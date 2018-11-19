〈東森入主自然美〉王令麟訂四大發展策略 總店數倍增至3000家可期

東森集團入主實體美妝商品和通路品牌「自然美」後，集團總裁王令麟今 (19) 日指出，東森自然美未來發展已訂下 4 大經營策略，目標 2 年內總加盟店數將從目前的 1000 家大幅增長至 3000 家，其中，台灣將由 240 個據點擴展為 500 家，同時，自然美將增加保健產品銷售，藉此觸及更多消費客群並提高客單價。

東森說明，自然美將擴大通路拓展，並進行通路變革，在台灣，將增加直營旗艦店的開拓，從目前的 2 家拓展至 11 家，北市大直將在年底前開出全台第 3 家，而後往南延伸，包括板橋、新竹、台中、台南和高雄均將設立直營旗艦店。

王令麟進一步指出，直營店還可以用來培訓美妝人才，目前集團已開始接觸美容美妝科系的在學生，這些年輕學子未來就有機會成為開加盟店的種子。

另一方面，自然美將垂直增加產品線，並進行產品升級，也就是藉由東森自營保健商品來豐富自然美產品線，創造更高的商品營收，同時，自然美將從 SPA 品牌升級成國際美容保養品牌，提供消費者更多居家保養的完整配套。

東森也規畫，透過集團媒體資源改造品牌，並借鏡東森購物會員與大數據發展經驗，提高回購率和黏著度。

目前自然美營收有 90% 來自中國市場，東森力拚短期內東森購物將協助自然美台灣市場導客，帶進高價值客戶和新的年輕客層，目標要引進 25-39 歲的新客群，並提高加盟主營收、美容師薪資，估 2 年內可創造台灣 2000 個就業機會。

王令麟強調，對東森集團而言，自然美還具備研發和製造工廠的優勢，東森入主後預期開工率可向上拉，並透過店拓店的方式，招攬年輕創業族群加入。