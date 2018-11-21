〈財報〉Target Q3獲利遭成本擠壓 股價重挫近10%

美國零售商 Target (TGT-US) 週二 (20 日) 盤前公布最新財報，儘管營收優於預期並維持全年財測，但獲利受到供應鏈與勞力成本擠壓，嚴重影響獲利，經調整每股純益為 1.09 美元，遜於預期的 1.12 美元。

受到市場對庫存過高和利潤過低的擔憂，Target 開盤股價開高走低，一度跌至每股 66.12 美元，暫報每股 70.16 美元。

Target 股價走勢圖。

Target 第三季財報與華爾街預測：

• 每股純益：調整後為 1.09 美元，預期為 1.12 美元

• 營收：178.2 億美元，預期為 178 億美元

• 同店銷售額增長 5.1%，預期增長 5.2%

由於單日到貨 (same-day delivery) 服務成本與員工薪資提高，Target 獲利表現不佳，但在美國消費者信心強勁的狀況下，該公司維持全年財測，表示看好即將到來的購物旺季。

Target 執行長 Brian Cornell 表示：「隨著零售商進入購物旺季，消費者支出絕對沒有降溫的跡象。」

Target 淨利增長至 6.22 億美元，或每股 1.17 美元，而去年同期為 4.78 億美元，即每股 0.87 美元，總營收年增 5.6% 至 178.2 億美元，略高於分析師預期。

同店銷售額增長 5.1%，略低於預期的 5.2%。Target 表示，第三季數位銷售額增長了 49%，同店銷售額增長了 1.9%。

Target 特別提到，第三季玩具、嬰兒和美容類別帶來最強勁的銷售收入。玩具銷售額年增 20% 以上。隨著玩具反斗城 Toys"R"Us 去年 9 月申請破產重組，Target 在一些商店投入更多空間銷售玩具。

感恩節與聖誕節即將到來，預料將帶動 Target 營收與獲利。(圖：AFP)

儘管銷售額有所增長，但投資者仍然擔心營運支出會影響利潤。Target 的第三季毛利率自去年 29.6% 降至 28.7%，主因於供應鏈成本上升，因為它在假日季節之前完成了更多的線上訂單。

該公司還表示，在第四季之前訂購更多與假期相關的庫存物 (比去年更早)，庫存水位增加近 18%。

財務長 Cathy Smith 在與分析師的電話會議上坦承，第四季利潤仍將面臨壓力。

Cornell 提到：「雖然數位銷售繼續快速增長，但我們也受益於我們實體店的穩定客流和銷售增長，我會說，我們對明年及未來實現獲利成長的能力持樂觀態度。」

市場認為實現獲利仍有變數，Target 必須證明可以隨購物旺季順勢拉高獲利。感恩節即將到來，該公司表示已經實現了假期的招聘目標，募集 12 萬名季節性工人，解除了在緊張勞動力中市場招募的市場疑慮。

展望全年，Target 預計本會計年度調整後的每股純益落在 5.30 美元至 5.50 美元之間。購物旺季的預估同店銷售將增長約 5%。

Target 一直在投入大量資金進行店面裝修，同時在各城市和大學城開設規模較小的商店。該公司繼續增加服裝和家居用品的內部商號品牌，這些利潤高於全國性品牌。

此外，該公司還積極投資物流提高競爭力，以便與 Walmart 和亞馬遜相抗衡。例如，在本年度購物旺季 Target 正調降兩天免費送貨服務的的最低購買門檻，而 Walmart 的門檻仍為 35 美元。