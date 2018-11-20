週一尖牙股五隻熊來襲  那斯達克暴跌

週一 (19 日) 美股大幅下挫，受到全球經濟成長擔憂和貿易緊張局勢影響，科技尖牙股中的每一檔股票都陷入了熊市，科技股為主的那斯達克指數暴跌超過 3.3%，處於自 5 月初以來的最低收盤價，自 8 月 29 日高點以來已下跌近 13%。

由於最新財報令人失望，前瞻好壞參半！臉書 (FB-US) 、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 、Netflix(NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 在過去 6 週內穩步下跌，從達到 52 週以來的最高點以來，這 5 檔股票共損失了近 1 兆美元，華爾街將熊市定義為從股票的 52 週高點下跌 20% 或更多。

尖牙股自 52 週高點下滑跌幅：

臉書 (FB-US) 下跌 39.5%

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 25.4%

蘋果 (AAPL-US) 下跌 20.5%

Netflix (NFLX-US) 下跌 35.6%

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 20.3%

週一臉書與蘋果股價領跌科技股，外媒報導蘋果近幾週削減了 9 月推出三款新手機訂單，應證先前蘋果供應商包括 Face ID 零件供應商 Lumentum 和螢幕製造商 JDI 調降財測的疑慮，引發蘋果股價重挫。

臉書近期通俄門、假新聞與抹黑等醜聞風波不斷，該公司股價接連遭受重創，週一傳出執行長祖克柏與管理高層桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 內部的緊張關係與多名主管紛紛求去的影響，臉書週一股價更是大跳水。