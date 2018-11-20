【華冠投顧】明日台指期結算，今日下跌追空不智!

美股重挫，台股在台積電領跌下，跳空開低走低，下跌 84 點，9743 作收，摜破 9800 點，成交量 923 億元，價跌量增，月線失守!

美股昨晚跌幅擴大，尤其科技股更是重挫愈 3%，今日大盤電子股首當其衝，在台積電 (2330) 領跌下，電子股跌幅 1.04%，金融股跌 1.06%，傳產股跌 0.5%，OTC 指數跌 0.18%，跌最少。近日因選舉投票日將至，不確定因素影響，使大盤成交量連 2 日不足千億元， 市場投資人觀望操作保守，這個必須等到下周後才會恢復常軌。但要注意一點，昨日也提過台積電這一支股票，昨日跌，今日股價續跌 4 元來到 118 元，距前波低點 217 元近在咫尺，這個位置相對於大盤指數 9400 點位置，若被跌破，台股恐有探底危機，不得不謹慎。明日台指期將結算，目前外資手握 39327 口多單，選擇權未平倉量最大位置在 9800 點，因此，今日下跌追空乃不智。個股方面，強勢股以安全監控及車用，電動車概念股為主，包括奇偶 (3356)，晶睿(3454)，昇銳(3128)，陞泰(8072) 以及同致 (3552)，車王電(1533) 等漲停板。

本周選舉投票前最後一周，干擾大盤即將結束，下周回歸常軌，建議此時不宜躁進，多看少做，繼續等待作多時機!

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