【華冠投顧】台股強勢、車用大漲、光學預備

鍾騏遠 分析師

#一分鐘強勢股：

5388 中 磊：股價今帶量大漲，後續仍有機會表現，留意年線反壓即可。

4721 美琪瑪：繼昨天強攻漲，今放量換手，漲多之後留意季線下彎。

3455 由 田：短線漲多、周轉率大增，留意創高後的賣壓

2405 浩 鑫：底部跌深反彈，唯季線下彎，留意反壓即可

2498 宏達電：遇半年線反壓之後，拉回 10 日線出現支撐，後續仍偏正向思考

#一分鐘盤勢分析：

儘管美國半導體指數大跌 4%，台積電仍舊力守前低 217，而指數尾盤回落月線之下，如此表現已相對強勢。若以費半同等幅度下跌，台股勢必修正 300 多點以上。因此，若明天月線扣抵進入低檔區，指數將有機會多方表現。

類股方面，除了利多消息的網路監控族群大漲之外，車用概念股也在電動車題材的助攻之下，出現跌深反彈的買盤，這些都是跌深反彈的個股，由此可見後續台股築底的機率相對較高。

被動元件國巨尾盤翻紅，而強勢個股今天輪動到 3624 光頡，也是周六在 "一分鐘看台股" 中所分享的個股。除了月線揚升、個股帶量表現之外，高階產品成後續主流，也是個股強勢的原因之一。

另外，光學指標股大立光站回月線之上，雖未擴大到類股表現，不過在指標股轉強、監控設備大漲的助攻之下，後續將有機會反映在二線光學類股身上。除了車用之外，投影相關的概念股，不妨多加留意。

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