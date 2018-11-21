[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/20 107/11/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63670 10.63400 0.00270 0.02539 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.79670 9.82250 -0.02580 -0.26266 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.79940 9.82520 -0.02580 -0.26259 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.75160 9.76270 -0.01110 -0.11370 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.75170 9.76280 -0.01110 -0.11370 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.35000 21.41000 -0.06000 -0.28024 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.97000 22.84000 0.13000 0.56918 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11980 9.12470 -0.00490 -0.05370 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43820 9.44510 -0.00690 -0.07305 中國信託台灣活力基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 中國信託台灣優勢基金 14.64000 14.77000 -0.13000 -0.88016 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.83000 8.18000 -0.35000 -4.27873 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.39000 8.77000 -0.38000 -4.33295 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83980 9.85090 -0.01110 -0.11268 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09300 9.10330 -0.01030 -0.11315 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19150 10.20850 -0.01700 -0.16653 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38060 9.39630 -0.01570 -0.16709 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03330 10.27650 -0.24320 -2.36656 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.67130 8.88150 -0.21020 -2.36672 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.60280 10.60220 0.00060 0.00566 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.45900 9.45850 0.00050 0.00529 中國信託智能運動基金-台幣 9.87000 10.03000 -0.16000 -1.59521 中國信託智能運動基金-美元 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.59000 8.83000 -0.24000 -2.71801 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.44000 8.69000 -0.25000 -2.87687 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99840 10.99830 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32370 9.32550 -0.00180 -0.01930 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.86570 8.86750 -0.00180 -0.02030 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47560 9.48060 -0.00500 -0.05274 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.00500 9.00980 -0.00480 -0.05328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.56000 10.66000 -0.10000 -0.93809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.66000 51.98000 -0.32000 -0.61562 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.70810 38.65690 0.05120 0.13245 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.02080 37.15120 -0.13040 -0.35100 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.78000 17.53000 0.25000 1.42613 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49550 11.49220 0.00330 0.02872 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53750 10.54800 -0.01050 -0.09954 元大上證50基金 27.60000 28.12000 -0.52000 -1.84922 元大大中華TMT基金-人民幣 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 元大大中華價值指數基金-美元 12.12700 12.07100 0.05600 0.46392 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.40500 16.32100 0.08400 0.51467 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.75400 9.70400 0.05000 0.51525 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.32900 9.29300 0.03600 0.38739 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.88000 0.01000 0.34722 元大中國平衡基金-新台幣 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.95260 45.86930 0.08330 0.18160 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49880 10.49170 0.00710 0.06767 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66790 9.66140 0.00650 0.06728 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60430 9.61010 -0.00580 -0.06035 元大巴西指數基金 6.48000 6.54600 -0.06600 -1.00825 元大巴菲特基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106 元大日經225基金 27.21000 27.50000 -0.29000 -1.05455 元大台商收成基金 20.51000 20.85000 -0.34000 -1.63070 元大台灣50單日反向1倍基金 13.33000 13.21000 0.12000 0.90840 元大台灣50單日正向2倍基金 31.71000 32.32000 -0.61000 -1.88738 元大台灣中型100基金 29.54000 29.81000 -0.27000 -0.90574 元大台灣加權股價指數基金 22.96900 23.18100 -0.21200 -0.91454 元大台灣卓越50基金 75.79000 76.74000 -0.95000 -1.23795 元大台灣金融基金 17.82000 18.02000 -0.20000 -1.10988 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.55000 29.84000 -0.29000 -0.97185 元大台灣高股息基金 24.05000 24.47000 -0.42000 -1.71639 元大台灣電子科技基金 31.51000 31.87000 -0.36000 -1.12959 元大全球ETF成長組合基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.29000 -0.10000 -0.69979 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 元大全球不動產證券化基金-美元 11.67600 11.65100 0.02500 0.21457 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.53000 0.05000 0.76570 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974 元大全球股票入息基金-美元配息 8.96500 9.00800 -0.04300 -0.47735 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 元大全球新興市場精選組合基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 元大全球農業商機基金 16.60000 16.91000 -0.31000 -1.83323 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 元大印尼指數基金 9.02300 9.09400 -0.07100 -0.78073 元大印度指數基金 9.40900 9.30300 0.10600 1.13942 元大印度基金 11.86000 11.77000 0.09000 0.76466 元大多多基金 15.23000 15.36000 -0.13000 -0.84635 元大多福基金 46.58000 46.88000 -0.30000 -0.63993 元大亞太成長基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60230 8.59140 0.01090 0.12687 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.02270 7.01380 0.00890 0.12689 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.94200 8.96000 -0.01800 -0.20089 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.42200 9.39400 0.02800 0.29806 元大卓越基金 40.37000 40.52000 -0.15000 -0.37019 元大店頭基金 6.97000 7.03000 -0.06000 -0.85349 元大泛歐成長基金 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31670 10.31610 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67000 9.66900 0.00100 0.01034 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.91130 31.86650 0.04480 0.14059 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.71270 36.61900 0.09370 0.25588 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.78870 19.82160 -0.03290 -0.16598 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.45890 17.40210 0.05680 0.32640 元大美國政府7至10年期債券基金 38.93440 38.85720 0.07720 0.19868 元大高科技基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856 元大得利貨幣市場基金 16.27200 16.27170 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99480 11.99460 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 元大華夏中小基金 6.48000 6.44000 0.04000 0.62112 元大新中國基金-人民幣 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006 元大新中國基金-美元 7.91500 7.87800 0.03700 0.46966 元大新中國基金-新台幣 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891 元大新主流基金 20.91000 21.10000 -0.19000 -0.90047 元大新東協平衡基金-美元 8.97000 8.97500 -0.00500 -0.05571 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.20400 10.23050 -0.02650 -0.25903 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.36950 9.41130 -0.04180 -0.44415 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23290 10.27260 -0.03970 -0.38646 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.77120 8.80520 -0.03400 -0.38614 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72980 9.72790 0.00190 0.01953 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24760 9.24580 0.00180 0.01947 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90040 9.89280 0.00760 0.07682 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41470 9.40740 0.00730 0.07760 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43530 9.43410 0.00120 0.01272 元大新興亞洲基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.93780 8.95830 -0.02050 -0.22884 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.59820 8.61800 -0.01980 -0.22975 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.20470 9.22040 -0.01570 -0.17027 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.85870 8.87390 -0.01520 -0.17129 元大萬泰貨幣市場基金 15.11780 15.11760 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.50000 32.72000 -0.22000 -0.67237 元大實質多重資產基金-人民幣 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 元大實質多重資產基金-美元 8.03500 8.01400 0.02100 0.26204 元大實質多重資產基金-新台幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 元大滬深300單日反向1倍基金 15.86000 15.52000 0.34000 2.19072 元大滬深300單日正向2倍基金 12.44000 13.01000 -0.57000 -4.38125 元大摩臺基金 35.01000 35.45000 -0.44000 -1.24118 元大標普500基金 25.08000 25.49000 -0.41000 -1.60847 元大標普500單日反向1倍基金 13.66000 13.43000 0.23000 1.71258 元大標普500單日正向2倍基金 30.74000 31.81000 -1.07000 -3.36372 元大標智滬深300基金 15.17000 15.43000 -0.26000 -1.68503 元大歐洲50基金 22.71000 22.86000 -0.15000 -0.65617 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60760 9.64170 -0.03410 -0.35367 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21500 10.21470 0.00030 0.00294 元大績效基金 43.60000 43.96000 -0.36000 -0.81893 元大韓國KOSPI200基金 20.39000 20.58000 -0.19000 -0.92323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251 日盛上選基金 28.78000 28.88000 -0.10000 -0.34626 日盛小而美基金 15.67000 15.80000 -0.13000 -0.82278 日盛中國內需動力基金 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.56170 11.58190 -0.02020 -0.17441 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55350 9.57030 -0.01680 -0.17554 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54530 11.55640 -0.01110 -0.09605 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.53480 9.54400 -0.00920 -0.09640 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45440 10.46080 -0.00640 -0.06118 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.61820 8.62350 -0.00530 -0.06146 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 日盛日盛基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 日盛目標收益組合基金(美元) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 日盛全球抗暖化基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.89060 9.91030 -0.01970 -0.19878 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.15140 9.16960 -0.01820 -0.19848 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70540 9.72210 -0.01670 -0.17177 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.98110 8.99660 -0.01550 -0.17229 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38010 2.38380 -0.00370 -0.15521 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62640 1.62890 -0.00250 -0.15348 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35880 0.35910 -0.00030 -0.08354 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24590 0.24610 -0.00020 -0.08127 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90370 11.90800 -0.00430 -0.03611 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.02770 8.03060 -0.00290 -0.03611 日盛亞洲機會基金 6.34000 6.29000 0.05000 0.79491 日盛首選基金 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378 日盛高科技基金 15.57000 15.65000 -0.08000 -0.51118 日盛貨幣市場基金 14.78590 14.78570 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.69000 34.85000 -0.16000 -0.45911 日盛精選五虎基金 32.95000 33.23000 -0.28000 -0.84261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50010 13.49990 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.40000 25.58000 -0.18000 -0.70367 台新MSCI中國基金 18.82000 18.81000 0.01000 0.05316 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.46000 19.29000 0.17000 0.88129 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.06000 18.39000 -0.33000 -1.79445 台新大眾貨幣市場基金 14.17720 14.17700 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50590 10.49300 0.01290 0.12294 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49510 10.50280 -0.00770 -0.07331 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10000 10.10050 -0.00050 -0.00495 台新中國通基金 36.17000 36.38000 -0.21000 -0.57724 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43540 0.43250 0.00290 0.67052 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.43500 13.33900 0.09600 0.71969 台新中國精選中小基金-美元 0.28760 0.28710 0.00050 0.17416 台新中國精選中小基金-新台幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 台新主流基金 20.10000 20.22000 -0.12000 -0.59347 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.28000 20.23000 0.05000 0.24716 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66030 0.65920 0.00110 0.16687 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48400 0.48310 0.00090 0.18630 台新台灣中小基金 28.63000 28.79000 -0.16000 -0.55575 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.75260 9.73180 0.02080 0.21373 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.95890 8.94490 0.01400 0.15651 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.10220 10.08650 0.01570 0.15565 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74500 9.76580 -0.02080 -0.21299 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62390 10.64660 -0.02270 -0.21321 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 台新印度基金 13.90000 13.80000 0.10000 0.72464 台新亞美短期債券基金 10.88120 10.88400 -0.00280 -0.02573 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.30700 8.31510 -0.00810 -0.09741 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27420 0.27470 -0.00050 -0.18202 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.71900 11.73050 -0.01150 -0.09804 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38150 0.38210 -0.00060 -0.15703 台新真吉利貨幣市場基金 11.10100 11.10090 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.83140 27.95060 -0.11920 -0.42647 台新智慧生活基金-美元 9.13700 9.41830 -0.28130 -2.98674 台新智慧生活基金-新台幣 9.42000 9.70000 -0.28000 -2.88660 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08210 8.09670 -0.01460 -0.18032 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27960 8.28970 -0.01010 -0.12184 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.81930 8.83520 -0.01590 -0.17996 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04360 9.05460 -0.01100 -0.12149 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43850 10.49220 -0.05370 -0.51181 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33290 0.33480 -0.00190 -0.56750 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67780 7.71730 -0.03950 -0.51184 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25790 0.25940 -0.00150 -0.57826 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.29000 20.28000 0.01000 0.04931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.77000 14.21000 -0.44000 -3.09641 未來資產亞洲新富基金 18.21000 18.16000 0.05000 0.27533 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57950 12.57940 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17360 11.17070 0.00290 0.02596 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89130 9.87770 0.01360 0.13768 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10620 9.11060 -0.00440 -0.04830 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42200 10.42700 -0.00500 -0.04795 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64480 7.64110 0.00370 0.04842 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81040 8.80600 0.00440 0.04997 永豐中小基金 46.56000 47.11000 -0.55000 -1.16748 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69690 1.70300 -0.00610 -0.35819 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26820 2.27640 -0.00820 -0.36022 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.67360 7.69280 -0.01920 -0.24958 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.95210 9.97690 -0.02480 -0.24857 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.19000 4.19000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.71000 18.68000 0.03000 0.16060 永豐主流品牌基金 16.11000 16.35000 -0.24000 -1.46789 永豐永豐基金 30.97000 31.16000 -0.19000 -0.60976 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23830 9.28230 -0.04400 -0.47402 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.38410 9.42890 -0.04480 -0.47513 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14800 9.19020 -0.04220 -0.45918 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.29260 9.33540 -0.04280 -0.45847 永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 永豐南非幣2021保本基金 13.25260 13.24150 0.01110 0.08383 永豐高科技基金 20.41000 20.63000 -0.22000 -1.06641 永豐貨幣市場基金 13.89650 13.89630 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10320 2.10730 -0.00410 -0.19456 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50620 2.51110 -0.00490 -0.19513 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65270 7.65930 -0.00660 -0.08617 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35870 10.36760 -0.00890 -0.08584 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.87530 6.87510 0.00020 0.00291 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67590 10.67560 0.00030 0.00281 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.55000 16.36000 0.19000 1.16137 永豐臺灣加權ETF基金 48.50000 48.95000 -0.45000 -0.91931 永豐領航科技基金 33.67000 33.98000 -0.31000 -0.91230 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 永豐趨勢平衡基金 36.96000 37.10000 -0.14000 -0.37736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66690 11.66580 0.00110 0.00943 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39960 9.40130 -0.00170 -0.01808 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74150 9.74320 -0.00170 -0.01745 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41860 9.41880 -0.00020 -0.00212 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65000 9.65030 -0.00030 -0.00311 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41860 9.42090 -0.00230 -0.02441 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88320 9.88570 -0.00250 -0.02529 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39520 9.39570 -0.00050 -0.00532 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70750 9.70800 -0.00050 -0.00515 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 兆豐國際中小基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.09000 17.02000 0.07000 0.41128 兆豐國際生命科學基金 14.80000 15.16000 -0.36000 -2.37467 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.96350 10.01610 -0.05260 -0.52515 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.17360 10.23000 -0.05640 -0.55132 兆豐國際全球基金 28.99000 29.67000 -0.68000 -2.29188 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32350 10.32280 0.00070 0.00678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13790 10.13660 0.00130 0.01282 兆豐國際國民基金 19.64000 19.77000 -0.13000 -0.65756 兆豐國際第一基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78910 9.80920 -0.02010 -0.20491 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.68190 7.69780 -0.01590 -0.20655 兆豐國際萬全基金 18.52000 18.60000 -0.08000 -0.43011 兆豐國際電子基金 22.07000 22.19000 -0.12000 -0.54078 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.30000 20.48000 -0.18000 -0.87891 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.73000 17.59000 0.14000 0.79591 兆豐國際豐台灣基金 30.35000 30.56000 -0.21000 -0.68717 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51560 12.51550 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81110 9.83010 -0.01900 -0.19328 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.75300 9.77360 -0.02060 -0.21077 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.79220 9.81190 -0.01970 -0.20078 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81260 9.83170 -0.01910 -0.19427 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.76010 9.78070 -0.02060 -0.21062 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.79120 9.81090 -0.01970 -0.20080 合庫台灣基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 合庫全球高收益債券基金A類型 10.87270 10.88890 -0.01620 -0.14878 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.71210 11.73290 -0.02080 -0.17728 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.48440 10.50380 -0.01940 -0.18470 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.22760 11.25260 -0.02500 -0.22217 合庫全球高收益債券基金B類型 7.84230 7.85400 -0.01170 -0.14897 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.11010 9.12660 -0.01650 -0.18079 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.70610 8.72220 -0.01610 -0.18459 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.58830 8.60660 -0.01830 -0.21263 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.93740 8.95400 -0.01660 -0.18539 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 合庫全球新興市場基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 合庫貨幣市場基金 10.14050 10.14040 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.26150 9.26820 -0.00670 -0.07229 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.51550 9.51950 -0.00400 -0.04202 合庫新興多重收益基金A類型 9.81420 9.81570 -0.00150 -0.01528 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22530 11.22980 -0.00450 -0.04007 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.55230 13.56420 -0.01190 -0.08773 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.46070 8.46520 -0.00450 -0.05316 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.14570 9.14960 -0.00390 -0.04262 合庫新興多重收益基金B類型 7.62080 7.62190 -0.00110 -0.01443 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.44790 8.45150 -0.00360 -0.04260 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92610 9.93470 -0.00860 -0.08657 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安本標準兩岸價值基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05590 11.05330 0.00260 0.02352 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88700 9.87310 0.01390 0.14079 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76310 9.74370 0.01940 0.19910 安聯中國東協基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 安聯中國策略基金-美元 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 安聯中國策略基金-新臺幣 12.61000 12.48000 0.13000 1.04167 安聯中華新思路基金-人民幣 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 安聯中華新思路基金-美元 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 安聯台灣大壩基金 24.59000 24.72000 -0.13000 -0.52589 安聯台灣科技基金 39.38000 39.63000 -0.25000 -0.63084 安聯台灣貨幣市場基金 12.50500 12.50480 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.68000 26.86000 -0.18000 -0.67014 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01920 10.01860 0.00060 0.00599 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.85440 14.85420 0.00020 0.00135 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44150 9.44140 0.00010 0.00106 安聯四季成長組合基金-美元 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21950 12.22140 -0.00190 -0.01555 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00680 10.00910 -0.00230 -0.02298 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.03990 12.04430 -0.00440 -0.03653 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.25490 9.25670 -0.00180 -0.01945 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.11450 9.11660 -0.00210 -0.02303 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.76780 8.77100 -0.00320 -0.03648 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87810 11.88100 -0.00290 -0.02441 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.77640 10.77710 -0.00070 -0.00650 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43790 10.43880 -0.00090 -0.00862 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63490 8.63460 0.00030 0.00347 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43120 8.43170 -0.00050 -0.00593 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14050 8.14120 -0.00070 -0.00860 安聯全球人口趨勢基金 11.06000 11.22000 -0.16000 -1.42602 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.84000 9.06000 -0.22000 -2.42826 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.33000 34.15000 -0.82000 -2.40117 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92870 11.92510 0.00360 0.03019 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28300 10.27990 0.00310 0.03016 安聯全球新興市場基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277 安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.46000 -0.18000 -1.90275 安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.32000 -0.12000 -1.44231 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.56000 -0.16000 -1.67364 安聯亞洲動態策略基金 20.69000 20.74000 -0.05000 -0.24108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.11140 10.10800 0.00340 0.03364 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81460 9.81130 0.00330 0.03363 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.48460 81.61450 -0.12990 -0.15916 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.04070 12.05590 -0.01520 -0.12608 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.18420 63.28420 -0.10000 -0.15802 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.26150 9.27320 -0.01170 -0.12617 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58110 2.58180 -0.00070 -0.02711 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.36270 10.35740 0.00530 0.05117 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19090 2.19260 -0.00170 -0.07753 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56870 8.56370 0.00500 0.05839 宏利台灣動力基金 27.15000 27.31000 -0.16000 -0.58587 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64960 9.67520 -0.02560 -0.26459 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48200 9.50290 -0.02090 -0.21993 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51120 7.53120 -0.02000 -0.26556 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49730 7.51490 -0.01760 -0.23420 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 宏利全球債券組合基金 12.78420 12.78810 -0.00390 -0.03050 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78250 2.78030 0.00220 0.07913 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66610 11.65760 0.00850 0.07291 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58500 8.57880 0.00620 0.07227 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43810 2.43910 -0.00100 -0.04100 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86900 10.85650 0.01250 0.11514 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.17550 3.16330 0.01220 0.38567 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51210 0.51030 0.00180 0.35273 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 14.75000 0.05000 0.33898 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59990 11.62190 -0.02200 -0.18930 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26530 10.28480 -0.01950 -0.18960 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93200 9.95000 -0.01800 -0.18090 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62550 8.64270 -0.01720 -0.19901 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24560 8.26130 -0.01570 -0.19004 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15140 8.16630 -0.01490 -0.18246 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.10280 8.11950 -0.01670 -0.20568 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72730 2.73080 -0.00350 -0.12817 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39520 0.39560 -0.00040 -0.10111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.98970 12.00060 -0.01090 -0.09083 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89780 0.89920 -0.00140 -0.15569 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.17290 7.17960 -0.00670 -0.09332 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98890 1.99090 -0.00200 -0.10046 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28600 0.28630 -0.00030 -0.10479 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.77180 8.77980 -0.00800 -0.09112 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31720 0.31780 -0.00060 -0.18880 宏利萬利貨幣市場基金 13.65290 13.65270 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.36000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 宏利臺灣股息收益基金 23.15000 23.26000 -0.11000 -0.47291 宏利澳幣保本基金 12.24910 12.24270 0.00640 0.05228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.86270 9.86130 0.00140 0.01420 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.06470 9.08060 -0.01590 -0.17510 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.54480 8.55480 -0.01000 -0.11689 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32240 10.33450 -0.01210 -0.11708 貝萊德亞美利加收益基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 貝萊德新台幣基金 12.94200 12.94190 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.10000 23.25000 -0.15000 -0.64516 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29310 11.29080 0.00230 0.02037 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88250 9.88530 -0.00280 -0.02832 保德信大中華基金-人民幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 保德信大中華基金-美元 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 保德信大中華基金-新台幣 26.06000 25.96000 0.10000 0.38521 保德信中小型股基金 37.87000 38.14000 -0.27000 -0.70792 保德信中國中小基金-人民幣 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 保德信中國中小基金-美元 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 保德信中國中小基金-新臺幣 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.91790 8.90230 0.01560 0.17524 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99660 8.97880 0.01780 0.19824 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04940 9.03300 0.01640 0.18156 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.84440 9.80220 0.04220 0.43052 保德信中國品牌基金-人民幣 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087 保德信中國品牌基金-美元 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 保德信台商全方位基金 30.61000 30.95000 -0.34000 -1.09855 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.78000 27.05000 -0.27000 -0.99815 保德信全球消費商機基金 17.53000 17.73000 -0.20000 -1.12803 保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 保德信全球資源基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 10.01000 -0.14000 -1.39860 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.79000 33.23000 -0.44000 -1.32410 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.13720 10.09130 0.04590 0.45485 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.13720 10.09130 0.04590 0.45485 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.13270 10.08090 0.05180 0.51384 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.13270 10.08090 0.05180 0.51384 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.44900 9.50110 -0.05210 -0.54836 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.33950 10.36200 -0.02250 -0.21714 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99040 9.03480 -0.04440 -0.49143 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82230 9.83800 -0.01570 -0.15959 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94740 7.98040 -0.03300 -0.41351 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61330 10.61270 0.00060 0.00565 保德信亞太基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.28340 8.31750 -0.03410 -0.40998 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11350 11.11230 0.00120 0.01080 保德信店頭市場基金 27.08000 27.21000 -0.13000 -0.47777 保德信拉丁美洲基金 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614 保德信金平衡基金 27.95000 28.13000 -0.18000 -0.63989 保德信金滿意基金 37.43000 37.83000 -0.40000 -1.05736 保德信科技島基金 22.54000 22.80000 -0.26000 -1.14035 保德信高成長基金 84.24000 85.22000 -0.98000 -1.14996 保德信第一基金 22.56000 22.81000 -0.25000 -1.09601 保德信貨幣市場基金 15.78570 15.78550 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.15760 10.22840 -0.07080 -0.69219 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34900 10.41500 -0.06600 -0.63370 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.42670 10.48010 -0.05340 -0.50954 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94670 9.99180 -0.04510 -0.45137 保德信新世紀基金 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.81150 7.85370 -0.04220 -0.53733 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73040 10.73400 -0.00360 -0.03354 保德信新興趨勢組合基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810 保德信瑞騰基金 15.55450 15.55380 0.00070 0.00450 保德信歐洲組合基金 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67610 9.68110 -0.00500 -0.05165 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98360 9.98870 -0.00510 -0.05106 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63150 9.63610 -0.00460 -0.04774 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79140 9.79640 -0.00500 -0.05104 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72060 9.72760 -0.00700 -0.07196 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87390 9.88090 -0.00700 -0.07084 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.59380 9.59910 -0.00530 -0.05521 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71510 9.72050 -0.00540 -0.05555 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01410 10.01820 -0.00410 -0.04093 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98480 9.99250 -0.00770 -0.07706 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98360 9.99140 -0.00780 -0.07807 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89250 9.90020 -0.00770 -0.07778 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89250 9.90020 -0.00770 -0.07778 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89750 9.90130 -0.00380 -0.03838 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09130 10.09670 -0.00540 -0.05348 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.78960 9.79390 -0.00430 -0.04390 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.88500 9.88930 -0.00430 -0.04348 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.50280 9.51940 -0.01660 -0.17438 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33210 9.34760 -0.01550 -0.16582 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93870 9.95160 -0.01290 -0.12963 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93460 9.94750 -0.01290 -0.12968 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.04040 10.05570 -0.01530 -0.15215 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.12270 10.13540 -0.01270 -0.12530 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.92670 9.93960 -0.01290 -0.12978 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.92710 9.94000 -0.01290 -0.12978 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92040 1.92240 -0.00200 -0.10404 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65600 2.65870 -0.00270 -0.10155 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28690 0.28700 -0.00010 -0.03484 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43010 0.43020 -0.00010 -0.02325 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21400 8.21670 -0.00270 -0.03286 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55730 11.55870 -0.00140 -0.01211 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38510 9.38730 -0.00220 -0.02344 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59750 11.60020 -0.00270 -0.02328 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.42750 8.42410 0.00340 0.04036 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45930 10.45500 0.00430 0.04113 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10070 10.10840 -0.00770 -0.07617 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01510 10.02220 -0.00710 -0.07084 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06190 10.05820 0.00370 0.03679 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69910 10.69520 0.00390 0.03646 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98200 9.97820 0.00380 0.03808 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71220 9.70530 0.00690 0.07110 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09560 10.08850 0.00710 0.07038 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71160 9.70430 0.00730 0.07522 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95020 9.94240 0.00780 0.07845 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32260 10.35520 -0.03260 -0.31482 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.01380 6.02260 -0.00880 -0.14612 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.50550 10.52070 -0.01520 -0.14448 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65490 11.65490 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.37000 16.47000 -0.10000 -0.60716 施羅德樂活中小基金-I類型 3747.95000 3770.04000 -22.09000 -0.58594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96320 9.95110 0.01210 0.12159 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.93210 10.92270 0.00940 0.08606 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.17720 10.16920 0.00800 0.07867 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.78590 8.77530 0.01060 0.12079 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.14470 9.13680 0.00790 0.08646 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.98030 8.97330 0.00700 0.07801 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07460 10.06240 0.01220 0.12124 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.55850 10.54940 0.00910 0.08626 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.51100 10.50280 0.00820 0.07807 柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.34000 0.04000 0.63091 柏瑞巨人基金 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66500 13.66490 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.22000 -0.08000 -0.52562 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.25390 13.26690 -0.01300 -0.09799 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.66500 11.67840 -0.01340 -0.11474 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.23810 12.25380 -0.01570 -0.12812 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.53280 8.54120 -0.00840 -0.09835 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.57260 6.57900 -0.00640 -0.09728 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.47250 8.48220 -0.00970 -0.11436 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.21990 8.23590 -0.01600 -0.19427 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.40990 10.42330 -0.01340 -0.12856 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.09730 8.10840 -0.01110 -0.13690 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.83810 11.85160 -0.01350 -0.11391 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.48220 11.49350 -0.01130 -0.09832 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77320 11.79610 -0.02290 -0.19413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14050 11.15480 -0.01430 -0.12820 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.71060 8.71910 -0.00850 -0.09749 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.46760 9.47840 -0.01080 -0.11394 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.39480 9.41300 -0.01820 -0.19335 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.25760 9.26950 -0.01190 -0.12838 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.13570 9.14820 -0.01250 -0.13664 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.00020 10.04000 -0.03980 -0.39641 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.88790 9.92920 -0.04130 -0.41594 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.74700 9.78870 -0.04170 -0.42600 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.82900 9.86920 -0.04020 -0.40733 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.61400 9.65230 -0.03830 -0.39680 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.40080 9.44000 -0.03920 -0.41525 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.36370 9.40380 -0.04010 -0.42642 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.44590 9.48450 -0.03860 -0.40698 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.98140 10.02120 -0.03980 -0.39716 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.88790 9.92920 -0.04130 -0.41594 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.74700 9.78880 -0.04180 -0.42702 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.82910 9.86920 -0.04010 -0.40631 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.61400 9.65230 -0.03830 -0.39680 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.40100 9.44020 -0.03920 -0.41525 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.36370 9.40380 -0.04010 -0.42642 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.44620 9.48480 -0.03860 -0.40697 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57870 10.58570 -0.00700 -0.06613 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79540 11.80520 -0.00980 -0.08301 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.16700 11.17700 -0.01000 -0.08947 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.82450 8.83030 -0.00580 -0.06568 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50680 9.51480 -0.00800 -0.08408 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37060 9.37900 -0.00840 -0.08956 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29370 10.30060 -0.00690 -0.06699 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98290 10.99210 -0.00920 -0.08370 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78850 10.79820 -0.00970 -0.08983 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.82470 8.83060 -0.00590 -0.06681 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50720 9.51520 -0.00800 -0.08408 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37110 9.37950 -0.00840 -0.08956 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 柏瑞拉丁美洲基金 9.70000 9.80000 -0.10000 -1.02041 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.27590 11.27480 0.00110 0.00976 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.32200 7.32130 0.00070 0.00956 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29040 11.28970 0.00070 0.00620 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97750 10.97880 -0.00130 -0.01184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08320 10.08540 -0.00220 -0.02181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.16470 8.16410 0.00060 0.00735 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.16770 9.16880 -0.00110 -0.01200 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.20350 9.20560 -0.00210 -0.02281 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55990 10.56110 -0.00120 -0.01136 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91480 9.91420 0.00060 0.00605 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06630 10.06850 -0.00220 -0.02185 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.49760 9.49880 -0.00120 -0.01263 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.82190 8.82130 0.00060 0.00680 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.74520 8.74180 0.00340 0.03889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.22750 9.22960 -0.00210 -0.02275 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74680 11.73330 0.01350 0.11506 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22750 11.21710 0.01040 0.09272 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.63690 10.62800 0.00890 0.08374 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.88890 6.88100 0.00790 0.11481 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60510 8.59710 0.00800 0.09305 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.19910 9.19140 0.00770 0.08377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09780 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柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.89000 16.01000 -0.12000 -0.74953 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.64800 12.65210 -0.00410 -0.03241 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.05970 10.12750 -0.06780 -0.66946 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.03210 11.10680 -0.07470 -0.67256 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.60650 11.70060 -0.09410 -0.80423 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.53210 10.60340 -0.07130 -0.67243 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04130 9.10230 -0.06100 -0.67016 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59710 9.66210 -0.06500 -0.67273 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.45310 9.52980 -0.07670 -0.80484 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.49300 9.55740 -0.06440 -0.67382 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.17210 9.23390 -0.06180 -0.66927 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.40490 9.46860 -0.06370 -0.67275 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.12870 11.21890 -0.09020 -0.80400 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.43770 9.50170 -0.06400 -0.67356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.51000 14.19000 0.32000 2.25511 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.67000 24.77000 -1.10000 -4.44086 國泰大中華基金 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 國泰小龍基金 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200 國泰中小成長基金 36.15000 36.28000 -0.13000 -0.35832 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.85260 3.82100 0.03160 0.82701 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.17000 17.06000 0.11000 0.64478 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.64550 0.64130 0.00420 0.65492 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60700 0.60320 0.00380 0.62997 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19310 2.19060 0.00250 0.11412 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.55840 9.56180 -0.00340 -0.03556 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98810 7.99090 -0.00280 -0.03504 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31200 0.31220 -0.00020 -0.06406 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.59320 11.59000 0.00320 0.02761 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66800 1.67070 -0.00270 -0.16161 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97290 9.97500 -0.00210 -0.02105 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32800 0.32820 -0.00020 -0.06094 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.99450 3.96690 0.02760 0.69576 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.80000 17.70000 0.10000 0.56497 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57120 0.56830 0.00290 0.51029 國泰中港台基金人民幣級別 2.97740 2.96950 0.00790 0.26604 國泰中港台基金台幣級別 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 國泰中港台基金美元級別 0.43100 0.43070 0.00030 0.06965 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.60000 26.91000 -0.31000 -1.15199 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.90000 12.72000 0.18000 1.41509 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.00000 33.94000 -0.94000 -2.76959 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.26310 10.28210 -0.01900 -0.18479 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.02750 10.04600 -0.01850 -0.18415 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.05090 10.06940 -0.01850 -0.18372 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33180 0.33260 -0.00080 -0.24053 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32400 0.32480 -0.00080 -0.24631 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32460 0.32540 -0.00080 -0.24585 國泰台灣貨幣市場基金 12.42260 12.42250 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40610 2.41960 -0.01350 -0.55794 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34730 0.34990 -0.00260 -0.74307 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47850 0.47970 -0.00120 -0.25016 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43700 0.43730 -0.00030 -0.06860 國泰全球資源基金台幣級別 5.29000 5.35000 -0.06000 -1.12150 國泰全球資源基金美元級別 0.16860 0.17060 -0.00200 -1.17233 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39560 0.39780 -0.00220 -0.55304 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35590 0.35780 -0.00190 -0.53102 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42060 0.42280 -0.00220 -0.52034 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49040 0.49050 -0.00010 -0.02039 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.57000 21.76000 -0.19000 -0.87316 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40290 2.39330 0.00960 0.40112 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.73310 10.70480 0.02830 0.26437 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.53200 9.50690 0.02510 0.26402 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34770 0.34700 0.00070 0.20173 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30880 0.30820 0.00060 0.19468 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47600 0.47260 0.00340 0.71942 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36700 0.36410 0.00290 0.79648 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.36000 17.55000 -0.19000 -1.08262 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56160 0.56830 -0.00670 -1.17895 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.31000 17.50000 -0.19000 -1.08571 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.76990 0.77520 -0.00530 -0.68369 國泰科技生化基金 27.51000 27.68000 -0.17000 -0.61416 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.96000 27.35000 -0.39000 -1.42596 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.51000 13.29000 0.22000 1.65538 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.00300 37.88210 0.12090 0.31915 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.25370 20.28610 -0.03240 -0.15972 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.74530 17.68740 0.05790 0.32735 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.01530 37.97200 0.04330 0.11403 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.69570 39.69420 0.00150 0.00378 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.63040 42.58280 0.04760 0.11178 國泰紐幣2021保本基金 12.24610 12.24080 0.00530 0.04330 國泰紐幣八年期保本基金 12.54030 12.53240 0.00790 0.06304 國泰紐幣保本基金 12.51960 12.51590 0.00370 0.02956 國泰國泰基金台幣I級別 18.65000 18.79000 -0.14000 -0.74508 國泰國泰基金台幣級別 18.65000 18.79000 -0.14000 -0.74508 國泰富時中國A50基金 17.57000 17.92000 -0.35000 -1.95313 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33300 -0.00060 -0.18018 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46470 0.46320 0.00150 0.32383 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.40250 10.42140 -0.01890 -0.18136 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.35240 7.36580 -0.01340 -0.18192 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35220 0.35310 -0.00090 -0.25489 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23790 0.23850 -0.00060 -0.25157 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21500 2.20950 0.00550 0.24893 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.83540 9.82340 0.01200 0.12216 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31730 0.31710 0.00020 0.06307 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.95550 40.77730 0.17820 0.43701 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.78000 18.24000 -0.46000 -2.52193 國泰新興市場基金台幣級別 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 國泰新興市場基金美元級別 0.37030 0.36980 0.00050 0.13521 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26860 2.26730 0.00130 0.05734 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46900 1.46810 0.00090 0.06130 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33750 0.33790 -0.00040 -0.11838 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33400 0.33460 -0.00060 -0.17932 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22070 0.22100 -0.00030 -0.13575 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32240 10.33530 -0.01290 -0.12481 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.55860 6.56680 -0.00820 -0.12487 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.11000 14.97000 0.14000 0.93520 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.17000 29.71000 -0.54000 -1.81757 國泰價值卓越基金 12.45000 12.57000 -0.12000 -0.95465 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.75000 -0.16000 -1.64103 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32630 0.33170 -0.00540 -1.62798 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.67670 38.63190 0.04480 0.11597 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.80000 19.19000 -0.39000 -2.03231 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.95000 17.23000 -0.28000 -1.62507 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.97170 11.97650 -0.00480 -0.04008 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39350 0.39370 -0.00020 -0.05080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01920 10.01900 0.00020 0.00200 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98270 9.98020 0.00250 0.02505 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96910 9.96080 0.00830 0.08333 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01890 10.01860 0.00030 0.00299 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98230 9.97980 0.00250 0.02505 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96910 9.96080 0.00830 0.08333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26140 11.25840 0.00300 0.02665 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81640 9.79840 0.01800 0.18370 第一金大中華基金 23.23000 23.46000 -0.23000 -0.98039 第一金小型精選基金 29.05000 29.23000 -0.18000 -0.61581 第一金中國世紀基金-人民幣 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 第一金中國世紀基金-美元 7.30640 7.26100 0.04540 0.62526 第一金中國世紀基金-美元-N 7.30690 7.26150 0.04540 0.62522 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53350 9.52600 0.00750 0.07873 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14670 8.14800 -0.00130 -0.01595 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71700 10.70850 0.00850 0.07938 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27740 9.27880 -0.00140 -0.01509 第一金中概平衡基金 22.68000 22.81000 -0.13000 -0.56993 第一金台灣貨幣市場基金 15.26850 15.26830 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.03900 178.03700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.14210 9.53370 -0.39160 -4.10753 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.14210 9.53380 -0.39170 -4.10854 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.33000 9.72000 -0.39000 -4.01235 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.33000 9.72000 -0.39000 -4.01235 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.62060 13.01600 -0.39540 -3.03780 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.62130 13.01670 -0.39540 -3.03764 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.15000 12.52000 -0.37000 -2.95527 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.15000 12.52000 -0.37000 -2.95527 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.49660 9.50600 -0.00940 -0.09888 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.49890 9.50820 -0.00930 -0.09781 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.16280 9.16870 -0.00590 -0.06435 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.18670 9.19260 -0.00590 -0.06418 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.05960 10.06950 -0.00990 -0.09832 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72140 9.72770 -0.00630 -0.06476 第一金全球大趨勢基金 21.64000 22.19000 -0.55000 -2.47859 第一金全球不動產證券化基金A 8.01850 8.01350 0.00500 0.06239 第一金全球不動產證券化基金B 5.67260 5.66910 0.00350 0.06174 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.38300 9.36470 0.01830 0.19541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.38420 9.36590 0.01830 0.19539 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86370 9.84450 0.01920 0.19503 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86510 9.84590 0.01920 0.19501 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.29260 8.30850 -0.01590 -0.19137 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89980 9.91880 -0.01900 -0.19156 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29420 9.31570 -0.02150 -0.23079 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29310 9.31460 -0.02150 -0.23082 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65230 7.67150 -0.01920 -0.25028 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65110 7.67030 -0.01920 -0.25032 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48350 8.50280 -0.01930 -0.22698 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48410 8.50340 -0.01930 -0.22697 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.95960 10.98500 -0.02540 -0.23122 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96050 10.98590 -0.02540 -0.23121 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.74760 9.77210 -0.02450 -0.25071 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.40600 14.43880 -0.03280 -0.22717 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.52990 12.73200 -0.20210 -1.58734 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.54570 12.74810 -0.20240 -1.58769 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.85000 12.03000 -0.18000 -1.49626 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.87000 12.06000 -0.19000 -1.57546 第一金亞洲科技基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 第一金店頭市場基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 第一金創新趨勢基金 19.15000 19.35000 -0.20000 -1.03359 第一金電子基金 28.27000 28.45000 -0.18000 -0.63269 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.76000 17.88000 -0.12000 -0.67114 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.91000 20.74000 0.17000 0.81967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.24000 7.20000 0.04000 0.55556 統一大中華中小基金(美元) 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350 統一大中華中小基金(新台幣) 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 統一大東協高股息基金(美元) 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 統一大滿貫基金-A類型 28.93000 29.27000 -0.34000 -1.16160 統一大滿貫基金-I類型 28.93000 29.27000 -0.34000 -1.16160 統一大龍印基金 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 統一大龍騰中國基金(美元) 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 統一中小基金 21.28000 21.57000 -0.29000 -1.34446 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59480 9.61300 -0.01820 -0.18933 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.87080 8.88250 -0.01170 -0.13172 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.60540 8.61590 -0.01050 -0.12187 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.56600 11.58800 -0.02200 -0.18985 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.63030 10.64430 -0.01400 -0.13153 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.29840 10.31100 -0.01260 -0.12220 統一台灣動力基金 14.54000 14.75000 -0.21000 -1.42373 統一全天候基金-A類型 96.86000 97.97000 -1.11000 -1.13300 統一全天候基金-I類型 97.02000 98.12000 -1.10000 -1.12108 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.11790 8.21590 -0.09800 -1.19281 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.77480 7.86410 -0.08930 -1.13554 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.76140 7.84850 -0.08710 -1.10977 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.49230 8.59490 -0.10260 -1.19373 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14050 8.23400 -0.09350 -1.13554 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.11970 8.21080 -0.09110 -1.10951 統一全球債券組合基金 11.75220 11.76060 -0.00840 -0.07142 統一全球新科技基金(人民幣) 14.09000 14.58000 -0.49000 -3.36077 統一全球新科技基金(美元) 13.13000 13.58000 -0.45000 -3.31370 統一全球新科技基金(新台幣) 12.61000 13.03000 -0.42000 -3.22333 統一亞太基金 22.70000 22.58000 0.12000 0.53144 統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 統一奔騰基金 50.11000 50.86000 -0.75000 -1.47464 統一強棒貨幣市場基金 16.67720 16.67700 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 統一強漢基金(美元) 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875 統一強漢基金(新台幣) 21.24000 21.12000 0.12000 0.56818 統一統信基金 25.20000 25.47000 -0.27000 -1.06007 統一黑馬基金 50.92000 51.63000 -0.71000 -1.37517 統一新亞洲科技能源基金 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74750 7.76040 -0.01290 -0.16623 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.96810 9.98470 -0.01660 -0.16625 統一經建基金 40.60000 41.03000 -0.43000 -1.04801 統一龍馬基金 54.91000 55.87000 -0.96000 -1.71827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.73000 15.79000 -0.06000 -0.37999 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.39000 40.90000 -0.51000 -1.24694 野村中國機會基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 野村巴西基金 6.15000 6.22000 -0.07000 -1.12540 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.37000 11.24000 0.13000 1.15658 野村台灣高股息基金 22.92000 23.00000 -0.08000 -0.34783 野村台灣運籌基金 31.06000 31.22000 -0.16000 -0.51249 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38610 9.39560 -0.00950 -0.10111 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29710 9.29670 0.00040 0.00430 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36310 9.36170 0.00140 0.01495 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70150 9.71140 -0.00990 -0.10194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53810 9.53770 0.00040 0.00419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46270 9.46130 0.00140 0.01480 野村平衡基金 17.26000 17.36000 -0.10000 -0.57604 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 野村全球生技醫療基金 16.32000 16.58000 -0.26000 -1.56815 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98960 10.00370 -0.01410 -0.14095 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92420 9.93000 -0.00580 -0.05841 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90370 9.90820 -0.00450 -0.04542 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98960 10.00370 -0.01410 -0.14095 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92420 9.92990 -0.00570 -0.05740 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90370 9.90830 -0.00460 -0.04643 野村全球品牌基金 24.66000 25.09000 -0.43000 -1.71383 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.60000 -0.11000 -0.87302 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.88000 19.05000 -0.17000 -0.89239 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.91040 9.92980 -0.01940 -0.19537 野村全球短期收益基金-美元計價 10.31760 10.32650 -0.00890 -0.08619 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20160 10.20890 -0.00730 -0.07151 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.05860 9.11050 -0.05190 -0.56967 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.82980 8.87000 -0.04020 -0.45321 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.44400 8.47960 -0.03560 -0.41983 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.89750 10.96000 -0.06250 -0.57026 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.38130 10.42860 -0.04730 -0.45356 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99630 10.03850 -0.04220 -0.42038 野村成長基金 26.12000 26.22000 -0.10000 -0.38139 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.25920 8.27320 -0.01400 -0.16922 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25920 8.26550 -0.00630 -0.07622 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44200 8.44440 -0.00240 -0.02842 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.93510 8.95010 -0.01500 -0.16760 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.82130 8.82810 -0.00680 -0.07703 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.01410 9.01670 -0.00260 -0.02884 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.05050 9.07660 -0.02610 -0.28755 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.07990 9.09720 -0.01730 -0.19017 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20000 9.21470 -0.01470 -0.15953 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.72500 9.75470 -0.02970 -0.30447 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.65120 9.66970 -0.01850 -0.19132 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.78330 9.79900 -0.01570 -0.16022 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25100 8.24760 0.00340 0.04122 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81610 8.82500 -0.00890 -0.10085 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.67850 8.67700 0.00150 0.01729 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.77970 12.77440 0.00530 0.04149 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.88090 11.89310 -0.01220 -0.10258 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.64180 9.64010 0.00170 0.01763 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97460 9.99270 -0.01810 -0.18113 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95860 9.96100 -0.00240 -0.02409 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98160 9.98340 -0.00180 -0.01803 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97280 9.99090 -0.01810 -0.18116 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95730 9.95970 -0.00240 -0.02410 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99670 9.99850 -0.00180 -0.01800 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70950 9.72470 -0.01520 -0.15630 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69200 9.69130 0.00070 0.00722 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.71100 9.70400 0.00700 0.07214 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.72750 9.73470 -0.00720 -0.07396 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83700 9.86020 -0.02320 -0.23529 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45950 9.46900 -0.00950 -0.10033 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01440 9.02160 -0.00720 -0.07981 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94450 10.95330 -0.00880 -0.08034 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.74350 9.80070 -0.05720 -0.58363 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.77610 10.85250 -0.07640 -0.70399 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.25850 10.32100 -0.06250 -0.60556 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.06950 10.12710 -0.05760 -0.56877 野村泰國基金 40.30000 40.34000 -0.04000 -0.09916 野村高科技基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.83330 9.90220 -0.06890 -0.69580 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.82950 9.91300 -0.08350 -0.84233 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.17970 10.29040 -0.11070 -1.07576 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.20210 9.27190 -0.06980 -0.75281 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16640 9.23120 -0.06480 -0.70197 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.99890 9.07150 -0.07260 -0.80031 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.43740 11.53420 -0.09680 -0.83924 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.85520 12.99500 -0.13980 -1.07580 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.37730 10.45590 -0.07860 -0.75173 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34390 10.41710 -0.07320 -0.70269 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.41420 10.49850 -0.08430 -0.80297 野村貨幣市場基金 16.28490 16.28470 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92200 9.93720 -0.01520 -0.15296 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.76670 9.79800 -0.03130 -0.31945 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82490 9.85070 -0.02580 -0.26191 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76110 9.77280 -0.01170 -0.11972 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72040 9.72020 0.00020 0.00206 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71680 9.71710 -0.00030 -0.00309 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83980 9.85160 -0.01180 -0.11978 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78230 9.78210 0.00020 0.00204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89770 9.88780 0.00990 0.10012 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.57350 9.58580 -0.01230 -0.12831 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.51590 9.51830 -0.00240 -0.02521 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.48070 9.48190 -0.00120 -0.01266 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.64060 9.65290 -0.01230 -0.12742 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.57090 9.57330 -0.00240 -0.02507 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.53580 9.53710 -0.00130 -0.01363 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86200 9.86600 -0.00400 -0.04054 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.66280 7.66600 -0.00320 -0.04174 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48970 11.49460 -0.00490 -0.04263 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.54000 7.49000 0.05000 0.66756 野村精選貨幣市場基金 12.08760 12.08750 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.24000 -0.13000 -1.26953 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 野村歐洲高股息基金季配型 7.52000 7.55000 -0.03000 -0.39735 野村歐洲高股息基金累積型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 野村積極成長基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.06000 29.25000 -0.19000 -0.64957 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.09850 10.11090 -0.01240 -0.12264 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.33970 8.36160 -0.02190 -0.26191 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.68330 7.69380 -0.01050 -0.13647 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59760 7.60690 -0.00930 -0.12226 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50180 11.53240 -0.03060 -0.26534 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.32260 10.33670 -0.01410 -0.13641 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24070 10.25330 -0.01260 -0.12289 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.91000 10.12000 -0.21000 -2.07510 野村環球基金-人民幣計價 15.10000 15.43000 -0.33000 -2.13869 野村環球基金-美元計價 11.74000 11.99000 -0.25000 -2.08507 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.47000 16.81000 -0.34000 -2.02261 野村鴻利基金 19.90000 19.99000 -0.09000 -0.45023 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86930 16.86920 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97600 9.98050 -0.00450 -0.04509 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.08370 13.08990 -0.00620 -0.04736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94800 9.95570 -0.00770 -0.07734 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80710 9.83300 -0.02590 -0.26340 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54420 9.55720 -0.01300 -0.13602 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56460 9.57800 -0.01340 -0.13990 凱基台商天下基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 凱基台灣精五門基金 17.64000 17.75000 -0.11000 -0.61972 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.31370 38.26430 0.04940 0.12910 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.30050 38.33010 -0.02960 -0.07722 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.83500 40.86220 -0.02720 -0.06657 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.31820 10.39390 -0.07570 -0.72831 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.42330 11.37290 0.05040 0.44316 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55610 11.55590 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.58000 23.72000 -0.14000 -0.59022 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.61000 20.52000 -0.91000 -4.43470 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.94430 19.83420 -0.88990 -4.48669 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.54000 16.46000 0.08000 0.48603 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.75650 15.68150 0.07500 0.47827 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.10450 11.23840 -0.13390 -1.19145 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.40770 11.65680 -0.24910 -2.13695 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.73000 11.98000 -0.25000 -2.08681 凱基護城河基金-台幣計價A 12.36000 12.54000 -0.18000 -1.43541 凱基護城河基金-美元計價B 12.07140 12.25160 -0.18020 -1.47083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.92000 14.45000 0.47000 3.25260 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.04000 30.00000 -1.96000 -6.53333 富邦NASDAQ-100基金 28.06000 28.98000 -0.92000 -3.17460 富邦上証180基金 26.76000 27.31000 -0.55000 -2.01391 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17170 0.17020 0.00150 0.88132 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.31000 5.26000 0.05000 0.95057 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.87000 7.70000 0.17000 2.20779 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.81000 34.34000 -1.53000 -4.45545 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.91850 10.88720 0.03130 0.28749 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.06720 10.04110 0.02610 0.25993 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.65050 9.63350 0.01700 0.17647 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.45420 9.42700 0.02720 0.28853 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.64470 8.62230 0.02240 0.25979 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.29350 8.27890 0.01460 0.17635 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.47190 20.47540 -0.00350 -0.01709 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43130 11.42810 0.00320 0.02800 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39310 10.40390 -0.01080 -0.10381 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71090 12.74500 -0.03410 -0.26756 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86620 1.86920 -0.00300 -0.16050 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10590 9.13030 -0.02440 -0.26724 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38420 1.38640 -0.00220 -0.15868 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77610 11.77980 -0.00370 -0.03141 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70850 1.70950 -0.00100 -0.05850 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08330 10.08650 -0.00320 -0.03173 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48160 1.48240 -0.00080 -0.05397 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.96380 9.97950 -0.01570 -0.15732 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.94150 9.94920 -0.00770 -0.07739 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.30000 15.15000 0.15000 0.99010 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.45000 20.85000 -0.40000 -1.91847 富邦日本東証基金 20.93000 21.10000 -0.17000 -0.80569 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.85000 44.32000 -0.47000 -1.06047 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.54000 42.88000 -0.34000 -0.79291 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.55000 47.12000 -0.57000 -1.20968 富邦台灣心基金 18.83000 19.05000 -0.22000 -1.15486 富邦台灣釆吉50基金 43.75000 44.29000 -0.54000 -1.21924 富邦台灣科技指數基金 47.61000 48.39000 -0.78000 -1.61190 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.95230 39.87390 0.07840 0.19662 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.25080 41.23020 0.02060 0.04996 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28970 0.29030 -0.00060 -0.20668 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53920 2.53470 0.00450 0.17754 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33770 0.33780 -0.00010 -0.02960 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46460 10.46890 -0.00430 -0.04107 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19360 2.18970 0.00390 0.17811 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32220 0.32240 -0.00020 -0.06203 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98190 8.98550 -0.00360 -0.04006 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.30000 22.11000 0.19000 0.85934 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.90000 -0.12000 -0.80537 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.39000 27.95000 0.44000 1.57424 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65650 15.65630 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.88320 39.88390 -0.00070 -0.00176 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.82570 38.80770 0.01800 0.04638 富邦長紅基金 53.33000 53.94000 -0.61000 -1.13089 富邦科技基金 20.11000 20.29000 -0.18000 -0.88714 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.68470 40.63200 0.05270 0.12970 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.62130 38.52850 0.09280 0.24086 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.20010 39.11960 0.08050 0.20578 富邦恒生國企ETF基金 19.82000 20.13000 -0.31000 -1.53999 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.41000 14.20000 0.21000 1.47887 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.77000 26.54000 -0.77000 -2.90128 富邦高成長基金 20.56000 20.75000 -0.19000 -0.91566 富邦基金A類型 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863 富邦基金I類型 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863 富邦深証100基金 8.27000 8.51000 -0.24000 -2.82021 富邦富時歐洲ETF基金 19.10000 19.11000 -0.01000 -0.05233 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40400 0.40430 -0.00030 -0.07420 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.00040 12.01150 -0.01110 -0.09241 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18170 9.19010 -0.00840 -0.09140 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29570 0.29590 -0.00020 -0.06759 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50190 8.50970 -0.00780 -0.09166 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.30660 9.27430 0.03230 0.34827 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.84890 9.80900 0.03990 0.40677 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.03640 9.00510 0.03130 0.34758 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.55680 9.51810 0.03870 0.40659 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768 富邦精準基金 39.55000 39.93000 -0.38000 -0.95167 富邦精銳中小基金 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.49000 15.66000 -0.17000 -1.08557 富邦臺灣公司治理100基金 20.12000 20.36000 -0.24000 -1.17878 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.65000 12.88000 -0.23000 -1.78571 富邦標普美國特別股ETF基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.98500 9.95590 0.02910 0.29229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.70530 9.69710 0.00820 0.08456 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.86700 9.85070 0.01630 0.16547 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.65290 9.62470 0.02820 0.29300 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.34040 9.33250 0.00790 0.08465 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.48000 9.46440 0.01560 0.16483 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.09000 28.34000 -0.25000 -0.88215 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.72550 9.73480 -0.00930 -0.09553 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.63600 9.64560 -0.00960 -0.09953 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64800 9.65810 -0.01010 -0.10458 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72530 9.73460 -0.00930 -0.09554 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.63590 9.64560 -0.00970 -0.10056 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64740 9.65750 -0.01010 -0.10458 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.27780 8.28860 -0.01080 -0.13030 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.76930 8.78080 -0.01150 -0.13097 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51210 8.52370 -0.01160 -0.13609 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.40760 9.41980 -0.01220 -0.12951 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.38600 9.39830 -0.01230 -0.13087 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.11860 9.13120 -0.01260 -0.13799 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.20110 9.21300 -0.01190 -0.12917 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.14760 8.14580 0.00180 0.02210 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.15310 9.15160 0.00150 0.01639 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.65490 8.65410 0.00080 0.00924 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30780 10.30520 0.00260 0.02523 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.05290 10.05130 0.00160 0.01592 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58630 9.58520 0.00110 0.01148 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.79420 8.79270 0.00150 0.01706 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.43660 9.43510 0.00150 0.01590 富達卓越領航全球組合基金 14.32000 14.38000 -0.06000 -0.41725 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37160 8.37380 -0.00220 -0.02627 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03770 9.04050 -0.00280 -0.03097 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73860 8.74180 -0.00320 -0.03661 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.66810 9.67070 -0.00260 -0.02689 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.60780 9.61070 -0.00290 -0.03017 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32880 9.33200 -0.00320 -0.03429 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82500 8.82750 -0.00250 -0.02832 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.41730 9.42000 -0.00270 -0.02866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60290 9.60560 -0.00270 -0.02811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.05370 9.06160 -0.00790 -0.08718 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65620 8.66250 -0.00630 -0.07273 富蘭克林華美中華基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.80000 17.91000 -0.11000 -0.61418 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.19000 18.27000 -0.08000 -0.43788 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65560 7.65380 0.00180 0.02352 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71290 8.71300 -0.00010 -0.00115 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47630 9.47640 -0.00010 -0.00106 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03190 9.02970 0.00220 0.02436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.93250 10.93750 -0.00500 -0.04571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.51320 8.51710 -0.00390 -0.04579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85320 8.85720 -0.00400 -0.04516 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.10600 13.09360 0.01240 0.09470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.02490 10.01540 0.00950 0.09485 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.96950 9.97590 -0.00640 -0.06415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.45330 7.45810 -0.00480 -0.06436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.84880 8.85450 -0.00570 -0.06437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54550 10.54940 -0.00390 -0.03697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36280 7.36560 -0.00280 -0.03801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75880 8.76210 -0.00330 -0.03766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.25050 10.25440 -0.00390 -0.03803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.49200 7.49490 -0.00290 -0.03869 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.95220 7.95850 -0.00630 -0.07916 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.95250 8.96120 -0.00870 -0.09709 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.77230 9.78180 -0.00950 -0.09712 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.35030 12.36000 -0.00970 -0.07848 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.40690 12.45140 -0.04450 -0.35739 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 富蘭克林華美第一富基金 33.33000 33.50000 -0.17000 -0.50746 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31540 10.31530 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.99000 14.15000 -0.16000 -1.13074 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.91000 13.08000 -0.17000 -1.29969 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.01000 15.19000 -0.18000 -1.18499 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.07330 7.09830 -0.02500 -0.35220 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97120 9.95540 0.01580 0.15871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.24110 9.25080 -0.00970 -0.10486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74860 10.75980 -0.01120 -0.10409 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.58410 6.59040 -0.00630 -0.09559 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.67720 8.68710 -0.00990 -0.11396 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.86250 9.87370 -0.01120 -0.11343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.23990 10.24970 -0.00980 -0.09561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.13000 59.06000 0.07000 0.11852 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.40000 60.30000 0.10000 0.16584 復華1至5年期高收益債券基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 復華人民幣貨幣市場基金 11.70410 11.70320 0.00090 0.00769 復華人生目標基金 34.92110 35.14690 -0.22580 -0.64245 復華大中華中小策略基金 8.06000 8.01000 0.05000 0.62422 復華中小精選基金 59.16000 59.75000 -0.59000 -0.98745 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.95400 50.74900 0.20500 0.40395 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.27000 7.23000 0.04000 0.55325 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 復華六年到期新興市場債券基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 復華台灣智能基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 復華全方位基金 25.41000 25.69000 -0.28000 -1.08992 復華全球大趨勢基金-美元 11.79000 12.05000 -0.26000 -2.15768 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.54000 18.93000 -0.39000 -2.06022 復華全球平衡基金-美元 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 復華全球平衡基金-新臺幣 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485 復華全球物聯網科技基金-美元 13.83000 14.20000 -0.37000 -2.60563 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.31000 13.66000 -0.35000 -2.56223 復華全球原物料基金 8.40000 8.49000 -0.09000 -1.06007 復華全球消費基金-新臺幣 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41170 11.41170 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 13.15310 13.15070 0.00240 0.01825 復華全球債券組合基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 復華全球戰略配置強基金-美元 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 復華有利貨幣市場基金 13.45020 13.45010 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 復華亞太成長基金 12.12000 12.34000 -0.22000 -1.78282 復華亞太神龍科技基金-美元 7.85000 8.14000 -0.29000 -3.56265 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.33000 8.63000 -0.30000 -3.47625 復華東協世紀基金 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 復華南非幣長期收益基金A 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 復華南非幣短期收益基金A 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國新星基金-美元 10.90000 11.39000 -0.49000 -4.30202 復華美國新星基金-新臺幣 11.04000 11.53000 -0.49000 -4.24978 復華恒生基金 19.56000 19.94000 -0.38000 -1.90572 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199 復華恒生單日正向二倍基金 26.38000 27.42000 -1.04000 -3.79285 復華神盾基金 22.50100 22.67330 -0.17230 -0.75992 復華高成長基金 58.82000 59.39000 -0.57000 -0.95976 復華高益策略組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 復華貨幣市場基金 14.41180 14.41160 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.36000 18.41000 -0.05000 -0.27159 復華富時台灣高股息低波動基金 49.58000 49.90000 -0.32000 -0.64128 復華復華基金 18.34000 18.52000 -0.18000 -0.97192 復華華人世紀基金 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 復華傳家二號基金 27.76920 27.93630 -0.16710 -0.59815 復華傳家基金 19.38680 19.46330 -0.07650 -0.39305 復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 復華新興市場10年期以上債券基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388 復華新興市場企業債券ETF基金 59.74000 59.83000 -0.09000 -0.15043 復華新興市場高收益債券基金A 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 復華新興市場高收益債券基金B 5.31000 5.32000 -0.01000 -0.18797 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.61000 20.06000 -0.45000 -2.24327 復華數位經濟基金 43.27000 43.86000 -0.59000 -1.34519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.66460 9.67520 -0.01060 -0.10956 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.47130 9.48190 -0.01060 -0.11179 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.81810 9.82890 -0.01080 -0.10988 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.58780 9.59850 -0.01070 -0.11148 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.47100 9.48860 -0.01760 -0.18549 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99030 10.00300 -0.01270 -0.12696 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49780 9.51600 -0.01820 -0.19126 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01980 10.03310 -0.01330 -0.13256 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49710 9.51530 -0.01820 -0.19127 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02140 10.03470 -0.01330 -0.13254 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.85690 9.83150 0.02540 0.25835 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.84420 9.85920 -0.01500 -0.15214 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87640 9.88570 -0.00930 -0.09408 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81170 9.78730 0.02440 0.24930 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78880 10.60470 0.18410 1.73602 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.77420 9.78920 -0.01500 -0.15323 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81160 9.78730 0.02430 0.24828 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78860 10.60450 0.18410 1.73606 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.77480 9.78980 -0.01500 -0.15322 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84050 9.84980 -0.00930 -0.09442 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05910 9.05620 0.00290 0.03202 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08710 8.10780 -0.02070 -0.25531 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07750 8.09330 -0.01580 -0.19522 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42530 11.42160 0.00370 0.03239 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22090 10.24690 -0.02600 -0.25374 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32620 10.34650 -0.02030 -0.19620 景順主流基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978 景順台灣科技基金 25.03000 25.29000 -0.26000 -1.02807 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 景順全球科技基金 20.03000 20.69000 -0.66000 -3.18995 景順全球康健基金 19.18000 19.34000 -0.16000 -0.82730 景順貨幣市場基金 15.95070 15.95060 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.67000 26.81000 -0.14000 -0.52219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.05000 13.43000 -0.38000 -2.82949 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.22000 12.56000 -0.34000 -2.70701 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.32000 10.49000 -0.17000 -1.62059 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.50000 10.67000 -0.17000 -1.59325 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.59000 10.77000 -0.18000 -1.67131 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.79000 10.96000 -0.17000 -1.55109 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.51820 8.52950 -0.01130 -0.13248 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77650 7.76410 0.01240 0.15971 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.02010 11.03470 -0.01460 -0.13231 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.04010 10.02410 0.01600 0.15962 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152 華南永昌中國A股基金(美元) 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32770 9.32320 0.00450 0.04827 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53710 9.52700 0.01010 0.10601 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68540 9.68080 0.00460 0.04752 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90570 9.89520 0.01050 0.10611 華南永昌永昌基金 16.60000 16.80000 -0.20000 -1.19048 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 華南永昌全球亨利組合基金 14.08350 14.09010 -0.00660 -0.04684 華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.64000 8.89000 -0.25000 -2.81215 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.93000 9.18000 -0.25000 -2.72331 華南永昌全球精品基金 14.80000 15.04000 -0.24000 -1.59574 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.07000 12.21000 -0.14000 -1.14660 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.99000 12.13000 -0.14000 -1.15416 華南永昌物聯網精選基金 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22390 16.22370 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.77660 21.90610 -0.12950 -0.59116 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95000 11.94990 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17260 10.17370 -0.00110 -0.01081 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01180 10.02570 -0.01390 -0.13864 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72780 9.72880 -0.00100 -0.01028 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.54370 9.55700 -0.01330 -0.13917 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93660 9.93870 -0.00210 -0.02113 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72600 9.74040 -0.01440 -0.14784 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59610 9.59820 -0.00210 -0.02188 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38270 9.39670 -0.01400 -0.14899 華頓中小型基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388 華頓中國多重機會平衡基金 10.94730 11.07410 -0.12680 -1.14501 華頓台灣基金 21.85000 22.04000 -0.19000 -0.86207 華頓平安貨幣市場基金 11.53180 11.53170 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 華頓全球高收益債券基金A 13.20530 13.22030 -0.01500 -0.11346 華頓全球高收益債券基金B 8.05020 8.05940 -0.00920 -0.11415 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44390 2.41690 0.02700 1.11713 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.89550 10.78690 0.10860 1.00678 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35250 0.34920 0.00330 0.94502 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13720 11.08990 0.04730 0.42651 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.07680 10.03160 0.04520 0.45058 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.87090 9.84010 0.03080 0.31300 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.84660 8.81900 0.02760 0.31296 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05210 10.02650 0.02560 0.25532 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.03530 9.01340 0.02190 0.24297 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47270 2.47330 -0.00060 -0.02426 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01630 2.01530 0.00100 0.04962 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.47990 11.50450 -0.02460 -0.21383 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.20340 9.22320 -0.01980 -0.21468 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35610 0.35670 -0.00060 -0.16821 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29040 0.29110 -0.00070 -0.24047 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.14000 3.12000 0.02000 0.64103 匯豐中國動力基金(台幣) 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.98000 22.13000 -0.15000 -0.67781 匯豐全球趨勢組合基金 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863 匯豐全球關鍵資源基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 匯豐安富基金 24.12000 24.22000 -0.10000 -0.41288 匯豐成功基金 39.61000 39.78000 -0.17000 -0.42735 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56010 2.55680 0.00330 0.12907 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30290 2.29960 0.00330 0.14350 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33410 11.33790 -0.00380 -0.03352 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.62460 7.62790 -0.00330 -0.04326 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37000 0.37020 -0.00020 -0.05402 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32470 0.32480 -0.00010 -0.03079 匯豐金磚動力基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98810 14.98810 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.73000 0.01000 0.21142 匯豐新鑽動力基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32910 5.35200 -0.02290 -0.42788 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99600 9.01930 -0.02330 -0.25833 匯豐龍鳳基金-A類型 47.32000 47.66000 -0.34000 -0.71339 匯豐龍鳳基金-I類型 47.32000 47.66000 -0.34000 -0.71339 匯豐龍騰電子基金 31.30000 31.54000 -0.24000 -0.76094 匯豐雙高收益債券組合基金 11.95990 11.96660 -0.00670 -0.05599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.22000 16.35000 -0.13000 -0.79511 新光中國成長基金(人民幣) 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 新光中國成長基金(美元) 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 新光中國成長基金(新臺幣) 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.49580 10.52680 -0.03100 -0.29449 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55370 9.56510 -0.01140 -0.11918 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88090 9.88570 -0.00480 -0.04855 新光台灣富貴基金 20.55000 20.65000 -0.10000 -0.48426 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 新光全球生技醫療基金(美元) 10.96000 11.07000 -0.11000 -0.99368 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92760 9.93460 -0.00700 -0.07046 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72830 9.72830 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50910 9.51610 -0.00700 -0.07356 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30590 9.30590 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.56000 8.70000 -0.14000 -1.60920 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.23000 -0.13000 -1.40845 新光吉星貨幣市場基金 15.45920 15.45900 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.09000 9.25000 -0.16000 -1.72973 新光多重資產基金(A累積)美元 8.22000 8.35000 -0.13000 -1.55689 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.63000 8.75000 -0.12000 -1.37143 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.62000 -0.12000 -1.39211 新光亞洲精選基金-美金 20.79000 20.69000 0.10000 0.48333 新光亞洲精選基金-新台幣 21.12000 21.01000 0.11000 0.52356 新光兩岸優勢基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 新光店頭基金 20.93000 21.02000 -0.09000 -0.42816 新光南非幣保本基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 新光特選內需收益ETF基金 19.90000 19.94000 -0.04000 -0.20060 新光創新科技基金 13.12000 13.26000 -0.14000 -1.05581 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75490 9.76330 -0.00840 -0.08604 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96670 9.97190 -0.00520 -0.05215 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59140 9.58950 0.00190 0.01981 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.13620 9.14410 -0.00790 -0.08639 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.34040 9.34530 -0.00490 -0.05243 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98460 8.98280 0.00180 0.02004 新光澳幣八年期保本基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98720 9.99750 -0.01030 -0.10303 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43420 9.44400 -0.00980 -0.10377 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.40130 9.40820 -0.00690 -0.07334 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86010 9.86730 -0.00720 -0.07297 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81830 9.82720 -0.00890 -0.09056 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35790 9.36640 -0.00850 -0.09075 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32580 9.34050 -0.01470 -0.15738 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78080 9.79650 -0.01570 -0.16026 瑞銀全球創新趨勢基金 6.74000 6.81000 -0.07000 -1.02790 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.62430 9.63750 -0.01320 -0.13696 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.03070 9.04340 -0.01270 -0.14043 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.50040 9.51330 -0.01290 -0.13560 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.99080 9.00290 -0.01210 -0.13440 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.06190 9.07840 -0.01650 -0.18175 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.62970 9.64660 -0.01690 -0.17519 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.49140 13.50570 -0.01430 -0.10588 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.15950 8.16820 -0.00870 -0.10651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.19320 36.15090 0.04230 0.11701 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.85520 38.78670 0.06850 0.17661 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.88340 36.85860 0.02480 0.06728 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.61090 39.54860 0.06230 0.15753 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.40990 39.42100 -0.01110 -0.02816 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.36750 38.34280 0.02470 0.06442 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.00020 9.99990 0.00030 0.00300 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27610 11.27280 0.00330 0.02927 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96910 9.95080 0.01830 0.18390 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.98190 10.95190 0.03000 0.27393 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.14200 8.11160 0.03040 0.37477 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672 群益大印度基金-人民幣 12.50880 12.48310 0.02570 0.20588 群益大印度基金-美元 11.66930 11.63360 0.03570 0.30687 群益大印度基金-新臺幣 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.29530 11.45970 -0.16440 -1.43459 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.80470 10.95100 -0.14630 -1.33595 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.30000 -0.13000 -1.26214 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.33660 10.48700 -0.15040 -1.43416 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.02270 9.14480 -0.12210 -1.33519 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.51000 8.62000 -0.11000 -1.27610 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.06440 9.19630 -0.13190 -1.43427 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.94390 8.05140 -0.10750 -1.33517 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.41000 8.52000 -0.11000 -1.29108 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.63260 8.75820 -0.12560 -1.43408 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.81880 7.92460 -0.10580 -1.33508 群益中小型股基金 36.69000 37.02000 -0.33000 -0.89141 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49230 9.48170 0.01060 0.11179 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.74150 8.72290 0.01860 0.21323 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.21600 8.19380 0.02220 0.27094 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27920 8.26990 0.00930 0.11246 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.62360 7.60740 0.01620 0.21295 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.16620 7.14680 0.01940 0.27145 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.80270 9.82220 -0.01950 -0.19853 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.78300 10.80450 -0.02150 -0.19899 群益中國高收益債券基金-美元 10.39030 10.40750 -0.01720 -0.16527 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.59450 9.60320 -0.00870 -0.09059 群益中國新機會基金N-人民幣 7.56190 7.55640 0.00550 0.07279 群益中國新機會基金N-美元 6.88750 6.87560 0.01190 0.17308 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 群益中國新機會基金-人民幣 6.70630 6.70140 0.00490 0.07312 群益中國新機會基金-美元 7.36440 7.35170 0.01270 0.17275 群益中國新機會基金-新臺幣 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490 群益平衡王基金 18.19480 18.23030 -0.03550 -0.19473 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.85000 0.02000 0.34188 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.00010 10.97810 0.02200 0.20040 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.41490 10.38360 0.03130 0.30144 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74200 9.72250 0.01950 0.20057 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.22310 9.19540 0.02770 0.30124 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.79880 9.83490 -0.03610 -0.36706 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.57830 9.61230 -0.03400 -0.35371 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.02690 9.06020 -0.03330 -0.36754 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.94550 8.97730 -0.03180 -0.35423 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.85550 9.89190 -0.03640 -0.36798 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.87870 9.91380 -0.03510 -0.35405 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.18580 9.21970 -0.03390 -0.36769 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.57120 9.60520 -0.03400 -0.35397 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02370 10.02120 0.00250 0.02495 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.15950 7.15770 0.00180 0.02515 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05800 10.07490 -0.01690 -0.16774 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92050 9.93640 -0.01590 -0.16002 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.07310 -0.01310 -0.13005 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76780 9.78430 -0.01650 -0.16864 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67480 9.69030 -0.01550 -0.15995 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81090 9.82370 -0.01280 -0.13030 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05810 10.07500 -0.01690 -0.16774 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92050 9.93630 -0.01580 -0.15901 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.06020 10.07320 -0.01300 -0.12906 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76790 9.78430 -0.01640 -0.16762 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67480 9.69020 -0.01540 -0.15892 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81090 9.82370 -0.01280 -0.13030 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.26730 9.45210 -0.18480 -1.95512 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.81000 11.01000 -0.20000 -1.81653 群益全球關鍵生技基金-美元 15.16370 15.46610 -0.30240 -1.95524 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.99000 15.28000 -0.29000 -1.89791 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 群益印度中小基金N-人民幣 10.31100 10.27720 0.03380 0.32888 群益印度中小基金N-美元 8.58580 8.54900 0.03680 0.43046 群益印度中小基金N-新臺幣 8.13000 8.09000 0.04000 0.49444 群益印度中小基金-人民幣 13.95880 13.91300 0.04580 0.32919 群益印度中小基金-美元 12.28010 12.22750 0.05260 0.43018 群益印度中小基金-新臺幣 14.23000 14.16000 0.07000 0.49435 群益多利策略組合基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 群益多重收益組合基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 群益多重資產組合基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 群益安家基金 22.60280 22.76540 -0.16260 -0.71424 群益安穩貨幣市場基金 16.10230 16.10210 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.04000 21.48000 -0.44000 -2.04842 群益亞太中小基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 群益亞太新趨勢平衡基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33156 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58780 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群益真善美基金 15.45470 15.43140 0.02330 0.15099 群益馬拉松基金 107.75000 108.21000 -0.46000 -0.42510 群益馬拉松基金I類型 107.95000 108.41000 -0.46000 -0.42432 群益深証中小板基金 10.64000 10.96000 -0.32000 -2.91971 群益創新科技基金 28.37000 28.74000 -0.37000 -1.28740 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.71590 8.67110 0.04480 0.51666 群益華夏盛世基金N-美元 7.95680 7.90790 0.04890 0.61837 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 群益華夏盛世基金-人民幣 9.49160 9.44280 0.04880 0.51680 群益華夏盛世基金-美元 8.77350 8.71950 0.05400 0.61930 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444 群益奧斯卡基金 24.04000 24.37000 -0.33000 -1.35412 群益新興金鑽基金-美元 10.94120 10.88910 0.05210 0.47846 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 群益葛萊美基金 20.45000 20.67000 -0.22000 -1.06434 群益道瓊美國地產ETF基金 20.06000 20.02000 0.04000 0.19980 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.13000 11.33000 -0.20000 -1.76523 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58370 11.65030 -0.06660 -0.57166 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.88410 10.93590 -0.05180 -0.47367 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.83890 10.89380 -0.05490 -0.50396 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.25550 8.30300 -0.04750 -0.57208 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.65460 8.69590 -0.04130 -0.47494 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.28070 8.32260 -0.04190 -0.50345 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.76200 9.80850 -0.04650 -0.47408 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.57350 9.61920 -0.04570 -0.47509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.18000 25.29000 -0.11000 -0.43495 德信中國精選成長基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 德信台灣主流中小基金 15.99000 16.10000 -0.11000 -0.68323 德信新興股票組合基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 德信萬保貨幣市場基金 11.94530 11.94520 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76670 10.76070 0.00600 0.05576 德信數位時代基金 25.25000 25.24000 0.01000 0.03962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.91910 9.93580 -0.01670 -0.16808 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.86530 9.88080 -0.01550 -0.15687 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67410 11.67400 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.73000 17.80000 -0.07000 -0.39326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35110 10.33980 0.01130 0.10929 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.02120 15.00460 0.01660 0.11063 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02270 8.02410 -0.00140 -0.01745 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.79960 10.80800 -0.00840 -0.07772 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26910 11.27770 -0.00860 -0.07626 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05710 13.05930 -0.00220 -0.01685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 摩根中小基金 18.89000 18.91000 -0.02000 -0.10576 摩根中國A股基金 12.17000 12.07000 0.10000 0.82850 摩根中國A股基金(美元) 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 摩根中國亮點基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.49430 10.43370 0.06060 0.58081 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.66380 11.59230 0.07150 0.61679 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.89340 8.84540 0.04800 0.54265 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.90030 11.83170 0.06860 0.57980 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.74270 13.65850 0.08420 0.61647 摩根台灣金磚基金-累積型 16.89000 16.97000 -0.08000 -0.47142 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.89000 16.97000 -0.08000 -0.47142 摩根台灣增長基金 44.78000 45.10000 -0.32000 -0.70953 摩根平衡基金 26.34000 26.46000 -0.12000 -0.45351 摩根全球α基金 17.94000 18.19000 -0.25000 -1.37438 摩根全球平衡基金 14.64350 14.62010 0.02340 0.16005 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.36180 9.34950 0.01230 0.13156 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.36900 10.35390 0.01510 0.14584 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.76960 9.75760 0.01200 0.12298 摩根多元入息成長基金-累積型 11.12420 11.10960 0.01460 0.13142 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.80210 9.79010 0.01200 0.12257 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.20290 10.20000 0.00290 0.02843 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.18240 13.17860 0.00380 0.02883 摩根亞洲基金 53.11000 52.98000 0.13000 0.24538 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20920 8.20700 0.00220 0.02681 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58590 9.58390 0.00200 0.02087 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47840 8.47770 0.00070 0.00826 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06310 12.05990 0.00320 0.02653 摩根東方內需機會基金 16.83000 16.79000 0.04000 0.23824 摩根東方科技基金 29.56000 29.60000 -0.04000 -0.13514 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 摩根金龍收成基金 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266 摩根第一貨幣市場基金 15.09180 15.09160 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394 摩根新金磚五國基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 摩根新絲路基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 摩根新興35基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 摩根新興日本基金 22.71000 22.44000 0.27000 1.20321 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04550 7.04630 -0.00080 -0.01135 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.25650 9.25500 0.00150 0.01621 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.01590 9.01730 -0.00140 -0.01553 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33040 10.33170 -0.00130 -0.01258 摩根新興科技基金 44.62000 44.68000 -0.06000 -0.13429 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14270 8.14790 -0.00520 -0.06382 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41190 10.41850 -0.00660 -0.06335 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.32150 8.31590 0.00560 0.06734 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.02300 9.01940 0.00360 0.03991 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.48720 8.48530 0.00190 0.02239 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.64380 9.63740 0.00640 0.06641 摩根龍揚基金 28.32000 28.35000 -0.03000 -0.10582 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 摩根環球股票收益基金-累積型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15460 9.15940 -0.00480 -0.05241 摩根總收益組合基金-累積型 11.12190 11.12770 -0.00580 -0.05212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.17000 21.22000 -0.05000 -0.23563 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61420 11.63040 -0.01620 -0.13929 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.83180 10.84890 -0.01710 -0.15762 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84970 9.86190 -0.01220 -0.12371 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98990 10.00390 -0.01400 -0.13995 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.37170 9.38640 -0.01470 -0.15661 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51640 8.52690 -0.01050 -0.12314 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.83570 9.91020 -0.07450 -0.75175 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.91540 9.98460 -0.06920 -0.69307 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.43670 9.44140 -0.00470 -0.04978 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60290 9.60210 0.00080 0.00833 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.15760 9.16210 -0.00450 -0.04912 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.31850 9.31770 0.00080 0.00859 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.93530 10.96630 -0.03100 -0.28268 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.69880 10.72870 -0.02990 -0.27869 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.92520 9.94780 -0.02260 -0.22719 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.32070 10.35000 -0.02930 -0.28309 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08200 10.11020 -0.02820 -0.27893 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.35580 9.37700 -0.02120 -0.22609 聯邦金鑽平衡基金 20.39400 20.45980 -0.06580 -0.32161 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.79030 8.90400 -0.11370 -1.27695 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.09690 9.20920 -0.11230 -1.21943 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.77560 8.88910 -0.11350 -1.27684 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.08150 9.19370 -0.11220 -1.22040 聯邦貨幣市場基金 13.17670 13.17650 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93630 15.94110 -0.00480 -0.03011 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59880 11.70380 -0.10500 -0.89714 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.16240 11.26600 -0.10360 -0.91958 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.69450 10.79380 -0.09930 -0.91997 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72650 11.72350 0.00300 0.02559 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97240 10.96620 0.00620 0.05654 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37700 10.37440 0.00260 0.02506 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49670 8.49190 0.00480 0.05652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.52000 31.78000 -0.26000 -0.81812 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.18000 15.02000 0.16000 1.06525 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.16000 14.98000 0.18000 1.20160 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 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-0.55351 瀚亞外銷基金 37.04000 37.46000 -0.42000 -1.12120 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45360 10.46430 -0.01070 -0.10225 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.11040 10.12740 -0.01700 -0.16786 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96380 11.98190 -0.01810 -0.15106 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.90860 9.93480 -0.02620 -0.26372 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.20200 7.20960 -0.00760 -0.10542 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.72720 7.74020 -0.01300 -0.16795 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.84480 7.85670 -0.01190 -0.15146 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.84980 6.86790 -0.01810 -0.26354 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.53270 8.54560 -0.01290 -0.15095 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.85980 8.86910 -0.00930 -0.10486 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.03550 9.05070 -0.01520 -0.16794 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.89400 8.90740 -0.01340 -0.15044 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.92680 9.90870 0.01810 0.18267 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.85400 9.84350 0.01050 0.10667 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.68330 9.67050 0.01280 0.13236 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.75460 9.73680 0.01780 0.18281 瀚亞印度基金-人民幣 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815 瀚亞印度基金-美元 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 瀚亞印度基金-新台幣 28.21000 27.99000 0.22000 0.78599 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 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