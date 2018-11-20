百濟神州-B(06160-HK)初步臨床數據支持pamiparib繼續開發

百濟神州-B(06160-HK)公布，公司於2018年11月16日宣佈在美國路易斯安那州新奧爾良市舉行的第二十三屆美國神經腫瘤學會年會及教育日上公佈其在研PARP抑制劑pamiparib聯合放療(RT)及╱或替莫唑胺(temozolomide，TMZ)治療新診斷或復發╱難治性(R/R)多形性膠質母細胞瘤(GBM)患者的初步臨床數據。

莎拉坎農研究所神經腫瘤項目資深研究員、本次研究報告第一作者Kent Shih醫學博士評論道：「我們認為初步臨床數據支持對這種聯合療法的繼續開發。」

這項開放性、多中心的pamiparib聯合RT及╱或TMZ(NCT03150862)的1b/2期多劑量和劑量遞增的全球臨床研究旨在評估此聯合療法用於治療新診斷或R/R GBM患者的安全性、療效以及臨床活性。新診斷MGMT基因未甲基化啟動子GBM患者(A組)在遞增短期內(兩周，四周，或六周)接受pamiparib(每日兩次，每次60mg)聯合六到七周的RT。R/R GBM患者(C組)連續接受pamiparib(每日兩次，每次60mg)聯合每28天週期中前21天給藥計劃的TMZ。在評估A組和C組的安全性和耐受性之後，新診斷GBM的患者將進入B組接受RT、pamiparib以及TMZ的三重聯合療法。

pamiparib由百濟神州自主研發，目前正在全球和中國開展其作為單藥的3期臨床研究和與化療或免疫療法聯合用藥治療多種實體瘤的1/2期臨床研究。

