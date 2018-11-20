首屆港股金獅獎評選投票ing 1000家上市公司激烈角逐

由新浪財經主辦的“中國上市公司國際發展論壇暨‘金獅獎’港股上市公司評選”即將隆重啓幕，旨在探尋兩地資本市場的融合路徑，促進兩地投融資市場的共同發展，打造中國上市公司走向海外的新名片。入圍13個獎項的公司及個人，將在12月12日舉辦的“金獅獎”港股 上市公司頒獎典禮上集體亮相！參與投票

目前，逾1000家上市公司參與投票評選，雷軍、馬明哲、王興等知名企業家激烈角逐，誰將脫穎而出？小米、美團、中國銀行、銀河娛樂、比亞迪等明星企業爭相鬥豔，孰將傲視群芳？在激烈的角逐之後，本次評選將從1050隻家公司初選池内確定每個獎項100家優秀上市公司及50位企業家入選提名名單。

除了知名的企業，本次評審團也是陣容豪華！本次評選將本著公平、公正、公開的原則，組委會邀請由來自監管部門、科研院校、主流券商、基金、創投、專家和高管組成的專家評審委員會。其中，中國人民大學副校長、金融與證券研究所所長吳曉求、中國政法大學商學院院長劉紀鵬、華夏時報總編輯水皮等組成的專家評審團將強勢亮相！

本次活動，由新浪財經主辦，香港中國企業協會上市公司委員會、香港中資證券業協會等權威機構協辦，且有香港權威媒體財華社參與，通過本次評選，活動將評選出上市公司傑出企業家、最佳上市公司CEO、最具投資價值上市公司、最具品牌價值上市公司等10大方面傑出企業和企業家，以打造港股上市公司新名片！

香港上市公司價值風雲榜評選組委會邀請上市公司董事長或高管前來參加頒獎典禮。獲得“上市公司傑出企業家”要求由上市公司董事長本人親臨現場領取，獲得公司類獎項要求由上市公司董事會秘書或副總級别以上的高管親臨現場領取，“最佳上市公司 CEO”、“最佳上市公司董事會秘書”等個人類獎項要求由獲獎本人親臨現場領取。如果出現獲獎上市公司或個人未按以上要求前來領獎，組委會有權取消其獲獎資格，併從各獎項候選上市公司名單中增補。

本次評選規則將本著公平、公正、公開的原則，首輪由市場投資者在新浪財經活動官方網站、移動客戶端、微信平台等進行為期3週的網絡投票。投票結果以60%一定權重計入最終結果。另外，以監管部分、主流券商為主的專家評審委員會審議結果佔比15%；來自香港及内地知名機構審議結果將佔比15%；大陸及香港地區主流財經媒體高層的審議結果將以10%的權重計入最終結果。

【參會名單】

【金獅獎風雲榜評選說明】

投票說明：每個獎項每天最多可投1票

網絡票選日期截止至11月30日24：00

嚴禁惡意刷票！主辦方會定期清理異常票數，經勸阻無效後主辦方會關閉其投票入口12個小時

最終獎項評選結果由網絡票選及專家評審顧問團綜合打分評出。

【金獅獎評選標準】

一、評選範圍

1、港股所有上市公司；

2、港股所有上市公司的領導者；

3、所有參評的上市公司和個人，兩年内不得存在明顯道德瑕疵。入選公司和個人若被舉報存在瑕疵且被評選指導委員會核實，評選指導委員會有權剔除其獲獎資格。

二、評獎流程

1．在整體港股範圍内產生1050家上市公司作為香港上市公司價值風雲榜評選各獎項的初選池。按照事先擬定的基礎篩選條件，根據企業 2017年報數據及近兩年監管機構記錄等維度，從港股上市公司中篩選。

2．從1050家上市公司初選池内確定每個獎項100家優秀上市公司及50位企業家入選提名名單。

3．評選將本著公平、公正、公開的原則，首輪由市場投資者在新浪財經活動官方網站、移動客戶端、微信平台等進行為期3週的網絡投票。投票結果以60%一定權重計入最終結果。

4．組委會邀請由來自監管部門、科研院校、主流券商、基金、創投、專家和高管組成的專家評審委員會。在前述各獎項評分排名基礎上，所產生的入圍名單交予 香港上市公司價值風雲榜評選專家評審顧問團審議。審議結果以15%的權重計入最終結果。

5．香港上市公司價值風雲榜評選組委會邀請組建來自香港及内地知名機構，包括知名券商研究所、公募基金、私募基金等數十家權威機構的負責人，對候選公司進行審議，審議結果以15%的權重計入最終結果。

6．香港上市公司價值風雲榜評選組委會邀請來自大陸及香港地區主流財經媒體高層，對候選公司進行審議，審議結果以10%的權重計入最終結果。

三、終評及定榜階段

1．組委會綜合依據網絡投票、專家評審顧問團、聯合主辦券商及協會的各方面意見，從各獎項的入圍名單中確定出最終當選的企業及個人名單，個人獎和新股獎為五十進五當選概率；綜合類企業獎則為一百進十的當選概率。

2．香港上市公司價值風雲榜評選組委會邀請上市公司董事長或高管前來參加頒獎典禮。獲得“上市公司傑出企業家”要求由上市公司董事長本人親臨現場領取，獲得公司類獎項要求由上市公司董事會秘書或副總級别以上的高管親臨現場領取，“最佳上市公司 CEO”、“最佳上市公司董事會秘書”等個人類獎項要求由獲獎本人親臨現場領取。如果出現獲獎上市公司或個人未按以上要求前來領獎，組委會有權取消其獲獎資格，併從各獎項候選上市公司名單中增補。