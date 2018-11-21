騰訊(00700-HK)ADR跌穿280關 油股挫累油股跌

美股大幅受挫，蒸發今年全數升幅，在ADR交易的港股全線受壓，港股ADR指數收報25501點，跌338點，跌1.33%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報278.19元，較港收市跌3.41元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報64.29元，較港收市跌0.81元；港交所(00388-HK)ADR收報224.18元，較港收市跌0.02元；友邦(01299-HK)ADR收報62.53元，較港收市跌0.22元。
內銀股內險走弱，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.39元，較港收市跌0.09元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.3元，較港收市跌0.1元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.29元，較港收市跌0.21元。
油價急挫逾6%，中海油(00883-HK)ADR收報12.45元，較港收市跌0.59元；中石油(00857-HK)ADR收報5.34元，較港收市跌0.2元；中石化(00386-HK)ADR收報6.45元，較港收市跌0.23元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.33元，較港收市跌1.17元；聯通(00762-HK)ADR收報8.67元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報4.02元，較港收市跌0.04元。