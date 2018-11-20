習近平馬尼拉之行準備簽署數十億美元協議 杜特爾特政府擁抱中國投資

【彭博】-- 中國國家主席習近平周二開始對菲律賓進行為期兩天的訪問，預計將簽署數十億美元的協議，與此同時，菲律賓總統杜特爾特政府將無視美國關於不要接受中國金錢外交的警告。

這將是 13 年來中國國家主席首次訪問菲律賓。菲律賓官員們表示，兩國將簽署數十項協議，涵蓋基建、貿易和安全等諸多領域，這是基於兩年前杜特爾特訪問北京時中國做出的 240 億美元投資承諾。

這次訪問反映了杜特爾特上任後將重心偏向中國而偏離美國這一長期防務盟友之後中菲關係開始回暖。自那以來，中國和菲律賓已經在就聯合勘探南中國海爭議水域能源達成協議方面取得進展，而這一問題之前一直是杜特爾特前任政府發展對華關係的障礙。

鑒於剛剛結束的亞太經合組織（APEC）峰會因為中美貿易沖突而首次未能發表聯合公報，習近平此次訪問菲律賓更顯重大意義。美國副總統彭斯在 APEC 峰會上抨擊中國，呼籲成員國不要接受中國的貸款，以免落入債務陷阱。

「我們有保留地看待彭斯的評論，美國當然不希望整個世界都依賴中國，」菲律賓預算部長 Benjamin Diokno 周一在馬尼拉舉行的一個論壇上說。彭斯的評論不適用於杜特爾特政府，菲律賓政府有「嚴格的程序」來評估來自北京的資金，他說。