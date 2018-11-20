美國建築商信心暴跌至兩年多新低 新屋需求停滯

周一，據全美房屋建築商協會（NAHB）發布的數據顯示，11 月 NAHB 房產市場指數暴跌 8 個點至 60，創 2016 年 8 月以來新低。該指數是衡量建築商對新建單戶住宅市場的信心指數。去年 12 月該指數曾創下 74 的周期高點。

NAHB 主席 Randy Noel 表示，「建築商稱，繼續看到消費者對新屋需求的跡象，但由於對利率和房價上漲的擔憂，客戶對新屋的需求出現了停滯。」

財經媒體 MarketWatch 指出，雖然高於 50 的讀數仍被認為是「積極的」，但是 11 月讀數的跌幅之大（8 點），至 2016 年中期以來最低點，讓人不由得想起史上該指數的兩次更大的暴跌－－911 襲擊事件後單月暴跌 9 點和 2014 年初單月下跌 10 點。

分項來看，11 月當前銷售下降 7 點至 67，未來 6 個月的銷售預期下降 10 點至 65，未來潛在新屋買家下降 8 點至 45。

從地區角度看，以三個月行動平均水平衡量，美國東北部上漲 2 點至 58，中西部下跌 1 點至 57，南部下跌 2 點至 68，西部下跌 3 點至 71。

報告指出，美國建築市場正面臨諸多不利因素，包括昂貴的勞力，建築用地的稀缺，受關稅支配的木材價格，以及抵押貸款利率的上漲導致客戶觀望。

建築商信心指數長期以來被認為是建築業發展的一個前期衡量標準，而後者是美國經濟的一個重要指標。MarketWatch 指出，該指數的急劇下跌可能預示着比建築業發展放緩更嚴重的問題，因為在大蕭條到來之前，建築商往往是首批感受市場周期到頂的人。

上一次金融危機到來之前，2005 年 6 月，NAHB 的指數達到 72，即當時的周期高點。從 7 月開始，該指數下跌，到 2006 年中期進入收縮區域。

據財經媒體 CNBC，目前，全美最大的住宅建築商們，比如 Lennar 和 KB Home，在最近的財報中紛紛降低 2019 年的銷售預期。這些建築商表示，雖然仍存在待售房屋短缺，但新建房屋價格溢價，隨著利率的上漲，新房購買者因此受到的打擊最為嚴重。

KB Home 股價今年截止目前，已下跌 41%。周一截止發稿，股價上漲 1.26%。Lennar 股價今年截止目前下跌超 34%，周一截止發稿，股價上漲 1.44%。

目前，美國 30 年期固定抵押貸款的平均利率比一年前高出整整一個百分點。根據 CoreLogic 的數據，過去兩年房價大漲，而目前正在收縮中，但 9 月的房價仍較去年同期上漲 5.6%。

NAHB 房產市場指數是由 NAHB 每月通過對協會內約 400 名建築商會員進行調查，依據其經驗和實際接觸市場的感受，對房產市場現在和未來可能的狀況進行的評估。根據調查內容，該指數由三個組成部分加權平均得出：（1）目前房屋銷售狀況；（2）未來 6 個月的預期銷售狀況；（3）未來潛在新屋買家。