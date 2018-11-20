【倫元投顧】選後回歸基本面

◆盤勢分析

美股昨晚大跌，台股今天在台積電和鴻海領跌下，開低走低以下跌 84 點收在 9743 點，成交量為 921 億。

美股也是，11 月 6 日期中選舉結果符合市場預期，當晚美股大漲反應高行一天之後。選後道瓊又從 26277 點跌到昨天收在 25017 點、又跌了 1260 點；NASDAQ 從 7572 點跌到昨天收在 7028 點，距前低 6922 點只差 106 點破底；蘋果昨大跌 3.96% 創波段新低。

目前台股所處格局就是短期跌深反彈，但季線和年線皆扣高下彎，故中長期趨勢仍往下看，不過月底川習會結果，就會關係到 12 月台股走勢。

若川習會後有好結果，明年初生效的 2000 億商品 25% 關稅因此取消，則台股有機會直接上去挑戰季線壓，至後再震盪整理或再下來探底一次，然後農曆年前後大漲一波瘋狗浪行情上去。

若川習會結果不如預期，即 2000 億美元商品照原定明年初 25% 關稅生效，甚至美國再加碼 2670 億美元商品課稅，則會後恐因失望性賣壓讓國際股市和台股再跌一段下去。於年底或明年初觸底，大漲一波瘋狗浪行情上去。

王信傑 分析師

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