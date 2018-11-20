美消費旺季下的潛力股 富邦證提三大族群

時序邁入 11 月歐美消費旺季，感恩節和耶誕節前後的促銷活動將使消費金額衝上高峰，富邦證券今 (20) 日指出，據美國消費者信心指數來看，過去 9 年第 4 季旺季僅 2012 年下滑，其餘皆呈現增長，建議投資人近期可留意非核心消費、零售和電子商務類股的表現。

富邦證說明，自金融海嘯結束以來，S&P500 非核心消費指數在過去 9 年中有 6 個年度在 11-12 月表現優於 S&P500 指數，就平均報酬率而言，S&P500 非核心消費指數同樣以 4.7% 勝過 S&P500 指數的 3.2%。

而消費旺季效果也反映在 S&P500 零售指數上，過去 9 個年度之中，有 7 個年度 S&P500 零售指數在 11-12 月表現優於 S&P500 指數，S&P500 零售指數平均報酬率也以 4.6% 優於 S&P500 指數的 3.2%。

富邦證券進一步指出，由於美國電子商務近年來蓬勃發展，在過去 10 年內線上銷售金額成長 2.7 倍，且美國電商銷售金額占整體零售銷售比重已由 2009 年第 1 季的 3.8% 提升至今年第 2 季的 9.6%，成長速度優於一般零售，前景可期。

圖：富邦證提供。

從近 5 年 S&P500 指數的 6 次修正進行類股表現統計發現，防禦性類股如公用事業、核心消費以及房地產類股展現出較抗跌的特性，而資訊科技、金融、原材料類股在市場修正時，表現則相對疲弱。

若從摩根士丹利的研究來看，一旦行情出現修正疑慮時，資金會轉進較具防禦性質的價值股和穩健的大型股。

富邦證券提醒投資人，美國進入年度消費高峰，消費和零售類股表現反而落後於大盤，可留意至年底結束的消費相關個股。