【華冠投顧】幸運星-賺完跌深反彈投機行情後……大盤準備整理中

林幸蓉 分析師

焦點個股：5388 中磊、3455 由田、2405 浩鑫、6176 瑞儀、4721 美琪瑪

美股科技股－蘋果、臉書、Netflix、亞馬遜、Alphabet（Google 母公司）全部重挫，道瓊大跌 395 點，科技指數跌幅在 3% 以上。台股滿地青蘋果：如 2317 鴻海、3711 日月光（以上兩檔又破底）、2330 台積電、4938 和碩、2308 台達電、6153 嘉聯益、2313 華通、6176 瑞儀。就連金控股 2881 富邦金、2882 國泰金也軟綿綿…… 控盤者想拉也拉不上來…… 因為今日賣壓沉重！！大盤跌 84 點破月線，成交量 921 億元（無量下跌通常還有低點）。OTC 部分持續人工盤！！控盤者將火點向超冷門、許久未漲的安控族群，讓 OTC 相對熱鬧滾滾，使指數一度翻紅！！但仍不敵市場強大賣壓，收盤跌 0.18%，成交量 205 億元。合計上漲家數為 455 家，下跌家數增為 927 家……

11 月 12 日分享的 6266 泰詠，今天依然再創新高，昨天的 6175 立敦、4721 美琪瑪、3455 由田今日也創高。特別的是今日輪漲到許久未漲的「安控族群」如 3356 奇偶、3454 晶睿、5251 天鉞電、3128 昇銳率先漲停板，車用電子如 3552 同致、1533 車王電。其他強勢股有 5388 中磊、4725 信昌化、2405 浩鑫、3322 建舜電…… 看得出來控盤者護盤的心的確十分積極、到處點火啊！！

上週五老師在群組及節目中特別提醒全國好友，投機行情追價要開始小心了！！因為從 10 月 26 日大盤開始反彈至上週五…… 大盤開始怪怪的？？因此在節目中提醒好友，賺投機行情要有三要件：(1) 勿追高 (2) 不跟股票談戀愛 (3) 賺價差為最終目標，才能買賺賺、連環賺、開心賺！！全國會員賺完跌深反彈投機行情後…… 滿手現金等待中…… 再來…… 大盤準備整理滴答滴答…… 倒數計時中～～

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