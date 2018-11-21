【馮冠華專欄】美股油價再急挫 美元上升勢令避險升温

11 月 21 日推介 - 歌禮藥業（1672）

1）上日港股市況總結 ：受美股走弱及 A 股回吐影響，恆指週二低開低走，指數最終以 25840 點收市，下跌 532 點並結束三連升。大市成交按日下跌約 4% 至 775 億，滬深港通總成交按日則下跌約 10% 至 71 億，流向仍是淨流岀，金額 4.7 億。北向亦轉為淨流出，金額約 30.6 億。藍籌 48 跌 2 持平。板塊方面，公用及高息股表現較好，小米（1810）則是逆市奇葩，其餘板塊跌勢頗平均，軟件、中資劵商、內險、澳門博彩、醫藥及教育是較差板塊。做空方面，佔大市成交回落至 13.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 55:45，重貨區方面，熊証下移至 26400-26449，牛証則上移至 25700-25749。

簡評 ：美股走軟，A 股昨天泥菩薩過江，港股也自然弱不禁風。五百多點的恆指跌幅，蒸發了近 8 成過去三個交易日的累積升幅。跌市成交縮，加上做空率回落，雖不算是健康調整，但也不覺是驚惶轉弱。較令筆者擔心的指標，是北向資金轉為流出，且金額也不算少，需加以關注。昨天較弱的板塊，內險、醫藥及教育是政策拖累的延續，澳門愽彩股應是有短缐獲利回吐。軟件及科技股則受美國商務部就技術出口管制清單徵詢公眾意見影響，涉及人工智能、芯片、量子計算、機械人、Face ID 同聲紋等 14 個類別。倘若真的禁止這些技術出口，應是損人更損己的一步，由於現階段只是向公眾徵詢意見，是不是在習川會前的下馬威則不得而知。政策風險日新月異，豈是筆者小小的分析員能猜測？

小米（1810）昨天的爆升，情況有點像滙豐（0005）和騰訊（0700）的季績後表現。股價累積跌幅甚大才是主因。在環球科技股受壓下，30 多倍的本益比應是奢侈品了。昨天也見一些強勢股力保不失，比亞迪（1211）和創維（0751）是表表者。筆者多次推介的香港電訊（6823）、俄鋁（0486）及昆侖能源（0135）也不俗。收市後云云的公司公告中，筆者覺得歌禮藥業（1672）最值得關注。(詳見點 3）在現有的銷售管道加添一支已有認可性的藥物，收入及盈利必是正面。不像其他生物科技股，此公司在中報已有經常性收入，羅氏藥廠也似積極恊助公司發展，現價確有倍翻之理。

2）美股上日市況總結 ：受零售股 Target 業績遜預期及油價再大跌，加上科技股持續受壓，美股三大指數週二再大跌，道指最多曾下挫約 650 點，收市下跌 552 點或 2.21%，標指及納指則分別下跌 1.82% 及 1.7%。週二的下跌令道指及標指 2018 年均轉為負回報。美元指數急彈至 96.82，十年期債息則約持平在 3.061%。紐約期油大跌 6.7%，最新報 53.39 美元。港股 ADR 下跌 339 點，相當於恆指 25501 點水平。

3）個股訊息 ：

利好 ：

歌禮（1672）- 上海羅氏授予公司在中國獨家銷售及市場推廣派羅欣的權利，派羅欣是一款用於慢性乙型肝炎及慢性丙型肝炎病毒治療的先進長效干擾素。根據合作協議，歌禮有權獲得佔銷售收入若干比例的金額作為對價。合作事項預期將自 2018 年 12 月 1 日起展開。

中教控股（0839）- 業績理想並首次派發股息。

長建 （1038）- 研究售出部分歐洲基建少數權益予倫敦新上市公司。

維珍妮 （2199）- 盈利預喜。

利淡：

微創醫療 (0853) - 旗下海外骨科業務的全年業績，可能與管理層預期存在較大負偏差。

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