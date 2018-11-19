車王電搶進車聯網達「收成階段」 業績可望逐季改善

車用電子零件廠車王電 (1533-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長蔡裕慶表示，中長期發展藍圖是車聯網，要做的是「智能、高效動能和儲能」通路服務，過去幾年的投資已經逐漸達收成階段，業績表現將逐季改善，「幾乎可以肯定會持續成長」。

車王電近年轉型開發電動車用電池管理系統 (BMS)，電動巴士、電動載具使用的大容量電池模組以及車聯網，藉通路服務快速擴大營收規模，蔡裕慶說明，過去投入品牌通路布局和研發，使費用攀高，「覺得有點愧對股東」，最近有望見到業績逐季改善，幾乎可肯定可持續成長。

為因應車用電子需求持續成長，車王電在中港加工區的新廠預計最快明年初開始動工，2020 年完工後將開始局部投產，屆時中部將有 4 座工廠。

車王電主要產品分別有 (1) 汽車電子，包括有發電機智能電壓調整器 (VR)、整流器 (RX) 和馬達驅控功率模組，以及安全及電池控制模組如胎壓監測系統、先進駕駛輔助系統；(2) 儲能系統；(3)智慧物聯網整合平台；(4)車用鋰電工具。

由於車王電近 50% 的營收來自美洲，對於美中貿易戰，蔡裕慶說明，目前看來對公司是正面效果，主要是因競爭同業多是中國業者，而車王電在台灣有 3 座廠房仍可穩定出貨，因此受益。