000    8.09000   0.04000    0.49444
群益印度中小基金-人民幣                                            13.95880   13.91300   0.04580    0.32919
群益印度中小基金-美元                                              12.28010   12.22750   0.05260    0.43018
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.23000   14.16000   0.07000    0.49435
群益多利策略組合基金                                               11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
群益多重收益組合基金                                               13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
群益多重資產組合基金                                               14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
群益安家基金                                                       22.60280   22.76540  -0.16260   -0.71424
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10230   16.10210   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.04000   21.48000  -0.44000   -2.04842
群益亞太中小基金                                                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.13000   15.08000   0.05000    0.33156
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58780    9.58460   0.00320    0.03339
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28480    7.28230   0.00250    0.03433
群益店頭市場基金                                                   81.12000   81.81000  -0.69000   -0.84342
群益東方盛世基金                                                    8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
群益東協成長基金-人民幣                                            12.63340   12.63740  -0.00400   -0.03165
群益東協成長基金-美元                                              10.99940   10.99180   0.00760    0.06914
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.77750   10.89250  -0.11500   -1.05577
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.18750   10.29270  -0.10520   -1.02208
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.67270    9.76970  -0.09700   -0.99287
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.26940    9.36830  -0.09890   -1.05569
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.76490    8.85540  -0.09050   -1.02198
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.32000    8.40350  -0.08350   -0.99363
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.07110    9.16790  -0.09680   -1.05586
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.92080    9.01290  -0.09210   -1.02187
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.29460    9.38790  -0.09330   -0.99383
群益長安基金                                                       24.76000   24.87000  -0.11000   -0.44230
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.26560    9.55460  -0.28900   -3.02472
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.01640   14.45360  -0.43720   -3.02485
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.56000   13.97000  -0.41000   -2.93486
群益真善美基金                                                     15.45470   15.43140   0.02330    0.15099
群益馬拉松基金                                                    107.75000  108.21000  -0.46000   -0.42510
群益馬拉松基金I類型                                               107.95000  108.41000  -0.46000   -0.42432
群益深証中小板基金                                                 10.64000   10.96000  -0.32000   -2.91971
群益創新科技基金                                                   28.37000   28.74000  -0.37000   -1.28740
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.71590    8.67110   0.04480    0.51666
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.95680    7.90790   0.04890    0.61837
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.31000    8.25000   0.06000    0.72727
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.49160    9.44280   0.04880    0.51680
群益華夏盛世基金-美元                                               8.77350    8.71950   0.05400    0.61930
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.50000   14.40000   0.10000    0.69444
群益奧斯卡基金                                                     24.04000   24.37000  -0.33000   -1.35412
群益新興金鑽基金-美元                                              10.94120   10.88910   0.05210    0.47846
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
群益葛萊美基金                                                     20.45000   20.67000  -0.22000   -1.06434
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.06000   20.02000   0.04000    0.19980
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.13000   11.33000  -0.20000   -1.76523
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.58370   11.65030  -0.06660   -0.57166
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.88410   10.93590  -0.05180   -0.47367
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.83890   10.89380  -0.05490   -0.50396
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.25550    8.30300  -0.04750   -0.57208
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.65460    8.69590  -0.04130   -0.47494
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.28070    8.32260  -0.04190   -0.50345
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.76200    9.80850  -0.04650   -0.47408
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.57350    9.61920  -0.04570   -0.47509
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       25.18000   25.29000  -0.11000   -0.43495
德信中國精選成長基金                                               10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
德信台灣主流中小基金                                               15.99000   16.10000  -0.11000   -0.68323
德信新興股票組合基金                                               10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94530   11.94520   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.76670   10.76070   0.00600    0.05576
德信數位時代基金                                                   25.25000   25.24000   0.01000    0.03962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.91910    9.93580  -0.01670   -0.16808
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.86530    9.88080  -0.01550   -0.15687
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67410   11.67400   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.22000   13.33000  -0.11000   -0.82521
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.73000   17.80000  -0.07000   -0.39326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35110   10.33980   0.01130    0.10929
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.02120   15.00460   0.01660    0.11063
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02270    8.02410  -0.00140   -0.01745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.79960   10.80800  -0.00840   -0.07772
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.26910   11.27770  -0.00860   -0.07626
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05710   13.05930  -0.00220   -0.01685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.26000   16.30000  -0.04000   -0.24540
摩根中小基金                                                       18.89000   18.91000  -0.02000   -0.10576
摩根中國A股基金                                                    12.17000   12.07000   0.10000    0.82850
摩根中國A股基金(美元)                                               9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
摩根中國亮點基金                                                   11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.49430   10.43370   0.06060    0.58081
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.66380   11.59230   0.07150    0.61679
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.89340    8.84540   0.04800    0.54265
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.90030   11.83170   0.06860    0.57980
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.74270   13.65850   0.08420    0.61647
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.89000   16.97000  -0.08000   -0.47142
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.89000   16.97000  -0.08000   -0.47142
摩根台灣增長基金                                                   44.78000   45.10000  -0.32000   -0.70953
摩根平衡基金                                                       26.34000   26.46000  -0.12000   -0.45351
摩根全球α基金                                                     17.94000   18.19000  -0.25000   -1.37438
摩根全球平衡基金                                                   14.64350   14.62010   0.02340    0.16005
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.36180    9.34950   0.01230    0.13156
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.36900   10.35390   0.01510    0.14584
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.76960    9.75760   0.01200    0.12298
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.12420   11.10960   0.01460    0.13142
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.80210    9.79010   0.01200    0.12257
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.20290   10.20000   0.00290    0.02843
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.18240   13.17860   0.00380    0.02883
摩根亞洲基金                                                       53.11000   52.98000   0.13000    0.24538
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20920    8.20700   0.00220    0.02681
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58590    9.58390   0.00200    0.02087
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47840    8.47770   0.00070    0.00826
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.06310   12.05990   0.00320    0.02653
摩根東方內需機會基金                                               16.83000   16.79000   0.04000    0.23824
摩根東方科技基金                                                   29.56000   29.60000  -0.04000   -0.13514
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
摩根金龍收成基金                                                   18.98000   18.99000  -0.01000   -0.05266
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09180   15.09160   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.17000   12.91000   0.26000    2.01394
摩根新金磚五國基金                                                 11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
摩根新絲路基金                                                      9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
摩根新興35基金                                                     12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
摩根新興日本基金                                                   22.71000   22.44000   0.27000    1.20321
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04550    7.04630  -0.00080   -0.01135
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.25650    9.25500   0.00150    0.01621
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.01590    9.01730  -0.00140   -0.01553
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33040   10.33170  -0.00130   -0.01258
摩根新興科技基金                                                   44.62000   44.68000  -0.06000   -0.13429
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14270    8.14790  -0.00520   -0.06382
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41190   10.41850  -0.00660   -0.06335
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.32150    8.31590   0.00560    0.06734
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.02300    9.01940   0.00360    0.03991
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.48720    8.48530   0.00190    0.02239
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.64380    9.63740   0.00640    0.06641
摩根龍揚基金                                                       28.32000   28.35000  -0.03000   -0.10582
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15460    9.15940  -0.00480   -0.05241
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12190   11.12770  -0.00580   -0.05212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.17000   21.22000  -0.05000   -0.23563
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.61420   11.63040  -0.01620   -0.13929
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.83180   10.84890  -0.01710   -0.15762
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.84970    9.86190  -0.01220   -0.12371
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.98990   10.00390  -0.01400   -0.13995
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37170    9.38640  -0.01470   -0.15661
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51640    8.52690  -0.01050   -0.12314
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.83570    9.91020  -0.07450   -0.75175
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.91540    9.98460  -0.06920   -0.69307
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.43670    9.44140  -0.00470   -0.04978
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.60290    9.60210   0.00080    0.00833
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.15760    9.16210  -0.00450   -0.04912
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.31850    9.31770   0.00080    0.00859
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.93530   10.96630  -0.03100   -0.28268
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.69880   10.72870  -0.02990   -0.27869
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.92520    9.94780  -0.02260   -0.22719
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.32070   10.35000  -0.02930   -0.28309
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.08200   10.11020  -0.02820   -0.27893
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.35580    9.37700  -0.02120   -0.22609
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.39400   20.45980  -0.06580   -0.32161
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.79030    8.90400  -0.11370   -1.27695
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.09690    9.20920  -0.11230   -1.21943
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.77560    8.88910  -0.11350   -1.27684
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.08150    9.19370  -0.11220   -1.22040
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17670   13.17650   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.93630   15.94110  -0.00480   -0.03011
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.59880   11.70380  -0.10500   -0.89714
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.16240   11.26600  -0.10360   -0.91958
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.69450   10.79380  -0.09930   -0.91997
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72650   11.72350   0.00300    0.02559
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97240   10.96620   0.00620    0.05654
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37700   10.37440   0.00260    0.02506
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.49670    8.49190   0.00480    0.05652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.52000   31.78000  -0.26000   -0.81812
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.18000   15.02000   0.16000    1.06525
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.16000   14.98000   0.18000    1.20160
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     10.04000    9.92000   0.12000    1.20968
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.23000   15.24000  -0.01000   -0.06562
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.25000   14.19000   0.06000    0.42283
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.60000   13.72000  -0.12000   -0.87464
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.05000   14.17000  -0.12000   -0.84686
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.00000   14.11000  -0.11000   -0.77959
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.75000   14.87000  -0.12000   -0.80699
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.71000   19.85000  -0.14000   -0.70529
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.86000   17.98000  -0.12000   -0.66741
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.33000   12.42000  -0.09000   -0.72464
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.65000   14.76000  -0.11000   -0.74526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.41000   15.52000  -0.11000   -0.70876
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.46000   14.57000  -0.11000   -0.75498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.62000   14.72000  -0.10000   -0.67935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.98000   13.07000  -0.09000   -0.68860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.99000   13.08000  -0.09000   -0.68807
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.84000    8.90000  -0.06000   -0.67416
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.61000   13.70000  -0.09000   -0.65693
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.22000   18.24000  -0.02000   -0.10965
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.05000   17.06000  -0.01000   -0.05862
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.86000   12.87000  -0.01000   -0.07770
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.88000    7.89000  -0.01000   -0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
聯博貨幣市場基金                                                   15.00650   15.00620   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.31560   10.31090   0.00470    0.04558
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.38330   13.38020   0.00310    0.02317
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.33510    7.33180   0.00330    0.04501
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.55000   18.78000  -0.23000   -1.22471
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.14000   11.05000   0.09000    0.81448
瀚亞巴西基金                                                        5.39000    5.42000  -0.03000   -0.55351
瀚亞外銷基金                                                       37.04000   37.46000  -0.42000   -1.12120
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.45360   10.46430  -0.01070   -0.10225
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.11040   10.12740  -0.01700   -0.16786
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.96380   11.98190  -0.01810   -0.15106
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.90860    9.93480  -0.02620   -0.26372
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.20200    7.20960  -0.00760   -0.10542
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.72720    7.74020  -0.01300   -0.16795
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.84480    7.85670  -0.01190   -0.15146
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84980    6.86790  -0.01810   -0.26354
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.53270    8.54560  -0.01290   -0.15095
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.85980    8.86910  -0.00930   -0.10486
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.03550    9.05070  -0.01520   -0.16794
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.89400    8.90740  -0.01340   -0.15044
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.92680    9.90870   0.01810    0.18267
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85400    9.84350   0.01050    0.10667
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68330    9.67050   0.01280    0.13236
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.75460    9.73680   0.01780    0.18281
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.56000   13.47000   0.09000    0.66815
瀚亞印度基金-美元                                                  12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.21000   27.99000   0.22000    0.78599
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.93000   11.82000   0.11000    0.93063
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.26000   14.19000   0.07000    0.49331
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.58210   11.58430  -0.00220   -0.01899
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.05630   13.15650  -0.10020   -0.76160
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.52470   10.52770  -0.00300   -0.02850
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.33450   10.33330   0.00120    0.01161
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.39790   11.45020  -0.05230   -0.45676
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.80590    8.80730  -0.00140   -0.01590
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.42720    9.48060  -0.05340   -0.56326
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.66270    8.66520  -0.00250   -0.02885
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.49440    8.49340   0.00100    0.01177
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.76700    8.80860  -0.04160   -0.47227
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.07460   14.13350  -0.05890   -0.41674
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.52430   10.57710  -0.05280   -0.49919
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26380   10.31290  -0.04910   -0.47610
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.16610   12.21700  -0.05090   -0.41663
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.36000   19.04000   0.32000    1.68067
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57740   13.57730   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 24.20000   25.11000  -0.91000   -3.62405
瀚亞高科技基金                                                     51.79000   52.44000  -0.65000   -1.23951
瀚亞理財通基金                                                     25.17000   25.34000  -0.17000   -0.67088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞菁華基金                                                       20.02000   20.26000  -0.24000   -1.18460
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.03940   13.02790   0.01150    0.08827
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.03240    9.02440   0.00800    0.08865
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.20570   10.22300  -0.01730   -0.16923
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.41990   10.59710  -0.17720   -1.67216
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.96890    9.98560  -0.01670   -0.16724
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.44020    9.45060  -0.01040   -0.11005
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.57770    9.64960  -0.07190   -0.74511
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99180    8.00530  -0.01350   -0.16864
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.71030    7.84170  -0.13140   -1.67566
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.44420    8.45840  -0.01420   -0.16788
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.88820    7.89690  -0.00870   -0.11017
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.44740    7.50340  -0.05600   -0.74633
瀚亞電通網基金                                                     13.00000   13.16000  -0.16000   -1.21581
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.37570   13.37830  -0.00260   -0.01943
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.26630   10.27310  -0.00680   -0.06619
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.51600    9.51990  -0.00390   -0.04097
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.15480   11.15690  -0.00210   -0.01882
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞