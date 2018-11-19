2011年來首度出現這種情況 英國房市下行加劇？

在經歷了 30 年的繁榮之後，英國樓市開始逐步放緩，尤其是英國退歐前景的不確定性，以及美歐之間的貿易摩擦也讓買家更加謹慎，導致賣家話語權明顯減弱。

根據 Rightmove 的數據，英國房屋賣方出價在 10 月下滑 0.2% ，至 302023 英鎊 (合 38.7 萬美元)，這是自 2011 年以來首次出現年增率下滑。該房地產網站周一還指出，與 10 月份相比，英國房價下跌了 1.7%，為 2012 年以來的最大跌幅。

Rightmove 房地產市場分析師 Miles Shipside 認為，新賣家及其代理人正對市場力量做出反應，他們降低定價期望的時間比以往更快：

「買家購買能力愈發不足，南部以及高價地區市場趨冷，疊加政治的不確定性，都讓此前市場對價格的樂觀預期開始直面冰冷的現實。」

另外，在大倫敦地區，賣方出價已下降 2.4%，至 614271 英鎊。 位於倫敦市中心交通一區的房屋價格跌幅最大，今年以來已下跌 6.9%，平均每套房屋的售價為 130 萬英鎊。

此前房地產數據公司 LonRes 的數據就顯示，2018 年第第三季，倫敦高端住宅市場掛牌出售的 200 萬英鎊以上的房屋數量年增率下降 25%，倫敦整體房市的降幅為 19%。

該公司研究主管 Marcus Dixon 也在接受《金融時報》採訪時表示：

「圍繞我國退歐的不確定性，正促使倫敦黃金地段的買家重新考慮他們的選擇。很多人選擇持幣觀望，這繼續影響我們樓市的銷售活動。」

房地產仲介機構 Savills 預計，倫敦黃金地段的房價要到 2021 年才會開始重新上漲。

其實近年來，全球樓市均在放緩。

例如澳洲樓市就在經歷了 55 年全球最長牛市之後，進入了下滑通道。

瑞銀分析師 Jonathan Mott 在近日的一份研究報告中指出，通過對澳洲樓市展望進行了 5 種建模情景分析後預計，在最糟糕的情況下，澳洲將面臨 27 年來的首次經濟衰退，房價將暴跌 30%，銀行將因為不當銷售抵押貸款而遭遇廣泛訴訟，澳洲聯儲利率將被迫降至 0 並啟動量化寬鬆政策。

而華爾街見聞會員專享文章《巴菲特帶頭甩賣 美國樓市發生了什麼？》還提到，美國樓市也在近期發出了一系列糟糕的信號，如美國 9 月新屋開工與營建許可均低於預期，9 月營建許可還創下 16 個月新低，過去 6 個月中第 5 次出現下降；在 8 月份短暫的反彈之後，9 月美國新屋開建數量再度暴跌，環比下降 5.3%。

早在 7 月時，全美新屋銷售就已環比下降 1.7%，不敵市場預期增加 2.2%，東北部地區銷售戶數劇減 52.3%。約占美國住房銷量九成的成屋銷售戶數 7 月已創近兩年半新低。

目前，美國 30 年抵押貸款利率已升至 5.10%，創逾七年半新高。而快速上漲的房貸利率、以及房屋可負擔性的下降，也令 9 月美國聖地亞哥縣的房屋銷售量下滑 17.5％，至 11 年來的最低水平。

美銀美林曾指出，房屋銷售已經達到頂峰。而現在看來，聖地亞哥縣的放緩可能預示着全美樓市的降溫。