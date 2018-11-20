【華冠投顧】2327國巨，在投信基金撤出之後，隨時具有大幅上噴之機？！

最近部分的美聯儲官員言論偏鴿派，由此似乎已漸感受到，美聯儲之緊縮貨政已接近尾聲。上周，美國紐約聯儲主席威廉姆斯（John Williams）表示，美聯儲對於貨幣政策路徑，並沒有預設立場，會適時的做調整，儘量維持在低通膨的情況之下，繼續保持經濟成長。此類鴿派言論，勢必對美元造成一定程度的拖累。

12 美元指數，周一來到 95.98 最低，今日觀測 95.78-95.31 支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則具續下行之力道。

12 道瓊，周一再度回盪至下方初步支撐區，今日可觀測上方 25190-25299 之初步反壓區之力道如何？

12 加權，今日隨著美股下盪，目前之底部型態仍未遭破壞，後續可注意下方 9680-9630 之初步支撐區，來到此區仍有再次上彈之機。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看短多！10 月股災台股狂瀉千點之下，投信基金撤出，在熱度下降之後的此刻，若配合技術面觀之，目前來到低檔支撐區，隨時有大幅上噴之機。該股本益比僅 4.1 倍，股價被低估，可注意下方 321.0-301.0 之支撐區。

2408 南亞科 ：看多！外資於低位區具出手跡象，技術面來看，可留意收斂三角形是否遭有效的站上？

8374 羅昇：看短多！短期具有跌深反彈之氣勢。該股上方初步反壓區為 20.60-23.30 之間，下方支撐區 18.90-18.20 可注意。

6269 台郡：看多！第一季每股盈餘 3.22 元，較上半年大幅成長，本益比 8.8 倍，目前股價位居低位區具上揚之機。

3035 智原：看短多！第三季每股盈餘 0.35 元，逐季上揚！上方 38.00-43.20 區間之初步反壓可留意，下方 35.60-33.10 支撐區可鎖定。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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