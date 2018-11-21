美股盤後 – 美股再遭屠殺 零售、能源、科技等重要板塊無一倖免

週二 (20 日) Target 財報獲利不佳令零售類股承壓、能源股隨油價大跌，科技股續跌，道瓊今年漲幅盡數抹除，美股三大指數再遭屠殺、全面重挫。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 551.80 點，或 2.21 %，收 24465.64 點。

S&P 500 指數下跌 48.84 點，或 1.82%，收 2641.89 點。

那斯達克指數下跌 119.65 點，或 1.70%，收 6908.82 點。

費城半導體指數上漲 1.81 點，或 0.15%，收 1174.82 點。

科技股續跌。蘋果 (AAPL-US) 受到高盛接連下調目標價格影響，該公司股價重挫 4.78%；臉書 (FB-US) 上揚 0.67%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.29%；尖牙股入熊市後，已自高點蒸發兆美元。

半導體類股多逆勢走高，促使費半指數微漲 0.15%。Nvidia (NVDA-US) 上揚 3.03 %；德州儀器 (TXN) 上揚 2.35%；AMD (AMD-US) 走高 0.52%；Intel (INTC-US) 下跌 1.27%；美光 (MU-US) 下跌 1.93%。

金融股亦隨大盤轉跌。摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.15%、高盛 (GS-US) 下跌 3.47% 和美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.37 %。

台股 ADR 全面下跌，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.14%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.26%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.47%。

Target 第三季財報獲利不佳。(圖：AFP)

財報消息方面，Target (TGT-US) 受到獲利遭成本擠壓，表現不如市場預期的影響，該公司股價暴跌逾 10%，連帶影響 Kohl's (KSS-US)、L Brands (LB-US) 和 Macy's (M-US) 等零售類股重挫。

企業消息方面，波音取消關於 737MAX 系統問題的電話會議，由於該系統涉及印尼獅航的墜機事件，引發市場疑慮，拖累該公司股價下跌 1.00%。

華爾街分析

高盛 (Goldman Sachs) 表示，投資者應該在 2019 年轉向防禦並提高現金配置。雙線資本創辦人 Jeffrey Gundlach 表示「股票仍過於昂貴，尚未出現恐慌性低點」過後，週二股市跌至當日的低點。

ICON Funds 總裁 Craig Callahan 提到：「目前為止導致 10 月份下滑的原因似乎揮之不去，這是對經濟放緩的擔憂。」

科技股陷入困境並重新定價。TS Lombard 全球宏觀董事總經理 Dario Perkins 認為：「短期而言，科技股意外走軟可能對全球經濟產生重大影響，令原本看似更低迷的宏觀環境雪上加霜。」

針對週二原油價格拖累能源股重挫，The Opportunistic Trader 執行長 Larry Benedict 提到：「很多人參與石油、天然氣等交易，現在我們正在看到一些清算。」