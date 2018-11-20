【馮冠華專欄】美股大瀉，且看A股能否守護港股

11 月 20 日推介 - 不作推介

1）上日港股市況總結 ：受惠於 A 股造好，恆指週一亦能反覆造好，指數最終以 26372 點收市，上升 188 點並錄得三連升。大市成交按日上升約 2% 至 803 億，滬深港通總成交按日則下跌約 12% 至 79 億，流向轉為淨流岀，金額 7.8 億。北向仍為淨流入，金額約 16.4 億。藍籌 40 升 10 跌。板塊方面，內房、電力、內地體育用品、內地電訊、本地地產及手機設備股表現較突出，個別汽車股也有反彈，相反，教育、內險及水泥股則有沽壓。做空方面，佔大市成交再升至 15.2% 水平。牛熊証街貨最新比例是 57:43，重貨區方面，熊証在 26550-26599，牛証也不變在 25450-25499。

簡評 ：恆指昨天的走勢和上週五相似，早段曾因 A 股缺乏方向而走低，但在 A 股午後回湧下，又已強勢收市，成交則依然偏低。昨天內房和手機設備這兩個今年遭重挫的板塊表現最特出，不論是消息帶動、空倉平盤或投機性追捧，筆者也覺得是好兆頭。積弱板塊走強，這或再確認風險胃納回升；更何況上證昨突破並收於 2700 點之上，恆指絕對有追落後的條件，但做空率的回升顯示市場並不是如筆者般看好。事實勝於雄辯，港股的短期走勢依然是 A 股主導，而從最近北向資金的走勢、下月估計的滬倫通開通及明年 MSCI 及富時的加大 A 股權重，投資者也不宜看得太淡。

回說昨天的強弱板塊，有指多間銀行在 10 月把房貸利率調低，內房升勢全面，在中央多次指出房價需嚴控下，筆者對板塊依然有保留。本地地產造好應和美國加息預期降溫有關。電力股應是受煤炭合約簽訂的新聞而上升。華能（902）及華電（1071）估值不貴，但火電前景投資者應心知肚明，只可視作短線投機。手機設備的上升或受蘋果上週五回穩之助，但最新又見蘋果削訂單消息，小心了。內險股昨天有點沽壓，外電指中國將於明年初接受境外保險公司申請控股中外合資公司，友邦（1299）昨天的上升亦可能由此所致；憂慮競爭加劇無可厚非，但似乎又是過早了。中教（839）是少數能在昨天報升的教育股。留意今天公佈的季績吧。有大行報告調低明年水泥需求，板塊已連續兩天受壓，暫宜先觀望。

收市後，小米（1810）公佈的季績好壞參半。按季盈利上升 3 成多，但受滙率波動影響，第三季智能手機毛利率由去年同期的 11.7% 降至 6.1%，整體毛利率亦由去年同期的 15.3% 降至 12.9%。年度化本益率約 30 倍，看似恰可而已，雷總應要更加努力才能兌現股價倍升的承諾。另外，公司公佈與美圖（1357）合作，後者亦在收市後發盈警，相信市場也不會太寄望兩者的合作會擦出特別火花。反而，元征科技（2488）公佈與阿里的天貓合作，公司今天復牌或有炒作，可留意。

2）美股上日市況總結 ：有消息指蘋果公司在假期銷售旺季前削減所有新款 iPhone 訂單，其中 iPhone XR 幅度最大，之前 7000 萬部的訂單將削減三分之一，股價下跌約 4%，再加上其餘科技巨企全受壓，美股三大指數週一全面下跌，道指下跌 396 點或 1.56%，標指及納指則分別下跌 1.66% 及 3.03%。美滙指數回落至 96.20，十年期債息則回落至 3.063%。紐約期油 4 連升，最新報 57.17 美元。港股 ADR 下跌 286 點，相當於恆指 26086 點水平。

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