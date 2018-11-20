【華冠投顧】盤後分析：美股拉回 亞股慘綠

劉彥良 分析師

科技股走弱，美股四大指數回檔，亞股也一片倒，台、韓下跌 0.86% 最輕，陸、港則下跌超過 2%。

美中貿易戰衝突升溫，傳美國將封殺海康威視，國內安控股在轉單效益的期待下多檔攻上漲停，包括奇偶 (3356)、晶睿(3454) 和陞泰 (8072) 等，不過台廠近年業績普遍下滑，能否獲得轉單也只是猜測，明天要小心賣壓出籠。

蘋果下修新機銷量，蘋概股表現弱勢，指標股台積電 (2330) 收最低 218 元，勉? 守住前低 217 元，而鴻海 (2317) 則是屢創減資後新低甚至今天回補減資缺口。

雖然台股今天下跌 84 點，但成交量僅 923 億元代表賣壓不重，大多數人還是採取觀罷態度，未來多空表態還是需要量來確認，目前還是以橫盤整理視之。至於中長期則維持空頭型態不變，景氣下滑是最大風險，故反彈都是要找賣點或是站在空方為宜。

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