【華冠投顧】台積電瀕臨破線，壓縮期接近末端

范振鴻 分析師

●盤勢分析

近期大致上看法不變就是震盪，而接下來三個變盤點大致上就是明天結算後，選舉結束與月底川習會，都是有機會波動放大的點，今天盤勢下跌 84 點跌破近四個交易日平台低點，但量能依然不足，所以這邊的跌破效力也不是非常大，而因為「量縮難出貨」仍然不排除反彈的可能，但是還是持續站賣方。

類股方面 2330 台積電、2317 鴻海各有 1.8% 與 3.27% 的跌幅，其中台積電第三天下跌，距離前波低點 217 只剩 1 塊錢的距離，此點弱破，除非走出破底翻，否則對應最近電子指數的弱勢，慎防影響大盤進入更大的修正期，2317 鴻海跳空破線收最低也是非常弱勢，而提醒數日的金融指數今天也修正近 1%，2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金都有 1.5% 以上的跌幅，從線圖也很明確就是季線反壓有效，而非金電族群仍然是近兩天最強勢族群，但盤勢若要靠非金電撐盤，我想也走不遠。

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