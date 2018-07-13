下半年買什麼股？富邦證點出3大趨勢 留意PCB、MOSFET相關

今年上半年台股最炙手可熱的題材，就是矽晶圓到 MLCC(被動元件) 的缺料和漲價，儘管近期美國引發的全球貿易大戰餘波盪漾，富邦證券今 (13) 日指出，下半年台股仍有表現機會，並點出，特別可留意的有 PCB 供應鏈、3D 感測相關供應廠商，以及 MOSFET 廠商。

富邦證券指出，近期美中貿易戰使市場瀰漫不確定性的氣氛，但隨著蘋果新 iPhone 3 款新機即將上市，台灣蘋果供應鏈的營運並不看淡，預計下半年 3 款蘋果新機將全數採用 LCP FPCB，相關 PCB 供應鏈將優先受惠。

另一方面，富邦證預期蘋果新手機均將加入 3D 感測功能，再加上 5G 和車用產品等應用面的增加，對「三五族」公司的營運將有極大的加分效果。

而在半導體方面，中國目前正在建構的 22 座 12 吋晶圓廠中，約有 17 條產線將於去年底至今年間量產，新增投資預估達人民幣 6000 億元以上，而本次中美貿易大戰加深中國無芯之痛，研判中國晶圓廠的擴建潮仍將持續，並帶給台廠中長期源源不絕的成長機會。

因此，繼被動元件缺貨後，受惠國際大廠 MOSFET 持續缺貨和淡出市場，台灣 MOSFET 廠商第 2 季、第 3 季因漲價和產品組合調整，毛利率將持續上揚，今年獲利可望明顯跳升。

整體來看，富邦證認為，隨著貿易戰心理面因素減輕、蘋果新品推出，以及外資賣超可望減緩，伴隨全球經濟穩健成長，下半年台股仍有表現機會。