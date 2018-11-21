美銀行登高峰 獲利620億 虧損銀行量僅3.5%

根據聯邦存款保險公司 (Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC) 的季度數據，美國銀行業第 3 季度的利潤為 620 億美元，為 FDIC 續 32 年季度評估的最高值，比去年同期增長 29.3%。

監管機構在聲明中表示，有效稅率較低、營業收入增加、推動了利潤增長。銀行報酬率 ROA 達 1.41%。因利率較高，銀行的利息收入比一年前增加了 7.5%。服務費和投資銀行費用的大幅增加引發了非利息收入增長 4%。營收達到創紀錄的 2038 億美元。

只有 3.5% 的銀行報告淨虧損，低於一年前的 4%。問題銀行的數量也從第 2 季度的 81 家下降到第 3 季度的 71 家，這是自 2007 年第 3 季度以來的最低水平。

FDIC 主席 Jelena McWilliams 表示，雖然盈利能力強勁，但隨著貸款人尋求高收益貸款，該行業的信貸風險和利率風險也隨之增加。她高速記者，「關注謹慎管理這些風險將使銀行具有彈性，以便他們能夠維持貸款。吸引貸款客戶的競爭非常激烈，重要的是，銀行應維持承銷紀律和信貸標準」。

同時，FDIC 週二宣布，銀行將不再需要支付季度附加費，這些附加費用可用來支付客戶存款的保險等部分費用。

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 和美銀美林 (BAC-US) 等大型銀行在這類支付方面佔據了最大份額，每年繳約 52 億美元。

多年來，大型銀行一直在支付費用，以補充因 2008 年金融危機而支出的約 730 億美元的 FDIC 保險基金。但是，既然監管機構達到了「Dodd-Frank 多德弗蘭克法案」所要求的資金目標，目前達 1000 億美元，它就會結束額外的評估。銀行仍需支付季度費用，但其成本將低得多。