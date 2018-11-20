不想政府有機會解決房屋問題的人，千方百計都想阻撓政府獲得可供城市發展的土地。他們有以環保為名的，亦有以復耕為名的，還有以守護家園為名的……。當可以用得上的理由都用上了的時候，他們又搬出了一條似是而非但一樣有人信的理由──政府有了地之後，亦不等同市場上有平樓賣，小市民可能一樣買不起樓。

他們認為，小市民現在要做的，不是支持政府「盲搶地」，而是要求政府把更多的土地用來建公屋。否則，政府就會拿新增的土地賣給發展商建豪宅，讓發展商賺大錢，小市民卻買不起，得益的都是「大陸佬」。他們認為，本地人口都已經負增長，不增加土地也夠住。與其破壞環境去增加土地，香港人不如把精力用在反對繼續每月提供150名大陸單程證新移民的名額。只要能成功阻止新移民來港，香港很多問題都可以迎刃而解。

有一點他們沒有說錯，的確土地增加了之後，亦不等同人人都買得起樓，因為即使地價回落了之後，樓宇仍得花錢去建築，如果一個人的收入連建築費也付不起的話，他是一樣買不起樓的。因為，在這種情況下，私人市場沒法利用利潤去引誘發展商為他們建屋，導致他們只能靠政府為他們提供廉租的公屋。

然而，要建公屋亦得有公屋用地，不向房委會提供土地，房委會一樣巧婦難為無米之炊。所以，有了土地之後，若果缺乏恰當的房屋政策，一樣不一定可以解決房屋問題；但若果連土地也沒有，即使有再好的房屋政策，也完全沒法解決問題，可見最關鍵的仍是土地供應問題，土地才是解決一切房屋問題的必要前提。香港社會有需要集中力量，率先解決土地供應問題；而填海正是最有效的，亦符合經濟原則的，可以大規模地去解決土地供應問題的可取方案。

反對派指政府會把大部分的土地用來建豪宅，這完全是毫無根據的誣蔑。長期以來，政府都把住宅用地優先用來建公屋與居屋，在香港現存的住宅單位中，三成是公屋，成半是居屋。而現存的私人住宅中，亦只有一成左右是一千呎以上的大單位。把一千呎以上的住宅單位也看作豪宅，實在有點勉強，但即使這樣也算豪宅，政府亦絕對沒有把土地大量用作興建豪宅。如果連同資助房屋合起來算，豪宅單位只佔全港住宅的半成左右。因此，說政府會把大量新獲取的土地用來建豪宅是沒有根據的。

至於新移民問題，更是反對派借狹隘的排外情緒去轉移視線罷了。香港的居住環境擠迫的情況，長期已經存在，即使明天完全叫停新移民，香港人的居住環境也不見得會出現戲劇性的轉變。要解決香港的居住環境擠迫問題，不用增加土地的方式是解決不了問題的。

很多人都誤以為地產商有控制樓價的能力，現實是只要政府肯大量提供土地，地產商之間就要進行競爭，而競爭的最有效手段就是減價。此之所以，當八萬五得到落實的時候，地產商聯合起來也一樣守不住價格防線，由97年至03年，樓價跌了七成，難道地產商很樂於看到這樣的情況嗎？由此可見，土地增加是一定可以引導樓價下調的。屆時即使不是人人買得起樓，但買得起樓的人一定會比現時多得多。