廣宇前三季賺贏去年全年 下半年力拼維持獲利水準

廣宇 (2328) 第三季在 PCB 出貨增溫下，營運表現亮眼，毛利率、營益率來到近年新高，獲利則較去年同期成長近八成，單季 EPS 達 0.88 元，前三季 EPS 1.83 元，已超越去年全年 EPS 1.33 的表現。廣宇表示，上半年受大環境經濟因素影響，營收成長不易維持，但下半年進入出貨旺季，預期營運成果將較上半年為佳，維持獲利水準將為年度主要目標。廣宇在日系遊戲機出貨暢旺下，推升 PCB 獲利動能，第三季營益率來到 5.94%，創近六年單季新高紀錄，毛利率也提升至 10.25%，創近 10 季新高，而廣宇也看好，隨感恩節、聖誕節等消費旺季到來，遊戲機拉貨動能將持續成長。



廣宇第三季歸屬母公司淨利 4.58 億元，年增 78.9%，毛利率 10.25%，營益率 5.94%，EPS 0.88 元；前三季歸屬母公司淨利 9.50 億元，年增 89%，毛利率 8.94%，營益率 4.81%，EPS 1.83 元。



廣宇第三季部門累計營收，電子零組件製造與組裝部門營收 74.4 億元，佔比 37.48%，消費性電子及電腦周邊產品部門營收 124.1 億元，佔比 62.52%；第三季產品別營收占比，消費性及電腦週邊 32%、印刷電路板 27%、電子零組件 41%。