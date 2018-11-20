橋水達利歐：今天的市場就像30年代大蕭條時期

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）的創始人達利歐（Ray Dalio）認為，現在的金融市場和世界環境都和上世紀 30 年代世界經濟大蕭條時期的相似。

美東時間 19 日周一，達利歐接受彭博採訪時指出，當今環境和八十年前有以下共同點：

今年 9 月，達利歐曾警告，政府債務問題可能導致聯準會不得不為了填補赤字增加印鈔，被迫讓公債貨幣化，造成美元貶值，美元甚至可能輕易貶值 30%、失去儲備貨幣的地位。

本周一，達利歐重申上述問題，稱「美元的影響會減弱，美元計價債券的回報會受影響，我們會看到其他貨幣崛起」。但他拒絕透露會是哪些貨幣，只是說：「這個話題太大了，沒法深入。」

今年 9 月，達利歐發布新書《理解大型債務危機的模板》（A Template for Understanding Big Debt Crises），當時他撰文稱，人們從未實現在舉債過多和舉債過少之間取得完美的平衡，其中前者正是債務危機出現的根源，而後者又會限制經濟發展。在現實世界中，天平總是會向二者之一傾斜。因此，「每 15 年左右出現一次大型債務危機，很大程度上是不可避免的。」

9 月下旬接受 Business Insider 專訪時，達利歐又提到，目前處在債務周期的後期階段，央行雖然收緊了貨幣政策，但可施展的空間非常有限，「衰退可能在兩年後就會到來」。

上周達利歐警告，聯準會已經將利率「上調到了會傷害資產價格的水平」。他向 CNBC 表示，下一場股市熊市可能非常痛苦，因為大部分投資者都沒有為此做準備。「全球大體上在用槓桿做多。到下行的時候，我認為對投資者不會有多少保護。」 他認為，投資者應該持有中性的投資組合，

本周一他又提到，整個世界在用槓桿做多，但是，低利率、收購和股價上漲不會持久，要為預期回報下降做準備，「你要預計到回報下降、收稅增加。」 唯一的辦法就是設法均衡投資組合。